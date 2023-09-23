地球之友｜藍綠建設　提升城市韌性與可持續性

全球各城市地區正面臨氣候變化和環境退化帶來的巨大挑戰。最近九月初，超强颱風「海葵」餘威為香港帶來狂風暴雨，打破自1884年有紀錄以來持續時間最長的黑色暴雨警告信號，導致多個地區被水淹浸。令人擔憂的是，極端天氣已經成爲氣候變化時代的「新常態」。有見及此，愈來愈多城市規劃者採用創新方法，將基於自然的解決方案融入城市設計。藍綠建設正是近年備受重視的領域，從水資源和綠化空間入手，創建可持續和具韌性的城市。



來稿作者：洪藹誠



全球各城市地區正面臨氣候變化和環境退化帶來的巨大挑戰。最近九月初，超强颱風「海葵」餘威為香港帶來狂風暴雨，打破自1884年有紀錄以來持續時間最長的黑色暴雨警告信號，導致多個地區被水淹浸。令人擔憂的是，極端天氣已經成爲氣候變化時代的「新常態」。有見及此，愈來愈多城市規劃者採用創新方法，將基於自然的解決方案融入城市設計。藍綠建設正是近年備受重視的領域，從水資源和綠化空間入手，創建可持續和具韌性的城市。

藍綠建設的應用，爲城市地區帶來廣泛好處。首先，它可減緩城市熱島效應及改善空氣質素，並通過遮陽和蒸散作用提供自然冷卻效果，減輕氣候變化的影響。綠化空間和水體可用作天然過濾器，透過減少污染物來改善空氣質量。此外，藍綠建設還能促進雨水下滲，以減少雨水徑流，繼而降低市區水浸的風險。

另一方面，藍綠建設能帶來眾多社會和經濟優勢。這些藍綠空間和設施不但可通過創造康樂、休憩和社區互動的機會，促進都市人的身心健康，還有助提升城市的文化特色和地方感。研究表明，親近大自然和綠化空間能紓解壓力，改善認知功能，及培養居民的歸屬感。

在經濟方面，藍綠建設已被證明能提升物業價值，吸引投資，並通過旅遊業發展刺激當地經濟。設計精美的綠化空間和水景可增加城市地區的美感，對居民、企業和遊客更具吸引力。此外，藍綠建設的規劃、設計和維修保養還能創造就業機會，尤其在景觀建築、園藝和環境管理方面。

目前有不少成功研究案例，證明藍綠建設對城市有正面影響。丹麥的哥本哈根採用了藍綠建設，把港口改造成一個充滿活力的海濱空間，其創新的雨水管理系統結合了綠化屋頂、雨水花園和滲透性路面，有效降低水浸風險，同時增强該地的美感和宜居性。

新加坡是另一個採用藍綠建設的著名城市。因應地少人多的環境，該國實施了「ABC水域計劃」等舉措，通過建立由雨水花園、生態截流系統和自然化水體組成的網絡，新加坡在水資源管理上取得非常顯著的進步，大大降低了水浸風險，並打造了極具吸引力的社區空間。這些藍綠建設不僅具有實用性，還提高了城市的宜居性和視覺吸引力。

將藍綠建設納入城市規劃，需要各界持份者的通力合作，如政策制定者、城市規劃者、發展商和本地社區等。設計藍綠建設項目時，必須考慮每個城市的獨特性和需求，把氣候、地形、可用空間和現有基礎設施等因素納入考量，使最有效、最合適的解決方案得以落實執行。全面的規劃和長遠維修保養策略，對確保藍綠建設項目的可持續性和長久性至關重要。

藍綠建設爲城市規劃提供了前景明朗的方案，有效應對當今城市面臨的多重挑戰。隨著城市化範圍不斷擴大，藍綠建設對創建可持續發展的宜居城市之重要性與日俱增。當務之急是由政府牽頭，優先採納及投資藍綠建設，助城市轉型爲具韌性、包容性和環保的都市空間。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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