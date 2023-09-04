楊莉珊｜蔣萬安滬之行收穫豐？和平統一未絕望

台北市長蔣萬安兼具「蔣家後裔」的新聞點，因此首度跨海訪問上海，定然成為兩岸媒體焦點。兩岸之間雖有不少輿論在事後認為，蔣市長此行將有助兩岸關係復甦，但筆者對此卻稍欠樂觀，只能說「和平統一未絕望」，但能否寄予希望？難說！



來稿作者：楊莉珊



已落幕的「台北上海雙城論壇」，焦點定在蔣萬安身上，特別是這一次兩岸高層官員是在三年疫情後的首度實體當面交流，又因為兩岸關係在過去三年被民進黨一再破壞而明顯倒退。北京多番抨擊民進黨政府「以疫謀獨」或「倚美謀獨」，甚至有人開始擔心兩岸已到臨戰邊緣。正因如此，蔣萬安的上海之行顯得特別重要。

蔣萬安在論壇開幕致詞時，也入鄉隨俗引用古詩詞來抒發見解，認為兩岸關係不應該是「過盡千帆皆不是」，但也不能一廂情願地認為「輕舟已過萬重山」。「過盡千帆皆不是」是晚唐詩人溫庭筠的手筆，大意是說少女倚江看著過往船隻，卻等不到情郎歸來，心感落寞與惆悵。「輕舟已過萬重山」來自李白的經典作品《早發白帝城》，顯示作者在小船上順勢而下，輕快越過了萬千座高山。

兩岸關係曾經有過和平榮景，但蔡英文執政八年以來，兩岸關係迅速倒退，雖然中間有過不少可以修補的機會，比如疫情期間的台商交通、物資互援等機遇，但都一一被民進黨的意識形態阻擾而一一錯過，讓兩岸關係急速倒退。兩岸之間的經濟、民生交往也備受破壞，最落寞與惆悵的，恐怕是兩岸之間的商家與民眾。事至如今，恐怕兩岸之間沒有那樣容易「輕舟已過萬重山」。

蔣萬安進一步補充，認為兩岸關係不應錯過任何可以溝通、追求安定繁榮的機會，但也必須正視現實，因為仍存在許多需克服的挑戰與困難。蔣萬安也對媒體說，此行是希望能夠透過兩座城市對話、溝通，務實地面對許多市政問題，促進更多實質合作，以能夠符合民眾期待，都是希望兩岸能夠和平、穩定、繁榮。

雖然蔣萬安目前只是台北市市長，國民黨也不是.島內的執政黨，甚至藍軍在年底的大選也被看淡選情。但「蔣家後裔」的身分還是讓兩岸對他多一份更高的期望，希望兩城交往可以上升至兩岸交往。

但本文必須指出一個殘酷的事實：蔣萬安目前只是台北市長，在國民黨內也還沒有到領導階層，更關鍵的是國民黨似乎沒有重返執政地位的可能性。與其說蔣萬安是想修補兩岸關係，倒不如說是鞏固國民黨與共產黨之間的黨際關係。

國共維持良好關係雖不能代表兩岸關係的好轉，但至少可以保持兩岸之間有可靠的通信管道，減少雙方的誤判。但畢竟當前兩岸關係的最大阻力在於民進黨，比如民進黨立院黨團書記長莊瑞雄批評蔣萬安沒有趁機向北京方面抗議共軍共艦騷擾台灣，卻對兩岸友善互動避而不談。

由此可見，民進黨執政一日，兩岸關係不太可能「輕舟已過萬重山」，蔣萬安最多只能向向大陸表達兩岸關係還不至於絕望，兩岸和平統一仍有可期待的機遇。兩岸關係的主動權掌握在北京手中，蔣萬安可以讓北京增加對兩岸和平的信心，無論多少已經是兩岸之間的一件大功德。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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