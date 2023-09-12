地球之友｜世紀暴雨　城市一夜變汪洋　香港應對氣候變化刻不容緩

香港上星期受颱風「海葵」外圍的殘餘環流影響，帶來了強烈暴雨。香港遭遇1884年有記錄以來最嚴重降雨，而「黑色暴雨警告」最長生效時間亦同破記錄，多區出現嚴重水浸，城市一夜間變汪洋。極端天氣已成為氣候變化下令人堪憂的「新常態」。隨著溫室氣體排放令全球氣溫不斷上升，颱風、熱浪、暴雨等極端天氣越趨頻繁和嚴重，將為人類帶來嚴重的生命威脅和經濟損失。



為了有效減緩和適應氣候變化，「香港地球之友」敦促政府必須加強應對氣候變化的決心，以避免氣候災難的發生。



來稿作者：洪藹誠



氣候適應措施

風險評估：香港必須進行全面的氣候風險評估，了解本港在面對氣候變化時的脆弱性和承受能力，以便制定相應的氣候政策和措施。

基礎設施：增強城市應對極端天氣的能力，如加強沿海防洪基礎設施、採取「海綿城市」措施、實施基於自然的解決方案等，確保經濟和社區能夠抵禦溫度、海平面上升，以及風暴和洪水等極端天氣事件帶來的影響。

預警系統：天文台必須加強預警系統，提前發佈準確的極端天氣預測資訊，以便市民能夠及時做好應對準備。

應對措施：香港需要加強應對極端天氣的防備措施，包括制定有效的疏散計劃、儲備足夠的應急物資、建立安全可靠的臨時庇護中心等。

城市規劃：將氣候變化預測納入基建設施設計和工程標準，以確保這些設施能夠承受未來可能出現的不同氣候影響。

氣候緩減措施

可再生能源和氫經濟: 發電是香港溫室氣體排放的主要來源。政府必須加快淘汰化石燃料，並加強與大灣區合作，開發區內豐富的可再生能源資源，同時制定氫經濟路線圖，促進氫能源的發展和應用。

低碳交通：運輸是本港溫室氣體排放第二大來源，亦是造成路邊空氣污染的元兇。政府必須加快步伐，實現商業車輛和公共交通電動化。

健康飲食：香港的肉食文化，產生大量未被納入總體計算的消費型碳排放。香港必須大力推廣更健康和可持續的飲食模式，作為其長期減碳策略的一部分。

碳定價：現時碳排放活動所產生的負面外部成本，並未反映在其總成本中。香港必須落實碳定價，以符合「污者自付」的原則，並推動各界採用低碳方案。

綠色金融：作為全球頂尖的國際金融中心，香港可利用其完善的基礎設施加速低碳轉型。政府應積極培訓綠色金融人才，並與全球認可的綠色及可持續發展標準接軌，將香港打造成爲未來全球領先的綠色金融中心。

全球暖化導致極端天氣頻繁發生，氣候變化對全人類構成嚴重威脅。若香港要實現可持續低碳轉型，政府必須將減碳視為首要目標，各部門必須攜手合作，共同制定全面的氣候政策。同時，政府亦需與世界各國通力合作，實施強而有力的減碳策略，以防止不可逆轉的氣候災難發生。為了建立一個低碳、具有抗禦能力且可持續發展的未來，香港需必須立即行動！

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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