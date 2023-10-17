楊莉珊｜推動共建「一帶一路」沿著強國興港之路發展

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講。高峰論壇是紀念共建 「一帶一路」倡議提出十周年的隆重活動，也是各方共商高質量共建 「一帶一路」 的重要合作平台，是中國經濟活力與信心的高端展現。



來稿作者：楊莉珊



「一帶一路」，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，是中國對外發展的重要戰略。旨在推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。

十年來，全世界已有超過四分之三的國家和32個國際組織參與了共建「一帶一路」倡議。十年來，第一條高速公路、第一條現代化鐵路、第一座工業園……共建「一帶一路」幫助不少國家改善基礎設施，推進工業化進程，也幫助不少國家解決了困擾多年的電力緊缺、人才不足等難題。有外國學者指出，共建「一帶一路」為全球南方國家創造發展機遇，改變了許多發展中國家的經濟前景﹔也有外國學者指出，共建「一帶一路」成為代表發展中國家的強大聲音，不僅通過言語，而且通過行動。

行政長官李家超將率領70人特區代表團到北京參與10月17日開幕的「一帶一路」國際合作高峰論壇，他說期待向國際社會更好展示香港各方面的優勢。李家超接受中通社書面訪問指，香港是共建「一帶一路」的參與者、貢獻者及受益者，本港匯聚了多元專業，可為「一帶一路」高質量發展提供有力支撐，他說憑著背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，本港在離岸人民幣業務、專業服務支援及人文交流合作等方面與「一帶一路」國家和地區共同發揮互惠共贏的作用，強調特區政府重視區域合作，正爭取盡早加入全球最大的區域全面經濟夥伴關係協定。

香港憑藉國家的堅實支持，在「一國兩制」下享有獨特優勢，扮演國家與世界各地超級聯繫人和區內高增值服務平臺的角色。作為國際金融中心、區域法律及爭議解決中心，以及高水準專業服務中心，香港可以在多個方面進一步助力「一帶一路」高質量發展。香港可在多個金融環節更全面服務和貢獻於「一帶一路」高質量發展，香港國際金融中心的地位必定越做越大、越做越強，同時在複雜的地緣政治環境中增強市場韌性。

香港在營運和管理位於「一帶一路」相關國家的鐵路、機場、港口、供電及供氣設施以及其他基建項目方面均達國際水準。在併購重組、金融、會計和稅務、法律及爭議解決服務、風險管理及建築等領域上，香港專才人才濟濟提供既多且廣與內地和國際企業合作的機會。香港不僅要把握「一帶一路」的黃金機遇，更要推動金融發展的深度改革，自強不息，才能保持離岸人民幣中心的地位。

「一帶一路」基礎設施互聯互通，不少基建項目將以人民幣進行融資，因而催生新一輪的金融需求，有助加速人民幣國際化的進程，未來只要這些基建融資若能在香港大部分進行，必定令本地離岸人民幣市場帶來一片新的景象。美國著名的波士頓顧問公司（BCG）在近日發布的2023年《全球財富報告》預計，到2027年，香港將超越瑞士成為世界上最大的離岸金融中心，並成為唯一管理超過3萬億美元境外資產的金融中心。香港不僅要把握「一帶一路」的黃金機遇，更要推動金融發展的深度改革，自強不息，才能保持離岸人民幣中心的地位。

中國與東盟是雙方的最大交易夥伴。東盟成員的總人口超過6.6億，勞動人口充沛而年輕，平均年齡為30.3歲，過去十年GDP平均年增長率高達 4.1%。「一帶一路」 的主要節點，目前主要是東南亞等發展中國家。東盟是RCEP主要成員，2002年，東盟十國領導人共同簽署了《中國─東盟全面經濟 合作框架協議》，東盟與香港的商貿往來也相當密切。要確保香港在區內競爭者及新科技衝擊之下，不但可維持區域貿易樞紐、商務大本營的定位，更為中國與東盟合作實現無縫對接，香港並爭取及早加入區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP） ，通過這個最大規模的自由貿易協定，為包括香港在內的坐擁8,600萬人口、經濟總量超過1.9萬億美元的大灣區，帶來新氣象與機遇。

共建「一帶一路」的成功，是中國道路和經驗的成功，是中國堅持開放發展的成功。通過高質量共建「一帶一路」，中國式現代化的發展經驗將不斷為共建國家提供借鑒。通過高質量共建「一帶一路」，中國式現代化的發展機遇不斷為共建國家所共用。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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