來稿｜政府的控煙政策走對路了嗎？

早前醫務衞生局推出《控煙策略諮詢文件》，構思多項禁煙「辣招」，除大幅增加煙草稅外，還研究終身禁煙令、限制展示煙草產品、限制煙草產品添加劑等，於社會引起爭議。多項「禁令」建議令人眼花撩亂，卻沒充份考慮執法難度、成效，更涉醜化煙民，令人擔心控煙政策矯枉過正。



來稿作者：林俊文



諮詢文件提出的控煙政策聚焦於禁令和增加罰則，其實不但「未見其利」，更「先見其害」，從網上討論所見，已出現了一些煙民與非煙民間的對立。目前煙民人數達60萬，政府卻未有從源頭入手，加強預防、戒煙的教育及宣傳工作，反而執著於效果成疑、甚至可能有反效果的禁令。近年多次加煙稅，結果卻是令私煙供求增加、私煙問題猖獗；若要再加煙稅，政府是否有相應加大人手、資源去打擊需求激增而更嚴重的私煙問題？至於擴大禁煙區、禁止邊行邊食的「火車頭」問題，同樣需要大量人手，才能有效監察、敦促吸煙者在適當地方吸煙。

不少成年煙民早已吸煙多年，要以這類高壓的「禁令」迫令其戒煙難度極高。面對禁令，煙民首先只會透過各種方式滿足吸煙需要，而非直接尋求方法戒煙，形成官民對抗。故當局倒不如少一些懲罰、禁令，集中資源於推出更有效的宣傳教育方式，一方面預防年輕人養成吸煙習慣，另一方面鼓勵已有吸煙習慣的煙民戒煙。

要使煙民戒煙，其實硬招不如軟功。過往香港進行的調查顯示，煙民戒煙大部份出於健康和家庭原因，而非當局加煙稅等行政措施。故有關當局應加強透過家人、朋輩的鼓勵力量，增加煙民戒煙動力，而非以禁令「懲罰」煙民、製造對立。以上海為例，當地在相關宣傳和活動都表現出色，包括提供全面戒煙配套服務，先透過完善的戒煙熱線和門診服務以接觸戒煙者，而且透過「十月懷胎·爸爸戒煙」等大型活動，針對孕產家庭作宣傳，加強這些家庭對煙草煙霧危害和戒煙益處的認知、輔導，使家人成為其戒煙動力。上海市又於公眾場合例如街道設立吸煙區和禁煙區，分隔煙民和途人，避免二手煙問題。

去年特首於施政報告提出了積極進取的控煙KPI，其用意雖好，但要達標加大控煙力度，不可急病亂求醫，應從煙民的實際處境入手。上海的成人吸煙率已連續七年「連降」到19.4％，提前達到「健康中國2030」的目標。香港應該參考上海經驗，政府應該善用稅收，為控煙創建一個長遠、全面、真正收效的方案。目前香港的禁煙區安排無法有效分隔煙民和非煙民，政府應考慮仿效新加坡，於某些人流較密的街道設立吸煙點，在局限煙霧範圍，大大減少非煙民吸入二手煙的機會之餘，也較容易執行，讓煙民有合適配套去吸煙。當局如要透過制訂罰則規管仍隨處可見的「火車頭」，應該設立固定機制，方便日後執行和定期依照成效作調整，不要如上調煙草稅般隨意、無理地提升罰則。戒煙教育方面，政府可參考外地經驗，推出具提示、測量健康指數及戒煙貼士等綜合戒煙功能的手機應用程式，協助煙民戒煙。

香港的一些戒煙宣傳活動推行多年，是否也應搞搞新意？以戒煙活動「六月．戒煙月」為例，可否參考上海做法，多作針對性的宣傳，主動接觸煙民，避免變成每年的例行公事？另外，與其選在六月舉行，會否選擇暑假或聖誕等學生放假的長假月份，使親子都更容易可參與？ 另一方面，正如有立法會議員所建議，當局可仿效外國要求企業為非煙民提供額外有薪假，藉此鼓勵煙民戒煙以享受同等待遇。

作者林俊文曾任職外資和本地發展商社區關係部，歷年來與負責城市規劃設計、物業設施管理、建築、樓宇維修和工程管理的專業人士合作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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