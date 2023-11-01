來稿｜中美關係須抓住窗口期

中國外交部長王毅訪問美國期間，先後會見美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文，並於28號會見美國總統拜登。內外媒均分析，王毅此訪被認為是為兩國元首的會晤鋪路。彭博社28日引述一名美國官員稱，「美國和中國原則上同意拜登和習近平11月會面，但雙方仍須對安排作最終確定」。很明顯，中美雙方都為自己留有餘地，但也基於各種原因，雙方都在努力相向而行。一些媒體分析中美關係可能要止跌企穩。但筆者看來，未來，只能算一個窗口期。處理中美關係需要「趟著石頭過河」，絕不會一帆風順。



來稿作者：劉佳星



首先，政治上的分歧是導致中美兩國關係惡化的最重要的因素。北京和華盛頓對全球局勢持有不同的看法和立場，這包括：俄烏戰爭，哈以衝突，南海問題，台海問題等等。當政治分歧積攢到一定階段，就會形成固有認知和民眾情緒，屆時，有利於兩國關係的建設性政策都可能被民眾和媒體綁架，難以調和。過去的幾年，我們已經看到了中美民間關係的惡化，「紅色恐慌」重新回歸美國社會，反亞裔情緒持續升溫。這些都需要我們警惕。

其次，科技領域繼續摩擦。王毅訪美前期，美國試圖限制對華先進半導體晶片和技術出口，這引發北京的不滿，給兩國關係帶來負面作用。前不久，拜登政府更新了針對人工智慧晶片的出口管制規定，計畫阻止英偉達、英特爾和高通等公司向中國出口先進的AI晶片。換句話說，美國不允許任何高性能晶片和相關技術進入中國市場，以免加速中國國產晶片的發展。美國隨後又以技術保護為名，要求其西方盟友都禁止對華出口同類型的產品。作為反制措施，中國表示將加強對石墨的出口管制，石墨是新能源汽車和其他綠色能源系統中電池部件的核心原材料，全球市場中的石墨絕大部分都是由中國生產製造。中國的反製措施將對美、日、韓的新能源汽車等產業造成巨大衝擊。科技領域中美互撕，給關係的修復帶來不利因素。

中美關係不會一帆風順

此外，在王毅訪美的第一天，也就是26號，美軍「印太司令部」在其官方網頁上發佈聲明，指責中國戰機在24號對美軍飛機展開「非專業」攔截。聲明還從國際法規的角度對中國方面指責，稱中國戰機攔截方式「違反了國際航空安全規則和規範」。聲明最後宣稱，美軍仍將繼續在「國際法允許的」範圍內「安全、負責任」地飛行、航行和開展行動，「印太司令部」聯合部隊仍將致力於所謂「自由開放的印太地區」，表示希望「印太地區」所有國家能夠「根據國際法在國際空域安全運作「。這件事發生在24號，但偏偏在26號拿來說，而這一天正是王毅訪美首日，按理說，邀請來的客人來家裡做客，媒體應該在當天避開破壞性的負面消息，這是一個基本外交禮儀。且不談美國飛機在中國周圍抵近偵查的合法性，單是把2天前的事件拿到王外長訪美首日說這一件事，就說明美國官方反華的情緒佔據上風。

在這樣的社會環境下，中美若想止跌企穩是困難的。未來中美關係只能算「趟著石頭過河」，只要相互尊重即可，談不上一帆風順。

中美關係需抓住窗口期！

中美關係止跌企穩也不是沒有希望，淩駕於中美關係之外的力量在逐漸改變中美走向。哈以衝突的爆發、美國經濟下滑都是中美博弈的重要棋子。

首先，經濟上，美國不得不與中國對話。拜登多次表示期待與習近平主席再次會面，積極邀請中方參與APEC，並且早就多次釋放信號。中美是世界上最有影響力的兩個大國，經濟牽扯太多。中國經濟雖然遭遇了打擊，但中國經濟韌性強勁：強大的內需、高水準的科技、太空等領域的飛速進步，以及中國人儲蓄的生活習慣，都讓中國在遭遇疫情後，能夠快速復甦；雖然美國的經濟增長也較強勁，但政策的持續性不足，經濟增長後勁不足，民眾實際收入並沒有提升。反而，在俄烏戰爭和哈以衝突後，美國陷入了戰爭的泥潭，將納稅人的錢砸向無休止的海外戰爭中，自然是無暇顧及自身的發展，也無力推動建立新的合作體系，純粹是在自我消耗。很顯然，這時候與中國分割，並非明智之舉。

其次，臺灣問題是妨礙兩國關係止跌企穩的關鍵因素，台灣問題處理好，中美關係向好發展，處理不好，必定有一場戰爭。一直以來，美國在台問題上，頻頻踩紅線，根本不把中國的警告當回事。但是，最近美國在台灣問題上出現一些變化，雖然這種變化來自於外部壓力。近日，美國派「美在台協會」理事主席羅森伯格竄訪臺灣，他特意強調了一件事，那就是「美國不支持‘台獨’立場」，給民進黨當局當頭一棒。這是因為在巴以衝突和俄烏衝突同時爆發後，美國害怕「台獨」分子這個時候惹怒大陸，而導致台海爆發衝突，把美國拉進第三場戰爭。他們深知，同時打三場戰爭的話，美國是吃不消了。所以，在台灣問題上，美國可能無暇顧及。這也為中美關係止跌企穩提供了最關鍵的窗口期。

國際政治方面，國際新秩序逐漸顯現，尤其是哈以衝突後，美國站在了阿拉伯世界的對立面，陷入「以色列陷阱」，美國的全球戰略也受到挑戰。聯合國大會通過涉巴以決議後，美國日感被孤立。歐盟27個成員國也呈現「撕裂」的狀態。這似乎意味著以美國為主導的國際關係舊秩序逐漸走下坡路。在以色列和哈瑪斯的衝突中，美國希望北京發揮更多影響力，施壓伊朗不要介入。而習近平和普京越來越緊密的關係，也讓美國有所疑慮。

綜上，中美關係一定不會一帆風順，能夠相互尊重就好了。但目前國際大環境，中美關係也確實處於一個窗口期，中美需要把控分歧，相互尊重，共同應對全球挑戰。我們不必太樂觀，也無需悲觀，抓住這個窗口期，在合作中競爭，在競爭中有合作，「脫鉤斷鏈」沒贏家。

作者劉佳星是香港政協青年聯會會員、長江智匯思想庫高級研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。