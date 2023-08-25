地球之友｜保護海洋的重要性

海洋覆蓋地球表面超過70%的面積，佔全球總水量97%，是地球生態系統的重要組成部分，亦爲人類社會帶來多種益處。從微小浮游生物到巨大的藍鯨，各種各樣的海洋生物都以海洋為家，海洋也爲全球數十億人提供食物、交通運輸和娛樂。此外，海洋還通過吸收二氧化碳和釋放氧氣來調節地球氣候。



來稿作者：洪藹誠



儘管在各方面帶來好處，但海洋正面臨著日益嚴重的威脅，過度捕撈就是其中一，導致魚類數量大幅減少，為部分漁業帶來壓力。根據聯合國糧食及農業組織的數據，目前約有34%的魚類以不可持續的水平被捕撈。過度捕撈不僅威脅到魚類物種的生存，還會對整個生態系統造成連鎖反應，影響到其他依賴牠們爲食的海洋生物。

污染是海洋面臨的另一個重大威脅。塑膠、化學品、核污水和其他污染物正在危害海洋生物和生態系統。塑膠廢棄物是其中一大問題，最近的一項估算顯示，全球海洋中漂浮著超過170萬億顆塑膠微粒，重量達200萬公噸。這些塑膠廢棄物不僅危害海洋生物，還有機會進入食物鏈，被人類食用，對健康構成威脅。

最近，日本政府無視國際社會的強烈反對，單方面強行啟動核污水排放計劃，嚴重違反了《聯合國海洋法公約》。這次的排放規模巨大，且將持續長達30年之久，核污水的總量和成分之複雜都是史無前例。值得重視的是，目前仍缺乏學術研究證明長期排放「氚」對海洋生態的影響。如果排放後的核污水仍含有多種放射性元素，將對海洋生物造成嚴重影響。這些放射性元素亦會隨著食物鏈傳遞到其他較高層的生物，最終影響生態環境和人類的健康。

氣候變化也對海洋造成重大影響。海洋吸收由溫室氣體排放所産生的大部分熱量，導致海平面上升和海洋酸度增加。海平面上升威脅著沿海社區和基建設施，而海洋酸化則對海洋生物帶來深遠影響，尤其是依賴碳酸鈣來構建外殼或骨骼的物種。另一方面，棲息地破壞亦是海洋面臨的一大威脅。海岸開發、海底拖網捕撈和其他人類活動正在破壞珊瑚礁和海草床等重要棲息地。這些棲息地對於維繫生物多樣性和支持海洋提供的眾多益處至關重要。

事實上，政府、企業和個人可以採取多種方式保護海洋。其中一個有效方法是禁止使用一次性塑膠，而另一種方案是支持可持續魚業實踐，這包括購買可持續捕撈的魚類，倡導促進可持續捕撈的政策等。各國政府還可以採取行動，通過建立海洋保護區來保護海洋。海洋保護區泛指特別劃設作保育用途的海域，以保護關鍵海洋棲息地和生物多樣性。海洋保護區能有助保護海洋生物，促進可持續的捕魚方式。然而，它們需要有强而有力的管理和法規配合，方可有效落實。

海洋是地球生態系統的重要組成部分，爲人類社會帶來眾多益處。然而，海洋正面臨著日益嚴峻的威脅，需要採取緊急行動應對。通過提高認識、採取積極措施和支持海洋保護的倡議，我們可促進海洋的可持續和健康發展。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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