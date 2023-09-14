來稿｜流亡十五年　他信還是「贏家」

過去20年來，有素稱微笑民族的泰國，卻離不開一個人的影響。無論他是上台當政，抑或下台後流亡他國，泰國政壇都受他及支持者的影響。這個人就是他信（Thaksin Shinawatra）。



來稿作者：陳文坪



回看泰國2001年2月的大選，他信以「誘人」的政見，30泰銖可以讓鄉村人民享有基本的看病服務、無抵押免息貸款幫助農民提高稻米生產而增加收入來籠絡民心。這些政見宣佈後，遭到各方的質疑，因看病掛號費都不只30泰銖、無抵押不還款誰來承擔風險？然而，2001年大選，他信領導的泰愛泰黨在國會下議院500席中取得248席，以壓倒性優勢當選泰國第23任首相。

經過4年的執政，他信不但兑現30泰銖看病這一政見，政府也重視鄉村農民的生產，發放免息貸款，讓農民購買優質種子、農藥化肥多種植農作物，農民收入在短時間裏獲得提高。因此，他信及泰愛泰黨受到人民更大的支持，尤其是鄉村選民，更是把他信視為「救世主」。

正是如此，2005年的大選，他信領導的泰愛泰黨贏得500個議會席位中的375席，取得75%的國會議席。這也意味着，政府可以修改憲法。不過，他信贏得超過三分之二議席，卻讓傳統精英階層、軍方及王室感受威脅，因而也埋下了禍根。他信雖連任首相，但政局並沒有平穩，遊行示威不斷，政局反而更加動盪。

2006年9月，是聯合國一年一度的常年大會。這一邊，時任首相他信代表泰國赴美出席聯合國大會；另一邊，泰國軍頭趁機發動軍事政變，推翻他信的民選政府。

然而，無論軍人政府如何修改憲法，還是扶持其他黨派上台執政，中下層階級都感受不到生活素質的提升。過去15年來，泰國也經歷兩次軍人政變，多次修改憲法與民主選舉，他信雖流亡在外，但他的「代理人」及政黨依舊獲得選民支持而上台執政。從沙馬（Samak Sundaravej）政府，到頌猜（Somchai Wongsawat）政府、再到英祿（Yingluck Shinawatra）、再到現在的賽塔（Settha Thawisin）政府。前者與他信當時創立的政黨人民力量黨脱離不了關係，而頌猜是他信的妹夫，英祿是他信的妹妹，賽塔是他信、英祿的親信，曾在英祿領導的政府任職過。

2011年8月，英祿上台執政，卻在2014年5月被泰國軍頭政變推翻。10年裏兩次政變，軍頭可說是臭名昭彰。不但民主倒退，經濟發展也遜色許多，國家發展更是停滯不前。

2014年5月，軍人政府接管政權，巴育上台執政治理國家至2023年5月舉行大選，10年裏，政績乏善可陳，其支持的政黨在大選所取得的席位更是一敗塗地。

今年5月大選，他信的政黨為泰黨雖只贏得國會第二大黨，但在他信背後的運籌帷幄下，其親信泰國房地產大亨賽塔得到聯合政府提名為首相候選人，在8月22日獲上下兩院超過半數議員支持，當選新一任泰國首相。可見，兜兜轉轉近20年，軍方並沒有為政局解困，民主還是取得勝利，他信的為泰黨還是取得組閣權。

說巧合也好，說故意安排也罷，流亡在外的他信卻「高調」選擇在國會選舉新首相這一天返回泰國。以為泰黨為首的聯合政府提名的首相人選賽塔也獲得軍方所委任的上議院議員的支持，順利當選新一任首相。這一切的一切，套用網絡流行語 「你懂的」就能很好的詮釋。

回國後的他信雖面對司法，被判入獄八年，卻在一夜後因高血壓飆升而送醫。隨後向泰國國王申請特赦，獲國王御准，刑期從八年減至一年。王室稱，他信「曾擔任首相，期間進行了許多造福國家和人民的工程，也忠於王室」。

他信這次推舉「代理人」上台執政，也沒有安排自己的女兒佩通坦入閣，並與親軍方的政黨組織聯合政府。這樣的政治聯盟，可以走多遠？不得而知。但他信願與軍方分權，是一種「進步」。軍方也要他信的支持，才能分得更多「利益」。這就是各取所需多贏局面，也是對泰國發展的「最佳」方式。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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