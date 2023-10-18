來稿｜愛國不能空口説白話　治港必須勇敢做實事

2020年1月27日，中共中央總書記習近平在聽取時任特首林鄭月娥述職時提出了「愛國者治港」的治理方針。時隔三年，港府作風顯然得到改善，但有些地方仍存在進步空間。究竟該如何落實「愛國者治港」，必須從「愛國」二字説起。



來稿：言午



愛國不是空口説白話

很多人都説自己「愛國」，但真正愛國的人並不是那些喊「愛國」喊得最大聲，或者在網絡平台上最活躍、最激烈的「鍵盤戰士」。真正愛國的人，必須付諸行動，把愛國心化作愛國力，在國難當頭挺身而出，隨時爲國捐軀。如果說自己「愛國」就真的是「愛國」，那麽著名漢奸汪精衛説一句：「和日本人妥協是爲了廣大中國同胞的福祉」，那豈不就成為了「愛國者」嗎？顯然不能。

空口白話是便宜的，真才實幹才是正道。高聲呐喊「保衛釣魚臺」、「反對日本排放核污水」，轉個頭來卻大吃日本壽司，那不叫愛國；口口聲聲説自己永遠是中國人，卻又苦苦鑽研移民、撤資方案的人，那也不叫愛國；祖國發生天災人禍時表示深切哀悼，卻又一毛不拔的人，那更不叫愛國。簡言之，愛國是行動，不是言語。愛國是貴的、愛國是值錢的，更甚，愛國是痛的、是要流血、要犧牲的。做不出以上的人，皆算不上什麽「愛國者」。

愛國不是有條件的

其次，愛國不講權衡利弊，更不能講經濟效益；若然利弊成爲了「愛國」與「不愛國」之間的考量，那麽愛國就淪爲條件性愛國，也就不是愛國了。正如剛才所説，愛國是貴的、愛國是值錢的；有時候，最愛國的方案並不是最符合經濟效益的方案。打個比方，你是一個重要的政府官員，把握不少權力和機密。某天，某國情報局向你行賄，爲求得到一些機密文件。經一番計算後，你覺得這筆交易利多弊少，因此「受賄」是符合經濟效益的行爲。然而，愛國之心必將驅使你去拒絕這一筆賄款，原因很簡單：愛國不講求利弊，哪怕這筆交易百利而無一害，你也不應該接受，因爲愛國就是愛國，沒有別的考慮。

愛國不是盲目附和

除了上述的一切，愛國者必須是一個理性、獨立和敢言的人。現在，很多官員在發言時會引用國家主席的話，動不動就搬出「習近平新時代中國特色社會主義思想」來維護政策，就連言行舉止都竭力模仿國家領導人的風範。然而，官場上並不是誰最像内地官員、誰最會背誦習近平講話的人就是最愛國的人了。要不然，國家乾脆從北京派幾個「欽差大臣」南下治港那不就完事了嗎？早在1949年，毛澤東就已經説過政治上不應該搞「清一色」，要多聽取各路人民的相反意見。到了1978年，鄧小平就華國鋒提出的「兩個凡是」進行批評，强烈反對思想固化、理論僵化。鸚鵡學舌、拾人牙慧那頂多是愚忠，稱不上愛國。把内地治理模型原封不動的應用在香港，就如同把北京應對大風雪的措施搬到香港來去應對颱風，對國家對香港毫無利益。

「獨立」除了涵蓋思想獨立，更講求行動獨立。簡單來說，香港官員必須主動和積極地發掘及解決地區問題，而不是老依靠中央逐步指導。這些年來，香港政府給人的感覺就像個初小學生，哪裏有錯自己不知道，要老師講了才懂得解決。房屋短缺、二十三條立法、完善選舉制度等問題，哪一次不是中央發起了號召，港府才如夢初醒，糊里糊塗地去執行？如果要真正落實「愛國者治港」，那本港官員就必須擺脫殖民地時代的庸懶態度，用心用力去幹。

愛國是勇敢的

最後，愛國者必須是個勇敢、有擔當的人。有了《國安法》才愛國的人不叫愛國，叫貪生怕死；遭受外國制裁後才愛國的人也不叫愛國，而是別無選擇；「黑暴」過後才愛國的人更不是愛國，而是見風使舵。短短一年的「黑暴」事件，揭露了誰愛國誰不愛國。正所謂「爲官避事平生恥」，要是連一點風浪都經不起，在大敵面前那該則麽辦？投降嗎？人民英雄之所以被認定爲人民英雄，是因爲他們面對敵人的威嚇、壓迫、折磨甚至殘殺依然堅持愛國的信念，香港的官員能做到嗎？現在不是叫官員們去當兵打仗，但至少他們要對得住數百萬性命換回來的五星紅旗，做個勇敢、有擔當的中國人。只有在官員們忘卻私利，全心全意爲人民服務的時候，香港才能全面落實「愛國者治港」的治理原則。

自從李家超上任特首以來，社會逐步回復太平，特區也逐步重回「一國兩制」的正確歷史軌道上。從好的方面來看，「愛國者治港」的綱領得以實現，港府無論是在國安、民生或教育等範疇都展現出積極的發展。然而，「愛國者治港」的落實並非一朝一夕，如今緩緩的變革措施使人質疑當今改變是否僅限於形式上，而非本質上的改變。現在香港正值「撥亂反正」的時期，經濟、民生和教育等領域都百廢待興，怕是不能再等了！我們迫切需要一群堅貞不渝、高瞻遠矚和敢作敢爲的治理者來整頓一下香港，帶領我們開創歷史新篇！

作者言午是英國倫敦國王學院的法律本科生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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