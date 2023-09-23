來稿．香港地方志中心｜億萬年遠古化石就在身邊

化石給人們的印象只會在博物館或野外環境出現，有沒有想過於香港這個繁囂的「石屎森林」中，也有機會跟各種古生物化石擦身而過。香港有很多建築物的石材都是採用天然石灰岩及大理石，常見於磚牆和地板，這類石材除了帶有漂亮的紋理，細心觀察還可能有意外收穫。



來稿作者：龍德駿



石灰岩（Limestone）是一種沉積岩，絕大部分都是在海洋環境中形成，方解石為其主要礦物成分，經常會夾雜豐富的古生物遺體，是其中一種保存化石狀況最好的岩石。

大理石（Marble）又稱雲石，源自地殼中的石灰岩受到高温高壓作用，並重新結晶形成的一種變質岩，內裏的古生物化石很多時都會受到破壞，所以能夠保存到完整的化石是相當難得。大理石質地光滑和緻密，吸水率較低，加上擁有獨特的紋理，所以非常適用於建材裝飾。

地下鐵偶遇「它」

2020年，筆者分別在港鐵欣澳站及沙田站的磚牆中發現到各式各樣的海洋生物化石，一度引來社會迴響，當中欣澳站月台灰綠色的磚牆是屬於石灰岩，發現到海膽及帶殼生物的化石，岩石跟化石的質地有明顯區別。沙田站閘內和閘外咖啡色的磚牆，都屬於大理石，紋理比較多，也清楚見到晶體，磚牆內含豐富化石，有菊石、腹足類（螺）、珊瑚及雙殼類等。其中菊石是很有指標性的化石，6600萬年前滅絕的一種頭足類動物，於中生代趨於極盛，能夠協助推算地層岩石時間。

下次在港鐵月台等車或等朋友，不妨留意一下身邊石牆，隨時碰上「幾億年的約會」！

鬧市中的史前世界

除了港鐵車站，於大型商場時常都會見到大理石蹤影，例如金鐘太古廣場及統一中心大面積的地板，肉眼可以輕易發現到尖長的螺化石和菊石化石。另外，灣仔利東街（囍帖街）兩旁的建築物外牆，以及尖沙咀東部海旁的長石凳，這些灰白色的石灰岩裏面藏有豐富的古生物化石。

酒店、辦公室及住宅的大堂也經常會採用大理石，有時甚至連家中的浴室都會找到。大家只要細心觀察、多留意身邊事物，鬧市之中都可以感受到遠古生命的氣息，也同時認識一下我們地球的歷史。

作者龍德駿是古生物化石工作者，曾與香港的博物館及各大機構籌辦化石展覽 ，參與製作由教育局策劃的香港首個古生物學網上課程，也曾擔任電視科學節目的客席主持。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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