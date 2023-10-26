來稿｜施政報告鞏固香港「八大中心」定位

行政長官李家宣讀任內第二份施政報告，破記錄歷時3小時20分鐘。這份報告主題為「拚經濟謀發展、惠民生添幸福」，延續特區政府「拚經濟、惠民生」的施政主軸，既有過去一年施政的鞏固部分，又有未來一年更深更廣的新內涵新舉措，亦展示出香港更長遠發展的新領域和新方向。新一份施政報告承先啟後、守正創新，聚焦拼經濟謀發展，措施有力；堅持以民為本，以更大力度破解民生憂難，舉措務實。



來稿作者：周厚立



「十四五」規劃確立香港為八個重點領域的發展中心——「八大中心」，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域智慧財產權貿易中心。施政報告鞏固和持續發展香港在「十四五」規劃下的「八大中心」定位，確保香港的競爭力和經濟持續發展。

香港是全球最具競爭力的經濟體之一，亦是內地對接國際市場的重要視窗，必須更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」。新一份施政報告繼續提出「搶企業」、「搶人才」措施，希望吸引海內外公司到港設立總部或分部業務，並提出放寬面向越南、老撾及尼泊爾的人才簽證。

20年前，香港特區政府推出「資本投資者入境計畫」。投資者帶來650萬港元的資金即可獲得香港永久居留權，當時計畫下獲准投資類別中包括房地產和金融資產。現在，香港環境和當年已經不同，需要的是人才的「才」，不是錢財的「財」。施政報告落實「資本投資者入境計畫」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3,000萬港元或以上的合資格投資者，可以透過計畫申請來港，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢。

施政報告提出多項搶人才、留人才措施，香港是祖國對接國際的重要視窗，可以為具有潛力的人才、企業提供International Service（國家服務）。尤其是隨著粵港澳大灣區的聯動發展，灣區平臺能夠為更多企業、人才推出更具體、更落地、更精准的扶持措施。

繼去年推出「人才服務視窗」線上平臺後，實體「人才服務辦公室」將在本月底正式成立，為來港人才提供支援、跟進人才入境後的發展和需要等。明年亦會舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高品質發展大會」，推動區域招攬人才交流和合作；擴大「高端人才通行證計畫」大學名單。11月起，合資格大學名單會增加8所頂尖內地和海外院校至184所。同時，特區政府還將放寬簽證，即日起開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻，特區政府亦會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會資助院校。

搶企業方面，引進重點企業辦公室已接觸超過200間重點企業，當中30間正計畫落戶香港或在港擴充業務，涉及約300億元新投資額，預計提供約1萬個就業機會。投資推廣署今年首九個月已協助超過300間海內外企業在港成立或擴充業務，較去年同期增長超過兩成半。施政報告繼續搶企業，特別與「八大中心」定位相關的企業，包括針對先進科技的重點企業、行業代表、創新和策略性行業。施政報告發展「總部經濟」，因重點企業來港發展，會對勞工市場帶來新景氣，因企業會聘請本港人手及培訓本地員工，亦有助年輕人就業及增加上流機會。此外，香港擁有深厚的生物科技科研基礎，及逐漸完善的生態系統，醫療科技業或許是未來香港發展的大方向。

備受關注的國際金融中心，施政報告提出下調股票印花稅，將股票印花稅稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，下調至0.1%，此外還將改革GEM市場（前稱創業板）。

國際貿易中心方面，香港將深化與內地經貿合作，並把握全球經濟重心東移和國家實現高質量發展的機遇。此外，特區政府將繼續鞏固香港船舶註冊的領先地位，打造香港成為領先國際航運中心，推動大灣區航運協作。

在強化亞太區國際法律及爭議解決服務中心上，施政報告將擴展內地企業使用香港法律和爭議解決服務，推動將「港資港法」和「港資港仲裁」由深圳前海及內地自由貿易試驗區擴展至適用於整個大灣區。

國際航運中心、國際航空樞紐方面，政府會繼續與機管局提升香港國際機場的競爭力，推進三跑道工程和「機場城市」願景下各個項目，包括「航太城」、南貨運區的高端物流中心、智慧機場等，拓展核心的客、貨運服務。

旅遊業是香港經濟主要動力之一，施政報告提出文化體育及旅遊局會加大力度推動旅遊和相關的零售、餐飲、酒店等產業發展，以振興旅遊業，措施包括：制定《香港旅遊業發展藍圖2.0》，以優化各領域配合旅遊業發展；開發特色旅遊產品；加強發展郵輪旅遊，明年上半年會就郵輪旅遊經濟發展公佈行動計畫；推廣沙頭角和鄰近外島的文化生態旅遊，亦會與深圳市特區政府共同研究香港沙頭角和深圳沙頭角發展文化旅遊區的可行性，包括研究讓兩地旅客更便利進出旅遊區的安排。

施政報告進一步落實香港創新科技發展藍圖，包括在創新科技及工業局下成立由工業專員領導的新型工業發展辦公室。該辦公室以產業導向為原則，推進新型工業化、支援重點企業在港發展、協助製造業利用創科升級轉型，並扶植初創企業。

建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心方面，施政報告會推動將「港資港法」、「港資港仲裁」的適用範圍由深圳前海和內地自由貿易試驗區擴展至整個大灣區，又會爭取國有企業採用香港法律作為合同適用法律，並選擇香港爭議解決服務處理合同糾紛。

為鞏固中外文化藝術交流中心的定位，施政報告為電影發展基金和創意智優計劃注資共43億元，以提供誘因吸引私人市場資金和拓展新市場。文化體育及旅遊局今年內公佈和推展文藝創意產業發展藍圖，而創意香港將會改組為文創產業發展處，以產業導向為原則，推動文化藝術及創意業界產業化發展。政府駐內地和海外的經濟貿易辦事處則會加強覆蓋文化藝術領域的推廣工作，促進人文交流、民心相通。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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