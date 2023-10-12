尚海龍｜本港教育高質吸引　高才子女擇校多元

筆者擔任立法會議員前，就長期關注香港的人才吸引政策，曾對科技人才入境計劃等引才政策撰寫過學術文章。2022年底，新一屆特區政府推出高才通人才計劃，吸引高收入人群、世界百強大學的本科畢業生來港，這是本港引才政策的一個重要轉折點：引才政策由過去的單一揀選制增加了新的門檻制，即過去由優才遴選委員會或專才聘用企業來揀選人才，增加了只要符合年收入250萬元港幣或有名校本科學位，就可以申請來港。假以時日，這項政策必定會對香港的經濟、社會、人口等方面產生重大影響。



來稿作者：尚海龍



從勞福局公佈的數據來看，截止2023年8月31日，透過高才通來港的獲批人才數量超過35000人，受養人數量超過33000人，受養人中有19000人以上是高才人士的18歲以下子女。筆者詳細調研了2019年以前的所有引才政策，根據政府入境處的公開數據，歷史上最佳引才政策是輸入內地人才計劃即專才計劃，從政策開啟到2019年底總共為香港引才134291人，每年平均8000人左右，其次是非本地畢業生留港/回港工作安排，即所謂的IANG簽證，截止2019年底為港帶來91032名人才，平均每年7916人。所以，高才通政策八個月為港帶來近70000人，從數據上來看，已經完勝了過往推出的各項人才政策。

最重要的是，來港的所有高才及家庭，都是黃金年齡層，其中40歲以下人士佔比74%，放寬到50歲以下人士，佔比高達94%，如何快速推動高才融入香港、建設香港、讓高才透過香港成就自我，是香港特區政府要高度重視的一個問題。因為子女佔高才帶來人口的比例的28%，加上高級知識分子一般對子女教育高度重視，解決好高才人士子女來港就學問題，是穩定高才家庭、吸引高才安心在港就業、創業的核心問題。

香港教育是吸引人才的優勢

10月5日，香港高才通人才服務協會和香港教聯會一起發佈了針對外來人才（包括高才通計劃、優才計劃、專才計劃等）子女讀書意願、擇校喜好、未來升學規劃的調研結果，也現場邀請了三個畢業於清華大學、浙江大學、華中科技大學典型高才家庭家長代表現身說法，首次以客觀數據加案例分析的方式向公眾呈現了高層次非本地人才來港後的教育策略。數據和案例反映出三個重要的資訊：1、子女教育是吸引高才來香港的重要誘因。2、本港高質量、多元化教育選擇是香港獨特優勢。3、新設立的高才通人才政策可以在人才、人手、人口三方面對香港由治及興有立體化幫助。

數據和案例均顯示，高層次人才對子女擇校有高質量的要求，現場介紹情況的三對夫婦主要選擇了名校，甚至有面試3家學校都放棄，直到拿到第4家心儀學校Offer才讓子女就學的情況，這反映了家長們望子成龍、望女成鳳的期待。

香港教育具吸引力

超過75%的人才子女計劃來港就讀，外來人才子女並非全都選擇國際學校，有意願選擇本地政府資助中小學佔比達到39.7%、直資學校27.5%、國際學校或私立學校的21.1%。許多家長解釋，香港的公立教育有相較原就讀地區更多的英文教學部分，教育質量也比較高，選擇政府學校也不錯，而且免費讀書也是一個誘因，並非每個新來港人才家庭經濟情況都可以負擔國際學校費用。

而未來升大學的願望也是希望在本港排名前五的大學佔比達48.2%，希望赴海外百強名校升學的佔34.3%，赴海外一般大學升學的佔比28.1%，均高過希望到內地讀名校15.7%佔比，打破了某些自媒體或KOL誤傳的來港就讀就是希望孩子考回清華北大的說法，也體現出香港高等教育的吸引力不俗。

在規劃子女參加中學教育課程的種類方面，有63.2%的家長希望孩子參加香港中學文憑試即DSE，比起佔比僅有13.8%的IB課程，反映了外來人才希望透過子女教育融入香港的意願強烈。

經過調研反饋，外來人才考慮來港的中小學教育選擇時，會受七個方面因素的影響，主要包括：1、家庭子女數量。2、是兒子還是女兒。3、家庭經濟條件。4、父母教育水準和背景。5、未來升學的方向（留港、海外、內地）。6、孩子的語言情況（英文是否好、是否抗拒學習粵語）。7、試驗性就讀心態（不合適再轉校）。

宜加強香港教育資訊推廣

但調研數據也都反映了一個不容忽視的問題，即每一個調研問題都有大量家長反映對本港教育不夠瞭解、對擇校資訊獲取感到茫然、對香港教育系統全面性認識不足。筆者相信特區政府教育局和各辦學團體，會繼續積極向新來港人才家庭宣講，傳遞全面教育資訊，讓高才家庭能夠順利過渡銜接本港教育體系。

由本人創會成立的香港高才通人才服務協會成立於2023年7月，是為了推動新來港高才人士融入香港、在香港順利就業、創業、生活的非牟利組織，成立至今已經推動了招聘會、新來港人士所遇到困難全面調研等行動，已向特首以及新一份施政報告反饋了協助高才融入香港的不少政策建議。

本次子女教育的調研結果發佈在高才群體中產生了強烈的反響和共鳴，經過高才通人才服務協會爭取，特區政府教育局局長蔡若蓮博士已經答允出席10月31日面向全球高才的線上會議，向高才分享香港教育服務的全方位資訊，吸引高才人士子女順利融入香港教育體系，正是體現特區政府搶人才、服務人才的積極態度。

發揮好好本港教育優勢，就是政府實實在在搶人才的舉措。

作者尚海龍是立法會議員（選委會界別）、香港高才通人才服務協會創會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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