黃冰芬｜傳承甘肅絲路精神，促進「一帶一路」民心相通

本月，港區全國人大代表一團一連七日，考察了舉世聞名的絲綢之路古蹟——甘肅河西走廊一帶的敦煌、酒泉等五個城市，走過三千里路，行程涵蓋了文化歷史、經濟社會等方面。其間，筆者不僅深深體會到河西走廊作為文化交流節點的豐富內涵，更增進了對香港作為中外文化藝術交流中心的思考。



來稿作者：黃冰芬



河西走廊在中國歷史上扮演着重要角色，作為絲綢之路重鎮，是東西方文化交流的橋樑。其中，有1500年歷史的敦煌莫高窟，被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，代表了中國古代藝術和佛教文明的精華，而且展示了文化交流融合的價值，形成了人類豐富且寶貴的文化遺產。

港區全國人大代表本月考察了舉世聞名的絲綢之路古蹟——甘肅河西走廊一帶的敦煌、酒泉等五個城市。（作者提供）

香港在國家「十四五」規劃下被定位為中外文化藝術交流中心，也是「一帶一路」倡議的重要節點。通過今次甘肅考察，筆者認為香港可考慮爭取與甘肅省合作，傳承絲綢之路精神，講好中華文化故事，落實丁薛祥副總理日前在第八屆「一帶一路」高峰論壇發表主旨演講時提到的「深化人文交流，促進民心相通，夯實共建『一帶一路』民意基礎」要求。

比如剛結束的第六屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會，依託敦煌學豐厚的研究成果，利用最新前沿數字科技，會上展現了「尋境敦煌——數字敦煌沉浸展」，為觀眾帶來敦煌壁畫線上知識講解互動及線下VR虛擬現實的沉浸式體驗。這些做法非常值得引入香港，通過香港這個「出海口」更好向海外傳播。

香港今年底將建成一個藝術和科技結合的新平台——東九龍文化中心，不但進一步發揮香港中西文化薈萃、自由開放、多元包容的優勢，鞏固香港文化藝術之都的地位，還進一步推動中外文明交流互鑒。明年，香港國際文化藝術博覽會、「一帶一路」國家文化藝術交流博覽會也可考慮與甘肅合作，發揮各自獨特的優勢，傳承絲綢之路的文化融合精神，達至深化中國與「一帶一路」沿線國家人文藝術交流，促進民心相通、經貿擴展的作用。

回望本次甘肅之行，筆者不僅深入體驗了古代絲綢之路的文化魅力，領略到中華文化的藝術瑰寶，同時啟發了對香港作為中外文化藝術交流中心的深思，更深刻理解了習近平主席10年前提出「一帶一路」的巨大意義，那就是傳承古代絲綢之路，促進中外經貿暢通、民心相通。期待香港和甘肅能夠加強聯動、加強合作，攜手為講好中國故事、弘揚中華文化、助力「一帶一路」建設作出新的更大貢獻。

黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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