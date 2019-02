泰國特色的君主立憲　何時才能擺脫政變噩夢？

[1] 英國由1688年至1689年的光榮革命到二戰後普選下議院、英王不干政,經過二百多年;西班牙1812年引入首部憲法,至1978年確立現行的君主立憲政府,歷逾150年。見Serhat Ünaldi, “Modern Monarchs and Democracy: Thailand’s Bhumibol Adulyadej and Juan Carlos of Spain”, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1, No 2 (2012).

[2] Serhat Ünaldi, “Modern Monarchs and Democracy”.

[3] Paul Chambers and Napisa Waitoolkiat, “The Resilience of Monarchised Military in Thailand”, Journal Journal of Contemporary Asia 46, Issue 3 (2016).

[4] Kevin Hewison, “Thailand: Contestation Over Elections, Sovereignty and Representation”, Journal of Representative Democracy 51, Issue 1 (2015).

[5] Alfred Stepan, Juan J. Linz, and Juli F. Minoves, “Democratic Parliamentary Monarchies”, Journal of Democracy 25, No 2 (2014).