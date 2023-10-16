楊莉珊｜「一帶一路」峰會國家主席將發言　三個焦點可留意

中國外交部發言人華春瑩近日宣佈，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席論壇開幕式並發表主旨演講。主席講話的具體內容目前當然未可知曉，但筆者觀察最近相關輿論，認為相關重要講話很大可能觸及三個關鍵焦點：回顧過去、規劃未來，還有回應質疑。



來稿作者：楊莉珊



「一帶一路」倡議是中國發起、各方共建、世界共用的優質公共產品，迄今已經十年，吸引了世界上超過四分之三的國家和32個國際組織參與其中。因為高標準、可持續、惠民生、優質實用而廣受歡迎。特別是一批第三世界國家透過「一帶一路」倡議，靠著中國透過輸出高鐵、電訊、電力等基建設施而有了經濟活力，快速脫貧。據統計，十年裏倡議拉動近萬億美元投資規模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個工作崗位，讓將近4000萬人擺脫貧困。

倡議提出已經十年了，從當初的藍圖變成今天的實景，化作了各國發展的實效，百姓民生的實惠。我們在回顧十周年的豐功偉績，更要思考未來十年乃至更長的時間，「一帶一路」可以為國家為世界帶來什麼？為世界帶來什麼？承擔是次高峰論壇的東道主角色的中國，已經走到國際舞台的高光地帶，未來除了說好中國故事，也要推動各種價值理念充分交流，讓世界的多元文明交流互鑒。

本次高峰論壇主題為「高質量共建『一帶一路』，將是 『一帶一路』一個啟程點。攜手實現共同發展繁榮」，這個主題預示著「高質量共建」將會是「一帶一路」下階段的發展重點。內地新聞表示，「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，充分體現了中國對這一創舉的引領與持續推動，中方有望再與近20個國家和20多個國際組織商簽合作檔，中方各有關部門將與沿線國家對口部門共同制定近20項行動計畫。中國將以本次論壇為契機，打造一個更加開放和高效的國際合作平臺。

由此可見，下一階段的「一帶一路」將繼續優化中國與沿線國家的經貿合作，中國商務部副部長郭婷婷表示，未來會在四方面加強推動「一帶一路」經貿合作，包括擴大和便利優質商品進出口，加大力度吸引外資；同時要提升產業及供應鏈合作，此外還要促進政策溝通和戰略對接，保障沿線產業鏈供應鏈穩定暢通。

據媒體顯示，「一帶一路」未來要開拓經貿發展新空間，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，加快規則和標準等對接，以及支持港澳企業參與共建一帶一路，建立重要的功能平臺，加強綠色、數字等領域合作。

第三個焦點應該會以事實成果回應不公平的質疑。自「一帶一路」推出以來，針對「一帶一路」及中國的質疑聲音不斷，但戴有色眼鏡的偏見難以阻擋「一帶一路」的快速發展。趁著十周年的累累成果，難道不正是一個強力回擊謠言的黃金機會嗎？比如曾有說法認為「一帶一路」只是中國輸出過剩產能與中國規則的藉口，但若細心去看這些評價，會發現很有趣的一點，這些批評往往來自並沒有參加“一帶一路”的西方國家，很顯然，這些批評不是偏見便是立場之言，這個峰會將以實際的成果來回及謠言，讓謠言不攻自破。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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