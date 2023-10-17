霍啟山｜港足亞運廣受支持　保持熱度應直播本地賽事

中國香港足球代表隊最終在今屆奧運會取得第四名，創歷來最佳成績。今屆賽事引起市民關注，每逢市民留意到港足晉級消息便越加支持，例如四強及銅牌賽事，不僅在網上留言支持、打氣連連，有播放賽事的商場更吸引了不少市民駐足觀看、氣氛熱烈，連球員也在足總舉行的杭州亞運慶功宴上表達了對有更多賽事直播渠道的期望。



來稿作者：霍啟山



這種關注度及廣泛傳播對於香港足球發展有莫大益處，傳播能提升市民入場觀看意欲、播放賽事收視，增加電視台直播誘因；同時增加球員及球隊知名度，從而爭取更多贊助商支持，開拓球員、球隊收入，加強青年培訓，持續健康發展香港足球。

凝聚地區、破格辦戲院睇波

為凝聚不同社區市民關注體育盛事，早前筆者有份創辦的德天社會企業舉辦「與民同賞亞運賽」，邀請市民於深水埗咖啡室觀賞不同比賽，包括港足八強賽，筆者亦有出席，活動邀請了多位港隊運動員與市民交流，並講解不同運動規則及致勝關鍵，有助市民加深認識，同時推廣運動普及。

在港足四強賽事，中國香港足球總會在英皇戲院舉辦「睇波」活動，象徵性收取一元入場費，活動意念較嶄新，相關門票極速售罄，亦成功引起市民關注賽事，同時收到許多正面回饋，足總未來會從不同宣傳方向思考，繼續吸引市民支持香港足球。

除此之外，今次亞運會超過30間商場及免費電視亦有直播賽事，其中在銅牌戰比賽，多個商場人頭湧湧觀賞賽事，營造了熱烈氛圍。

足總主席霍啟山與克羅地亞名宿蘇加（Davor Šuker）出席亞運直播活動，為香港女子足球隊打氣。（相片由作者提供）

冀電視直播 保持本地足球狂熱

要保持氛圍，筆者建議政府應資助本地足球比賽進行直播，並多加運用包括香港電台等公營廣播頻道，增加播放本地足球節目內容及宣傳，不僅能鞏固球迷支持，甚至可讓更多市民觀看及關注賽事。這除了是筆者意見，也是球員的期望，在足總舉行的杭州亞運慶功宴當中，香港U23三位球員李毅凱、潘沛軒及謝家榮在台上表達了不同願望，希望有基本保障、更好的訓練場地，以及更多 足球賽事能獲得直播，得到市民支持。

長遠來說，本地足球賽事甚至可發展成市民週末好去處及親子活動，讓香港足球成為市民消閒、生活，將本地足球融入生活，提升本地足球活動的曝光率。

如早前相隔5年再度舉行的賽馬會青少年足球精英匯，邀得曼聯U16與香港U18及香港青年聯賽選手隊，比賽分兩日進行，比賽既有免費電視作直播亦有有社交媒體直播，擴大宣傳效用。而當日賽事的門票一開售隨即售罄，既吸引了許多身穿曼聯球衣的球迷，也有不少親子、一家大小到場觀看賽事，投入熱烈氣氛，成為了周末親子活動。

亞運會正式閉幕，社交媒體仍廣泛傳播守門員謝家榮在銅牌戰後的訪問。港隊是亞運會八強隊伍中世界排名最低，隊伍拼盡全力雖然未爭取到獎牌，但能晉級四強已是殊不簡單，未來發展路仍然漫長，期望大家能繼續支持本地足球、香港足球員。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、東亞足球協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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