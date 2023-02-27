多聲道｜俄烏戰事周年　聯大涇渭分明反戰

去年2月24日，俄羅斯總統普京發動軍事侵略烏克蘭，至今一周年。過去一年裏，俄羅斯不計其數次在烏克蘭境內的狂轟濫炸，除了造成建築物設施嚴重毀壞、傷亡無數外、並沒有把烏克蘭擊垮，反而使烏克蘭人民的抵抗力量更加團結一致，保家衛國抗侵略的決心更堅定。也使歐盟、北約及西方國家更融為一體，烏克蘭也受到全世界大多數國家的支持。



來稿作者：陳文坪



今年2月23日，聯合國大會在俄烏戰爭滿一周年前夕，以壓倒性支持票通過烏克蘭和平決議，要求俄羅斯「立即、徹底、無條件地將所有軍事力量從國際公認的烏克蘭邊界內領土撤出」。聯大以141票贊成和7票反對，通過了烏克蘭等75國共同提交的「在烏克蘭實現全面、公正和持久和平所依循的《聯合國憲章》原則」決議。投反對票的7個國家是俄羅斯、白羅斯、敘利亞、朝鮮、厄立特里亞、馬裏和尼加拉瓜。中國、印度等32個成員國棄權。

聯大的決議雖不具法律約束力，但俄羅斯及普京在國際上面對輿論壓力，譴責聲音是無可否認的事實。

聯大有193個成員國，這次有180個會員國出席聯大會議。141票贊成譴責俄羅斯佔會員國的78%；而反對票只區區7張，佔會員國不到4%。很明顯的是，俄羅斯及普京可說顏面盡失，毫無任何光彩。全世界都反對戰爭，唯獨俄羅斯普京在這場戰爭中是位好戰分子，戰爭打了一年，還無意結束，讓全世界都深受其害。

回顧去年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，聯合國安全理事會3月3日要求193個成員國就烏克蘭危機召開特別會議，為40年來首見。歷經近三天發言，最終141個成員國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄國、白俄羅斯、朝鮮、敘利亞和厄立特里亞5個國家投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

從聯大就烏克蘭事件的兩次決議結果來看，一年前與一年後支持（141票）與反對（5至7票）的國家可說是涇渭分明。印證了侵略就是侵略，戰爭就是戰爭。說什麼是特別軍事行動，正義維和，都無濟於事，難以獲得聯大成員國認可。有媒體不顧事實，總把俄羅斯普京的野蠻行徑美化成解放烏克蘭人民的英雄，一些國家更是本末倒置，來美化強權佔領他國領土的野心。

聯大以大多數支持票再一次壓倒性通過俄羅斯撤軍議案，雖沒法律約束力，卻意義重大，說明公義自在國際社會、公義自在成員國心中。一些對戰爭視若無睹，連網上反對戰爭的聲音都被清除得乾乾淨淨，把不同聲音加以屏蔽、消音。不是「丟失」公義，就是沒有公義。

支持俄羅斯的國家只有個位數。普京不會孤單，但一些人內心肯定孤獨。發動侵略戰爭者沒有被譴責，反而獲得同情。殺戮無數平民的戰犯，沒有加以譴責，反而說是英雄。這是價值觀的扭曲，也是人類的可悲，文明社會的發展竟如同回到森林裏弱肉強食的掠奪法則。戰爭是無情的，再多的制裁都無法彌補炮火下生命的傷亡。

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅到訪俄羅斯莫斯科，與普京會面，並稱中俄關係成熟堅韌、穩如泰山。（路透社）

戰爭永遠沒有贏家，和平才是人類的嚮往。在俄烏戰爭爆發一周年之際，中國外交部2月24日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》（簡稱12點建議），內容包括尊重各國主權和領土完整、停火止戰、啟動和談、反對使用或威脅使用核武器等等。

中方的「12點建議」出台後，特別是「反對使用或威脅使用核武器」這一聲明，等同對普京「核恫嚇」的間接批評。國際社會對中方的「12點建議」，大致反應正面。能為俄烏戰爭尋求和平方案，中方一直在努力中。這是一件好事，也令國際社會有所期待。

不過， 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在俄烏戰爭一周前夕訪問莫斯科並會見普京總統。王毅向普京強調，中俄關係穩如泰山，不會受到第三方壓力的影響。普京則說，中俄合作對穩定國際局勢非常重要。中方至於如何落實「12點建議」，不但沒有具體方案或詳細說明。反而強調中俄兩國關係「穩如泰山」，被指有所「袒護」。其出台的「12點建議」的誠意也就被打折扣，說起來有點遺憾。

野蠻國家領導人如普京，怎樣譴責他，都於事無補。因為他認為權力就是一切，即便聯合國大會再譴責他N次，他及其政府還是無動於衷。因此，國際社會須一道努力敦促俄羅斯從烏克蘭撤軍，須共同維持和平的正義。否則，再多的解決方案也難以推行，更是於事無補。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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