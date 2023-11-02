仲點論政｜扶貧工作朝著添幸福方向邁進

今年的施政報告剛出爐，筆者作為扶貧委員會的非官方委員，特別注意的當然是扶貧方面的政策。這份施政報告涵蓋扶貧的篇幅不少，推出多項扶貧委員會已經確定，針對劏房居民、單親家庭、老年居民等目標族群的計劃，顯示政府將持續以實施精準措施為扶貧的主體方向，落實得宜可有效解決市民的燃眉之急，增添相關群組人士的幸福感，值得讚賞。



來稿作者：劉仲恒



劏房問題困擾香港多年，連中央政府都提到幾次。雖然這個問題不能馬上解決，但要那眾多劏房戶長期蝸居在那麼小的空間裡，確實很不理想。施政報告說政府將於今年稍後推出「社區客廳試行計劃」，政府、商界和社區合作，為劏房居民提供共享廚房、飯廳和用來做功課、舉辦興趣班和集體活動的共用空間，預計營運三年，服務至少500名劏房住戶，估計每年服務約8萬人次。首個項目將位於深水埗福華街，政府會在試行1年後檢討，下階段可能擴展到油尖旺和觀塘。劏房的居住面積非常窄小，令居民的社交生活受到很大限制，對他們的身心發展產生負面影響。這些開放到晚上10點的社區客廳，讓居民可以一起煮飯、聊天，學生下學後又可以在那裡做功課，肯定可以增添大家的幸福感。

不少基層家庭的父母由於要照顧小孩而無法投入全職工作，因此，筆者認為政府將在2023至24學年推行的在校課後託管服務計劃，將可有效幫助基層家庭，支持弱勢社區，特別是單親家庭，可以釋放出不少工作力。這項計劃將會在有較多目標學童地區裡的約50間小學推行，由學校提供場地，再由非政府機構營辦，估計可以惠及3千名學生，試行一年。落實後，有需要的小學生可在課後留校接受託管和學習支援。這麼一來，家長知道子女獲得安全照顧後，便可在無後顧之憂的心理狀況下外出工作，單親家庭也可受惠，相信可以釋放出不少工作力，舒緩當下很多行業嚷著人手不足的苦況。

過去一年來，本港發生了多宗倫常慘劇，讓人萬分痛心。在新一份施政報告裡，政府將於明年第一季在荃灣和南區啟動「關愛隊」計劃，試行幾個月到一年後檢討成效，同時跟「關愛隊」的任期配合而擴展至其他社區。這個項目是希望利用「關愛隊」的社區網絡，探訪或聯絡獨居或雙人住戶長者，並將需要協助的個案轉介到相關的社會福利單位和社工跟進和提供支援。除了最近推行的「24小時照顧者支援專線」外，政府也將推出一站式的照顧者資訊網站，方便照顧者及時尋求協助。

筆者強烈支持施政報告裡這眾多扶貧方面的措施。弱勢社群人士也應該得到幸福感，筆者深信這些措施應該可以發揮作用

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、扶貧委員會非官方委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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