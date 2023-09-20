來稿｜巴士路線審批爭拗多　宜增加透明度保障乘客最大利益

西貢十四鄉未來將會接近1萬個單位落成，區內5條新巴士路線近日傳出由城巴中標，掀起不少爭議。事件在網上討論度頗高，有巴士專頁直斥城巴服務差劣竟能中標，十分「黐線」；非巴士迷則可能只關心車費，附近居民就擔心城巴是否有能力及有足夠車輛服務多條新路線。筆者認為，今次事件更值得探討的，其實是運輸署按甚麼準則批出新區路線，如投標者服務不達標，又是否有任何懲罰機制處理？



來稿作者：丁海澄



先說說十四鄉的地理位置，這個西沙路沿途十四條鄉村的區域理論上屬於大埔區，但隔了一個吐露港，位置其實是西貢北，即在馬鞍山與西貢之間。數年後這裡的人口將大大提升，因有46幢16至31層的分層住宅將落成，規模媲美沙田第一城，故運輸署早前建議開辦5條全新巴士路線並招標。網上有一個奇怪說法，指今次是運輸署「分豬肉」，城巴獲十四鄉5條新路線，而傳聞九巴亦會奪得大埔富蝶邨3條全新巴士線，算是「打和Super」。如果屬實，那不如以後新區路線任兩間巴士公司自己猜拳決定，兩邊平分就算了。

招標新區路線，運輸署應該有一系列客觀準則決定營運權誰屬。有比較熟悉審批程序的巴士迷曾在網上指出，價錢、班次、服務車種及有否提供轉乘優惠等都是考量條件，但以上種種都只是投標者作出的服務承諾，當中署方是否有加入一些營辦同類路線往績，作為審批考慮？這無從得知，因署方在這方面的透明度一向不高。況且，署方從沒有公開中標的內容，市民無從得知營辦商有否兌現承諾。

根據「香港巴士大典」，城巴在十四鄉這個區域完全是「新丁」，在2017年才有兩條過海隧巴682A、682P線的特別班次在此營運，這亦是十四鄉一帶首兩條過海隧道巴士線。本身在這區域營運的是九巴，包括99及299X兩條路線，分別往返西貢及馬鞍山。近年虧損嚴重的城巴（以往叫作新巴及城巴），頻頻搶佔新區路線，年前奪得4條粉嶺皇后山來往市區路線後，又再獲批6條屯門54區的路線。

然而，皇后山及屯門54區（和田及菁田邨）的營運情況，可以說是慘不忍睹。北區區議會主席羅庭德日前指出，皇后山邨及山麗苑居民已入伙將近兩年，部份城巴巴士線仍然班次疏落，甚至一日只有零星數班不合街坊出行時間的班次，「永遠以客量不足為由任由現有路線自由發揮」。他更稱城巴以欠缺新界地區車廠或人手不足為由，一直沒有改善服務。

同樣地，和田及菁田邨也有同類亂削班次的投訴，所以facebook專頁「USHB.net」日前發帖批評城巴投得十四鄉路線是「痴線」，並以「屎水」稱呼城巴。這花名的由來是因城巴現時的大股東為善水資本，有巴士迷稱城巴為「善水」，但部分人認為其營運「好屎」，故稱為「屎水」嘲諷。事實上，多年以來，一直都有巴士迷質疑，究竟運輸署有何評審準則，不明白為甚麼劣迹斑斑的營運商沒有受到懲罰，反而可以多次獲得「獎勵」中標新區路線？

筆者認為運輸署必須加倍認真處理亂削班次及脫班問題，尤其是新區。皇后山的情況與十四鄉有些相似，兩者同樣有大批新居民，位置與最近鐵路站有一段距離，當日後城巴如果做不到投標時的服務承諾，重蹈皇后山的覆轍，令居民怨聲載道，是否有任何後果？暫時看來，運輸署似乎是無一個明確如港鐵班次延誤的懲罰機制。

運輸署決定任何路線的經營權，大前提一定是保障乘客最大利益，筆者認為，同類路線的營運往績如脫班多、亂削班次、意外紀錄高等等，這些都會影響乘客出行便利及安全的因素，在審批時應該要佔比較大的比重。甚至應要設「黃牌」及「紅牌」制度，當有巴士公司嚴重不達標，劣績太多的話，就應被禁止投標新路線一段時間，以收阻嚇作用。筆者相信，當局如可大幅增加審批透明度，就可避免如今次中標結果的爭拗，同時亦令巴士公司更清楚本身不足，力求改進以在日後有能力投到更多路線經營。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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