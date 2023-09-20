來稿｜慎批專線經營權　穩定服務利居民

撰文：01多聲道
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近日有地區專頁及媒體報導，西貢十四鄉的5條全新巴士線（包括兩條分別來往沙田市中心同接駁烏溪沙站／馬鞍山市中心的全日路線，以及三條來往荃灣、尖沙咀及九龍灣的繁忙時間特別線）的經營權均由城巴投得，消息傳出時，原本只是一兩個簡單帖文，卻馬上引起不少當區社區人士及街坊居民的高度關注及廣傳。

來稿作者：歐陽熙

美國社會學家米爾斯（C. Wright Mills）提出「社會學的想像」，即是將環境中的個人煩惱，扣連並轉化為社會中的公共論題。同樣地，如果只是個別一兩個人表示有問題，或許不代表什麼，但當不同人士都同時表示關注，大概是當中出現了什麼問題。

判斷一間企業，其實與判斷政治人物差不多：不要聽他說了什麼華麗措辭，而是看他做了什麼實際行動。雖然有漂亮的企業口號，但城巴近年在新發展區的往績如何，有目共睹。遠的不說，單以北區皇后山為例，城巴的營運表現及服務水平就備受爭議，班次極為疏落、頻繁脫班、經常遲到、司機走錯線、訓練疑似不足等情況，罄竹難書，不是任何人或KOL生安白造，而是乘客們一次又一次的失望而歸納出來的總結。正是你有你「一致服務全城」，我有我「市民氣憤難平」。

十四鄉未來的新發展區，人口規模幾乎等於一個水泉澳邨，交通規劃一直倚賴巴士，巴士服務水平對民生影響重大，是居民日常出入方便與否的關鍵，在往績未有改善的前提下，城巴是否有足夠營辦能力經營新線，令人憂慮。

如果消息屬實，就引伸出多個重要問題：為何十四鄉5條線會選擇予城巴營運？ 今次運輸署的標書究竟如何制定，評審準則為何？究竟有否考慮城巴在皇后山的表現？為何城巴未有因應該區居民需求上升而增加服務，卻仍然批予營辦新路線？城巴會否抽調其他地區資源服務新路線，令原有服務不足情況更加惡化？

一葉知秋，城巴在皇后山路線的表現，反映的是其企業治理水平。在資本主義社會，商人逐利天經地義，不放過任何擴張機會，也是合理。只是，企業擴張業務範疇，應按其自身的節奏，這個節奏是取決於實力，最忌在未有足夠本錢下，盲目擴張。就算最後投標成功，落得的只是市民乘客的壞印象，對商譽百害而無一利。

與此同時，運輸署亦應該做好把關角色，勿要予坊間一種「為批而批」的感覺，同時要積極監察巴士公司表現，向市民解釋如何處理班次疏落及「脫班」問題，釋除公眾疑慮，維護居民權益，避免十四鄉出現皇后山問題。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

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