來稿｜從三宗醜聞看科技園的治理水平

颱風海葵所引發的暴雨，在香港掀起軒然大波。除了揭示香港排水系統亟待改善外，更意外戳破權貴圈子的遮醜布。紅山半島一間獨立屋外發生山泥傾瀉，令外界關注到該屋苑由來已久的僭建及霸佔官地問題，及後經屋宇署及地政總署的連番巡查，發現85間臨海獨立屋當中，竟有多達70間有僭建物、40間非法佔用官地。



基層小商販為生計，將貨物霸佔少許行人路也要收告票，該屋苑住客冠蓋雲集，不少業主住客皆赫赫有名，也公然無視建築法規及地契條款霸佔官地。及後《香港01》跟進事件深入調查，赫然揭發其中一間涉事的獨立屋，屬於特首顧問團成員、科技園董事局主席查毅超。身為重要公職人員涉及僭建及霸佔官地建千呎花園，罪加一等。



來稿作者：歐陽熙



經過《香港01》對比2019年的高空圖片，幾可肯定花園是查毅超購入獨立屋後才動工興建的，相關傳媒曾向查氏查詢事件，但多日都不得要領。

查氏本人涉嫌干犯僭建及霸佔官地事件，本來已違反法例，惟他是特首顧問團一員，亦擔任科技園董事局主席此重職，當然更惹起公眾不滿──自2018年起，查氏獲政府任命為香港科技園董事局主席，去年第二次獲續任，任期到2024年6月底──惟近年科技園屢傳醜聞，連年虧蝕、管理不善、等問題不絕於耳，際此國家銳意推動香港發展為國際創新科技中心的關鍵時刻，科技園近年負面新聞不絕，似乎反映內部管治出現問題，身負督導及監管責任的一眾董事局成員，實在難辭其咎。

單是查氏任期內，就有至少三宗與科技園有關的負面新聞。

科技園早年被業界投訴縱容租戶涉嫌以「分租」方式提供出租機櫃服務圖利，違反租賃上不能分租的限制。業界因向科技園投訴不果，令事件鬧上法庭。法庭去年裁定科技園錯誤理解其租賃限制政策中的佔用限制，判詞下令科技園需重新審視租違規行為投訴。惟科技園竟拖足一年，仍無跟進判詞指令，視法庭裁決如無物。科技園的土地資產是公共資源，但科技園不僅沒有做好把關，任由租戶違反限制「分租」公共資源圖利、面對業界的投訴又視若無睹，令公眾雙重失望。

至於第二宗，科技園就將軍澳工業邨駿日街一幅達86萬平方呎的地皮作公開招標，原定2022年3月公布結果，卻一直只聞樓梯響。及後業內人士自行向土地註冊處查閱，才得悉原來已經該地皮已以樓面面積每呎1,477元批予中國電信作興建數據中心之用。科技園份屬法定機構，轄下用地也屬公共資源，地皮招標事關公眾利益，何以處理手法予人似有隱瞞的觀感？

況且本港數據中心地皮素來有價有市，科技園以遠低於市價的「每呎1,477元價位」將如此大幅用地批予中國電訊實在難言合理。

最近期一宗，科技園旗下將軍澳創新園的「先進製造業中心」10月初發生非主力牆壁倒塌事件，惟至今仍未有清晰交代塌牆面積、涉事樓層需否封閉等。誠如立法會議員田北辰批評，科技園作為公營機構，應即時公布已知詳情，包括塌牆面積、涉事非主力牆是否組件、多少同類牆壁需調查等，但科技園卻選擇「沉默是金」，透露的資訊少之又少，令外界難以了解情況。事件進一步反映科技園內部有一股對事故諱莫如深的不良風氣，忽視公眾知情權及監察權。假如以查氏為首的董事會不及時匡正歪象，科技園只會繼續糾纏於一宗又一宗的醜聞之中

環顧中外，出任公職皆有行為守則制約，他們手執公權，亦有動用公共資源的能力，公眾自然對他們有更高的期望。人無完人，中外亦然，在疫情大流行期間，英國的首席醫務官Neil Ferguson 被揭發違反社交距離措施，無視禁令千里會情人，被揭發後馬上辭職；時任首相約翰遜（Boris Johnson）去到任期尾聲，亦因為「派對門」事件弄得焦頭爛額，最後亦因不孚眾怒，苦撐後黯然辭廟。放諸古今中西，個人行為甚至私德有欠，本來可能情有可原，但當涉事者有公職在身，公眾會有「比白更白」(whiter than white）的期許，要求他們遵從更嚴謹的行為規範。

科技園成立至今，公眾對其定位、角色、功能一直關注甚多，亦有指園方一直獲公共財政及政策支援，理應對公眾要秉持開誠佈公的責任。近年科技園先在紙包盒回收漿廠「Mil Mill 喵坊」續租事件上進退失據，後又爆發一眾醜聞，查氏身為該園董事會主席，實負有無可推卸的督導責任。觀乎其尚餘不足一年的任期，儘管各界仍可聽之望之，然而要挽回公眾信心，小修小補難言見效，大刀闊斧的改革，可謂刻不容緩。

作者筆名歐陽熙，曾於跨國科企處理及打擊電子商貿詐騙、假新聞及訊息工作，常駐新加坡及香港，現時從事資訊科技公司顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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