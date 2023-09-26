來稿｜任正非自稱「果粉」，師夷之長技以制夷

華為推出使用自製晶片的高階手機，有人認為這或許會帶給蘋果威脅，而華為總裁任正非也在一次活動中表示把蘋果視為「老師」、「說我是果粉也不為過」 。



9月19日ICPC在其北京總部網站上公佈了任正非在8月21日和26日的談話記要。當被問到是不是「果粉」（蘋果產品粉絲）時，任正非表示，我們不要排外，他提到華為常探究蘋果的產品「為什麼做得好」，看到雙方的差距，還說「有一個老師是很幸福的」。



來稿作者：區漢宗



任正非今年7月接受南開大學新聞與傳播學院院長、《科技日報》原總編輯劉亞東訪問，華為創辦人任正非今年7月接受南開大學新聞與傳播學院院長、《科技日報》原總編輯劉亞東訪問，有關對話最近曝光。任正非指出，中國仍要學習美國的先進文化，「我們從來沒有說過『打倒美國』」，華為也在做一些基礎研究，而基礎研究離不開基礎教育。任正非說：「這個世界上就一個喬布斯啊，那我們中國有沒有喬布斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩都很厲害的」，他強調，美國還是有很多吸引人才的土壤，那中國也要有這種土壤來吸引高層次人才。

中國科技巨頭華為在八月底推出的最新旗艦手機Mate 60 Pro一登場即吸引了眾人的目光。據財經媒體「每日經濟新聞」引述的市調資料顯示，華為在發佈Mate 60 Pro的隔周即以17%的銷量市佔率登上中國智慧手機市場第二名，與第一名的榮耀僅差距0.2%。

此前三年多，華為遭遇了美國晶片制裁，用於製造智慧手機的高階晶片庫存一度傳出已經用盡。在經歷美國制裁三年多後，華為發表了新一代高階手機。專業調研機構TechInsights與彭博社拆解本次發佈的Mate 60 Pro後研判，新機包含晶片在內的大部分部件幾乎全是中國製造。TechInsights分析師哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中國半導體產業確實有進展。

「師夷長技以制夷」這一口號源自魏源，他在介紹西方科技及地理的《海國圖志》一書裡明確說：「是書何以作？曰：以夷攻夷而作，為以夷款夷而作，為師夷長技以制夷而作。」那麼，我們經常說，在清人口中所說的「夷人長技」究竟是什麼？

《海國圖志》是近代早期介紹西方社會情形最全面的一本書，可惜卻沒有引起朝廷的重視，剛一出版就被清廷毀滅糟蹋，卻漂洋過到了日本變成了暢銷書，成為日本「明治維新」的指導性書籍。然而，口號最早是魏源提出來的，但他是在林則徐思想主張的基礎上而昇華出來。所以，這個思想的最早源頭，可以說歸於林則徐。

林則徐被任命為欽差大臣，他收集傳教士編寫的資料，最終寫成《四洲志》，後來轉交給了魏源。魏源根據這本書，最終寫成《海國圖志》。《海國圖志》的劃時代意義，在於帶來了世界知識的新東西。

在百卷本的《海國圖志》中，作者不僅重視工商業，並由經濟擴展到政治，由原來對西方堅船利炮等奇技的驚歎，發展到對西方近代資本主義民主政體的介紹。至此，魏源的「師夷」思想發展到了他那個時代的高峰。

華據史學家考證，《海國圖志》發表後，曾被中國商人於1851至1852年分別帶去日本，立即被官方徵用或由幕府官員買去。此後1854至1856年，日本國內出版的《海國圖志》各種選本（包括翻刻）竟達20餘種。

中國進入改革開放（1978年）以後，史地學家、地圖學家才啟動了圍繞《海國圖志》進行多角度的研究熱潮，30多年來的研究討論還在持續之中。魏源是先進的中國人面對「侵略的西方」和「先進的西方」的雙重挑戰所作出的毫不怯懦、胸有成竹的第一個回應。

任正非也談到許多其他話題，包括美國的制裁，認為被美國制裁對華為是壓力也是動力，被制裁前，華為是將基礎平台建置在美國，被制裁後，經過這四年來20萬員工的努力，華為現在基本上建立起自己的平臺，將來和美國的平台不一定在同一基礎上運行，但互聯互通是一定的。

任正非的思想與魏源十分相像，任正非把「耳目心思之力」與「風氣日開，智慧日出」聯接在一起，滿懷民族自豪感和信心，認為中國智慧，無所不有，只要奮發圖強，努力學習西方，一定能富強起來趕上西方。

作者區漢宗是資深傳媒人，現於本地傳媒擔任主筆。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。