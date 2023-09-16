來稿．香港地方志中心｜香港曾經也有「寵物小精靈」？

香港相信不少人一聽到菊石的名字，便會聯想起動畫「寵物小精靈」其中的一個角色──菊石獸，除了在動畫及遊戲機中會出現外，其實菊石於現實中真的曾經存在過，而且相當有來頭！



來稿作者：龍德駿



菊石（Ammonite）是一種古生物，因為外殼帶有像菊花的紋而得名，牠們生活在海洋中，於泥盆紀早期（約4億年前）開始出現。菊石屬於頭足類軟體動物，頭部帶有很多條觸腕，肉身藏於硬殼中，外殼一般呈螺旋形。菊石殼體的大小差別很大，常見都是在10厘米以內，但個別物種可生長到2米以上。

菊石是最常見的古生物之一，化石遍布世界各地不同年代的地層中，已發現超過一千個品種，因為菊石演化迅速，分布廣泛，而且特徵明顯，常用作劃分地層和斷定年代的一種標準化石。菊石最終跟恐龍同一命運，於6600萬年前白堊紀晚期的大滅絕事件中消失，現代的鸚鵡螺、八爪魚、墨魚等都是菊石的近親。

多功能菊石

菊石是一種很奇特的古生物，除了是古生物學的研究對象，也有科學家發現到菊石身上存在着十分有趣的數學規律，其外殼的螺旋構造竟符合「黃金比例」，讓人讚嘆大自然的巧奪天工。另外，有部分地區出產帶有七彩色澤的斑彩菊石，是少有國際上承認達到寶石級別的化石，於坊間甚至有人將斑彩菊石用作風水擺設，因其外殼形狀有如一個旋渦，吸收了宇宙大地的精華及靈氣，而七彩色澤分別代表七種氣象，玄學角度認為斑彩菊石能夠對人及四周環境產生正面影響。菊石也深受化石愛好者的歡迎，是最多人收藏的古生物化石之一。

菊石也曾是「香港居民」

有4億年地質歷史的香港，也曾孕育過不同種類的史前生物。1920年於政府部門任職的業餘地質學家，在吐露港北岸鳳凰笏的沉積岩地層中，發現了香港歷史上第一件化石，經專家鑑定後，確認為菊石化石，而且是香港獨有的新品種，命名為「香港菊石」（Hongkongites hongkongensis Grabau 1923）。

其後於香港發現到的菊石化石為數不少，已超過10個種，一般都是來自赤門海峽組（Tolo Channel Formation）侏羅紀早期的地層中，當中「花冠菊石」（Coroniceras）佔了大多數，可惜大部分化石標本都是不完整的個體。筆者2021年在香港也發現過菊石化石，當時參與香港大學地球科學系的地質考察項目，在赤門海峽南岸找到一塊局部的菊石化石，經清理及修復後，推算菊石原本的體型長約30至35厘米，是香港發現過最大的菊石。

如果大家想一睹本地菊石的風采，可到香港科學館及香港大學許士芬地質博物館參觀一下。

作者龍德駿是古生物化石工作者，曾與香港的博物館及各大機構籌辦化石展覽 ，參與製作由教育局策劃的香港首個古生物學網上課程，也曾擔任電視科學節目的客席主持。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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