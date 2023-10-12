來稿｜運輸署勿讓公共巴士服務淪為財技投資

虛擬貨幣平台JPEX案件持續發酵，但警方一路拉人，公司網站仍繼續運作。JPEX已成為騙局的代名詞，連美國冒險樂園擲彩虹遊戲被指呃錢事件，也被人戲稱「詐騙成份仲嚴重過JPEX」。這種廣義的JPEX模式，其中一個重點是用假裝認真態度經營業務，邀名人作宣傳，以門面功夫掩飾背後掠水目的，不斷吸金最後「收網」賺錢。類似投資玩財技本質其實在不同行業也有出現，但當公共事業例如牽涉大眾出行不可或缺的巴士服務也用類似手法運作，運輸署是否有責嚴格監管呢？



來稿作者：蔡裕龍



公共事業涉及專營權，服務定價以及質素影響民生，故五間巴士公司申請加價也要經政府審批。去年提交加價申請的新巴和城巴（專營權一），提出將所有路線劃一加價2元，有路線加幅高達6成，而城巴（專營權二）申請機場路線更居然加價50%，其他路線亦加價23%；九巴和龍運則分別申請加價9.5%和8.5%，新大嶼山巴士公司申請加價 9.8%。最終政府批准的加幅雖遠低於申請幅度，但有議員批評這種加兩蚊「開天殺價、落地還錢」手法絕不可取。

其實從未有專營巴士公司以「劃一金額」方式申請加價，因這樣車費較低之路線加幅會特別巨大，令基層乘客百上加斤。因此，城巴這次加價申請被批取巧之餘，亦被指是將本身因經營不善的蝕錢狀況，轉嫁給市民大眾。資料顯示，2017/18年度起的4個年度，新巴城巴累計蝕3.79億元，期間客量更一直下跌，僅機場線有盈利。

奇怪的是，在蝕錢兼疫情肆虐時，2020年私募股權投資公司善水資本也願意以32億元從新創建手上收購新巴城巴，接手後善水持股90.8%、在港上市的漢思能源持股8.6%、Ascendal Group Limited持股0.6%，前兩者也無直接經營巴士業務經驗，而後者只在英國有45架巴士，有巴士迷當時稱讚善水「勇氣可嘉」。善水成立匯達交通控制新巴城巴，其後在2022年善水再將大約7%股權轉讓了漢思（目前佔股約15%）。

善水入主後蝕錢情況不變，但開始進行三大動作：搞合併、狂搶新界路線、引入氫能巴士。作為私募股權投資公司，善水搞合併可謂十分熟手，不足兩年已成功用城巴「吞併」新巴，將專營權歸一於城巴，港島區再次變成一間巴士公司獨大（除了九巴聯營路線）。

經營路線加廿一條 巴士數目反減百多部

2021年，新巴城巴積極進軍新界，一年內投得皇后山、屯門54區合共10條新巴士線，亦搶到其他4條新界來往港島巴士線686、933、976及989，至今年再投得十四鄉5條新巴士線。連同之前2019年投得的2條香園圍邊境管制站B7及B8線，城巴短時間內新增了21條巴士線，可是翻查資料，合計城巴（專營權一、二）和新巴的已發牌巴士數目，竟然是連年下跌，由2019年的1668架降至2022年的1530架。路線越多，車隊數目反而下跌，這是甚麼玩法？結果，由城巴經營的新發展區線路，都無可避免地出現班次亂籠、有突發情況時無車增援的狀況。

另外，去年匯達交通宣佈零排放轉型計劃，稱氫能巴士適合本地營運，獲時任行政長官林鄭月娥主禮宣傳活動，其後引入首部威池騰生產的雙層氫能巴士，亦獲政務司副司長卓永興等高官撐場。漢思似乎漸漸成為城巴的「主角」，報道指漢思在城巴內，表面上不及善水的持股量，實際上話事權更大，如有重大議案，須最少一名善水提名董事及一名漢思提名董事一起投贊成票才可通過。

種種跡象顯示，城巴似乎希望短時間內「谷大」整個經營規模，同時減少車隊投入，目的有可能是「谷高」EBIDTA（税息折舊及攤銷前利潤），是想令自己較容易向銀行借錢、派息給自己嗎？最終目的或許是鋪路令善水日後可以高價賣城巴予漢思。因根據年報，如果善水資本之後要沽售手頭的城巴股份，漢思能源可優先買入。

事實上，民建聯立法會議員梁熙早前在城巴以蝕錢為由加價後，就曾公開質疑，是否有人透過財技把巴士公司收入轉移資產到母公司之一的漢思，「然後話自己唔賺錢」，並促請政府正視巴士公司這種玩弄財技手法，堵塞漏洞。

如果善水醉翁之意不在酒，一直玩弄財技，根本無心營運公共巴士服務，運輸署的確有責審視其營運模式及內部狀況。這關乎市民每日使用的交通服務，因如一間專營巴士公司每隔數年也易手，淪為投資公司操控賭局的「交易所」，這等如拿日常民生穩定作注碼，當局必須有所作為，不能坐視。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。標題為編輯所擬，原題為「運輸署勿讓公共巴士服務淪為JPEX式玩財技投資賭局 」。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。