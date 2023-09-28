楊莉珊｜爭區選機會　民主黨需展現誠意

被市民戲稱「白鴿黨」的民主黨宣布，將積極爭取年底的區議會選舉，成為近日政壇焦點之一。民主黨過去曾經發動議會總辭威逼政府，也曾遊說外國制裁國家與特區，更有部分成員在黑暴風波中身先士卒，與「愛國愛港」的基本政治要求相去甚遠，如果民主黨有意繼續在新政治環境下發揮作用，需向政府與社會展示對「一國兩制」的最大誠意。



來稿作者：楊莉珊



今年12月10日，香港將舉行完善選舉制度後的第一次區議會選舉，完善後的新選舉制度強調「愛國者治港」的政治原則，「愛國愛港」不僅僅是一種訴求與期望，已經成為所有參選人的基本要求。改制後的區議會，全港共有470名區議員將透過多元途徑產生，包括特首委任179名，三會成員互選產生176名，另外有27名為新界當然議員，餘下88席才由44個地方選區以直選形式產生，每選區以「雙議席單票制」選出兩名區議員。

民主黨曾經是香港政壇一股重要力量，過往確實在地區有一定支持度，但可惜這十多年來卻沉迷於內鬥與追逐利益，甚至逐步走上反中亂港的不歸路。2005至2007年間的「真兄弟事件」、此後還有何偉途、陳家偉嫖妓等事件，2017年全黨護航林子健謊稱遭中共強力部門人員用「釘書機逼供」事件更讓民主黨淪為全港笑柄，醜聞連環爆，讓這個政黨慢慢失去公眾信任。

而在被稱為香港歷史傷痕的「黑暴風波」，許智峯、林卓廷等少壯派一方面同破壞社會的激進示威者「齊上齊落」，另一方面又不斷在社交媒體造謠生事煽動社會的反政府情緒，為當時的香港管治帶來重大挑戰。而更關鍵的是，劉慧卿、李柱銘等元老更多次前往海外遊說英美等國，主動邀請外人干擾香港事務，以此抗衡「來自北京的干擾」，但此等行為難道不等同於反中亂港？

民主黨惹人非議的行徑遠不止上述兩段文字，由此說明一個問題，民主黨的一言一行若沒有明顯的改變，不僅不能取信於選舉委員會而獲得「入閘」資格，就算得以參選，恐怕也難以再獲得選民的支持。

民主黨過往公開拒絕參加2021年立法會選舉，以此表示對完善後的新選舉制度心存不滿，或者該黨當時認為，就算失去選舉平台仍然可以「挾民意以影響政府」。可惜現實告訴民主黨人，離開議會平台便逐漸被市民淡忘，社會資源也不會願意挹注一個已經失去平台的政黨，重新亮相選舉舞台爭取選民認同來逐步恢復過往的影響力，這恐怕才是民主黨宣布要參加選舉的關鍵原因。

只是在新的政治環境中，民主黨應該思考的是如何重新取信於社會與選民。「白鴿黨」願意為「一國兩制」、「愛國愛港」的事業來努力？比如，是否應該就過往的不法行為向公眾道歉？對於行為不當的黨員是否應該予以開除？十一國慶節將至，會否舉辦慶賀國慶的活動？會否將奏唱國歌加入到該黨的日常活動的程序當中？「愛國愛港」不僅要看你怎樣說，更要看你怎樣做，如果口說「愛國愛港」卻行為依舊，不展現充足的誠意，如何讓選民與政府相信今天的民主黨已經不一樣？若一成不變的民主黨，在今天的選舉當中還有沒有選票市場？恐怕讀者朋友們的心中已有答案。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長、優質師友網絡主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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