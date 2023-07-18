霍啟山｜升級球賽完善球迷體驗　推動香港足球大革新

隨着​​足總引入「視像助理裁判（VAR）」，來屆港超球季即將廣泛應用，推動港足與國際接軌，亦代表香港足球正式踏入新里程碑。然而，單靠採用VAR不足以完善港足發展，還要從「三球」方面着手，即球場、球賽與球迷，當中「球迷體驗」是推動足球發展的重要一環，令觀賞賽事成為家庭或拍拖活動，有助提升入座率，帶動市民投入足球氣氛。



來稿作者：霍啟山



其實上季港超煞科晉峰對U23一戰，就是改善球賽與球迷體驗的新嘗試最佳例子，當天晉峰特別邀請台灣人氣棒球啦啦隊「樂天女孩」擔任表演嘉賓，令原本並非焦點的這一場賽事，罕有地引來近1,500人入場，全場爆滿。

球賽加插啦啦隊表演 吸引非球迷迫爆入場

儘管大部分入場者並非為觀看球賽而來，但安排「樂天女孩」在賽前、中場休息及完場後表演，成功吸引原本​​不留意本地波的群眾，所帶來的效應和迴響，正是現今香港足球比賽亟需要的元素，印證了足球如何配合包裝宣傳及製造話題行銷的重要性，為球圈帶來極大啟示。同時，在比賽中加插多元化互動讓觀眾參與，豐富球賽環節及球迷體驗，確能吸引更多人入場，有助推動本地足球運動。

我們可以參考外國例子，日本J League職業足球賽事是亞洲首屈一指的職業足球聯賽，不僅賽事精彩刺激，宏偉的球場設施冠絕亞洲，還一向以「球迷體驗」為優先考慮。曾親身到日本當地觀看球賽的朋友，相信都很享受場外各個食、玩、買的攤位，當地人每逢周末都要預早兩、三小時到場吃喝玩樂，再觀看球賽，就是一家大小或小情侶的半天遊活動。

日本球賽內外擺攤如美食嘉年華​​

泰國賽前辦演唱會升級雙料娛樂

日本球場內外的豐富互動體驗，更吸引外國旅客專程赴當地慕名體驗，有「睇波吃遍全國特色」之美譽，令球場成為「旅遊勝地」。場內場外的美食和互動遊戲環節，都以季節時令及當地特色作主題，還有球隊的吉祥物、球衣及周邊商品販賣和賽前表演，規模媲美嘉年華，都是著名賣點，從而增加不同入場者。

​​至於英超兩大勁旅曼聯與利物浦去年7月在泰國上演「雙紅會」，在曼谷拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）舉行「曼谷世紀盃2022」賽事，本來已經相當矚目。主辦單位還邀請了韓國​​男子組合GOT7港產成員王嘉爾（Jackson）在賽前開騷任表演嘉賓，讓觀眾享受雙料娛樂，看得熱血沸騰。

香港球場設施老化 賽事表演限制多

反觀香港的球場設施配套老化，賽事表演亦受到諸多限制。例如目前用作顯示賽果的電子廣告板及音響老舊，必須全面優化升級，除了顯示球賽資訊，亦可作為政府資訊宣傳；場地燈光布置亦需要加強，飲食供應商也要多元化，可以仿效日本在場外以美食餐車作流動攤檔，並以季節時令及能突顯香港地道特色作美食主題。

此外，筆者認為管轄場地的康文署必須放寬針對球場的音響及聲音限制，多年來當局以居民投訴噪音為由，禁止在部分港超賽事的球場內打鼓及使用樂器助威，包括曾經舉辦世界盃外圍賽、東亞運足球賽及省港盃等大賽的小西灣運動場，還有將軍澳足球場等，球迷只能拍掌歡呼。但其他球場，如青衣足球場因為不接近民居，則有機會被接納，可是還要逐次申請，手續繁複，簡直是不切實際。

同時，球場在「指定用途」限制下，若要舉辦其他活動，亦要經向康文署申請，例如早前晉峰邀請台灣啦啦隊表演，事前便通過向康文署申請及獲批，才能讓香港足球比賽邁出新嘗試。

回顧過去於1994年，港府當局曾破天荒批准歌手譚詠麟在當時完成重建的香港大球場舉行三場演唱會，成為佳話，但因為居民投訴，演唱會最後被迫在「音量限制水平」下進行，變成「細細聲演唱會」，淪為國際笑話。雖然當年港府曾動用逾千萬元改善場內音響系統，但此後獲批開演唱會的歌手寥寥可數。

官僚作風30年不變 窒礙香港足球與活動發展

其實球場的用途廣泛，無論是球迷或樂迷都渴望擁有更多不同的球場體驗，亦對賽事體驗的要求愈來愈高，惟時至今日相隔接近30年，有關對球場用途的限制並沒隨時代而改變，當局亦未尋求真正解決辦法，只是以禁止來「斬腳趾避沙蟲」，令筆者覺得似在窒礙香港足球甚至其他活動發展，形同時代大倒退。相反，台灣近期亦成立了史上首支中華足球啦啦隊，​​為台灣足球加油文化作出新嘗試。

為了推動香港足球真正與國際接軌，很多本地球隊、球員和球迷都渴求大革新，希望本地球壇能創出新一番景象。若政府當局能配合大膽創新，減少限制和繁複程序，肯定能帶動球迷的熾熱氣氛體驗，亦能吸納更多市民關注本地波，為香港足球發展再踏出新的一步。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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