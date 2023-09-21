霍啟山｜乘女子世盃狂熱　推動港女足發展接軌國際

今屆女足世界盃已曲終人散，由西班牙以1比0小勝英格蘭首奪冠軍，並帶動全球掀起女足狂熱，創下多項紀錄，包括售出近200萬張門票，全球電視觀眾高達20億人，為歷來最大規模，亦是史上觀眾人數最多的女性體育賽事，備受廣泛關注，反映女足成功在世界建立地位。其實女足賽事形象正面，可作推動兩性平等、多元、奮鬥追夢，向來有自身吸引力，能為贊助商創造價值。而香港女足近年也有不少球員獲外國球隊賞識，亦吸引贊助商支持，我們應乘勢推動港女足發展，邁入與國際接軌的新時代。



來稿作者：霍啟山



以往歐洲足球是男足的天下，但回顧國際女足過去10年的發展，世界女子足壇早已出現扭轉格局。根據英國市場調查顯示，女足世界盃是全球最有價值的女子比賽，雖遠遠不及男子世界盃，今屆賽事仍帶來高達5.7億美元(即約44億港元 )總收入。其實女足的個人技術和整體戰術日趨成熟，令到逐漸全面職業化的歐洲女足整體水平大幅提高；歐洲女足近年發展更是開快車，西班牙、意大利相繼成立本國職業聯賽。

女子世盃勁收億元 歐洲女足身價飆破紀錄

最令人始料不及是2022年歐洲最多球迷入場的3場足球比賽，皆為女足賽事，包括女子歐聯的四強及八強賽，各錄得逾9.1萬人入場；女子歐國盃決賽則有逾8.7萬人入場觀戰，顯示女子足球已在全球帶動狂熱，女足球員的身價亦獲得提升。在歐國盃賽事後，巴塞隆拿女子隊宣布由曼城簽入英格蘭中場姬拉華殊（Keira Walsh），轉會費達35萬英鎊，創下女足世界紀錄。

此外，英格蘭女足在歐國盃奪冠，翼鋒美亞特（Beth Mead）獲得英國BBC體壇風雲人物殊榮，處處可見女足在國際體壇上，已成為備受關注的重點項目。2022年國際足協出台首個女足球會准入指南，旨在幫助女足在各球會層面加快職業化進程，以及保持可持續發展，這也是世界女足運動發展史上的新里程碑。

中國女足「放洋」顯實力 證鏗鏘玫瑰猶在

至於中國女足方面，目前在國際足聯世界排名第14位，而男足近一、兩年排名徘徊於第75至81位之間。中國女足又以亞洲盃冠軍的身份第八次參加世界盃；在這個世界盃週期裏，愈來愈多中國女足球員「放洋」到歐洲、美國、澳洲等。隊內頭號球星王霜赴美繼續打磨、小將張琳艷獲得瑞士女超聯賽金球獎，球員獲國際品牌Prada贊助制服，代表商業機構看中女性體育市場的潛力，這些都是中國女足近年積極發展的成果，印證「鏗鏘玫瑰」的不屈精神依然在傳承。

港女足發展不停步 足總力爭資源推動

香港女足近年亦發展不停步，愈來愈多女將參與，但香港女足的資源仍然遠不及所需，目前大部份女足球員都並非全職支薪，大多以半職業身份兼顧練習和日常工作，以維持生計。

不過，香港女足發展在資源緊絀下仍喜見成果，不少球員具備外流歐洲或其他地區球隊的實力，包括外流蘇格蘭、台灣及美國的女足戰將鍾貝琪、吳卓蔚及林永嫻，都是非常成功的例子。

除了女子足球員具備外流實力，足球教練陳婉婷亦成為國際足協組建的女足世界盃技術研究小組成員，期望未來繼續有更多足球專業人員參與國際組織工作，日後將國際發展的經驗，回饋香港足球界。

提到香港女足，不得不提「香港女子足球之母」陳瑤琴女士。她一向熱心推動女足發展，於1965年創立香港女子足球總會，長期擔任會長一職，再於1968年聯合多國創立亞洲女子足球聯合會，並擔任主席，是「世界上首位女班主」。陳瑤琴女士多年來從不缺席綠茵場上，為女足發展出心出力，至2012年，才正式放手女子足球聯賽予足總接辦。今年9月是這位足壇女強人的101歲壽辰，筆者謹祝陳瑤琴女士百歲生日快樂。

香港女子足球發展接近有一甲子歷史，隨着2023年女子世界盃的圓滿成功，相信女足發展會更邁開一步。筆者亦有親身到當地觀看賽事，感受到世界各地觀眾對女足的投入和熾熱氣氛，置身現場所帶來的震撼和感染力，是歷來最難忘的一次。我們應乘勢推動香港女足職業化，加快與世界接軌的步伐。而國際足協女子足球策略承諾確保所有會員到2022年都會制定女子足球發展策略，中國香港足球總會作為會員之一，也有推動本地女足發展的責任。足總會繼續爭取不同渠道的資源，推動香港女足發展。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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