來稿｜可持續發展招聘需求大勢所趨

各種各樣的調查都顯示，職場新生代的擇業觀與前輩們比較，有很大的不同。新生代追求價值和意義感，相對於物質報酬，他們表示更希望加入一家有使命感、致力於改變未來和社會的企業。



來稿作者：歐陽梓熒



若你在網上搜索「香港地區正在招聘的、與可持續發展相關的職位」，很可能會令你大吃一驚！工作機會遠比你想像中更多、更豐富。比如，網上熱搜的網上招聘平台的可持續發展相關入門職位達1290之多。

隨著ESG領域逐漸成熟和火熱，香港市場上對ESG人才的需求也與日俱增。具體的原因包括（但不限於）以下幾方面：

首先是企業面臨監管機構對企業在ESG資訊披露方面加強了監管，香港有2600多家上市公司，不管是美國證券交易委員會還是香港交易所，都對轄內企業在ESG資訊披露方面有明確要求。2024年，隨著監管要求落實，企業勢必佈局ESG戰略，對人才的需求亦隨之攀升；

其次，香港在ESG方面的實踐，遠遠落後於全球。香港政府已經宣佈了「要在2050年前實現碳中和」的目標，在政府大力敦促和宣傳下，香港的ESG市場將會呈現旺盛的發展勢頭，對ESG人才的需求也趨旺盛；

此外，由於監管的收緊，銀行、基金公司和投資機構在選擇被投企業時，也會更看重其在ESG資訊披露方面完善與否，進一步推動了相關市場的發展和對人才的需求。

舉我任職的招聘顧問公司為例，單看操作的職位資料庫也能看出這一趨勢。從2018至2020年，我們的亞太區只運作了96個ESG職位，但於2021-2023，這一數字已經達到560了。

根據我們的招聘經驗和觀察，目前香港市場上，ESG人才的需求主要來自監管機構、具備相當規模的企業、諮詢公司、指數評級機構、銀行和基金公司，而且招聘需求不斷攀升。

企業中急需ESG人才的部門包括：財務部的綠色融資、財務報告等職位；市場行銷部的公共關係與企業傳播、產品研發等職位；法律與公司秘書處，處理年度報告及董事會決議；人力資源部需要人才招聘、包容性招聘等職位。

企業對候選人的技能要求分為兩方面，一方面是硬性技能，比如是否熟悉董事會治理、是否有氣候變化、自然生物多樣性等方面的相關知識，是否具備風險管理能力等。另一方面是軟性技能，比如是否對ESG感興趣，是否具備資料分析能力、利益相關者管理能力，專案管理能力等。

梳理市場上大部分ESG候選人的履歷，可以發現雇主招聘的ESG人才中，50%的學歷背景是環境學、政治科學、經濟學等，30%的學歷背景是機械工程、心理學、財務、市場行銷、建築學化學工程、國際關係等，還有20%來自化學、生物學、技術管理、電腦科學、英語文學、會計等背景。對於有志於在ESG領域發展的朋友，這些資訊可作參考。

如果你想從事ESG領域的相關工作，但是又不確定自己是否適合，以下貼士可以幫到你：

首先，思考自己的興趣點和熱情在哪裡，興趣是最好的老師，只有興趣驅使，才能更長久地堅持；

其次，剖析自己擅長的領域是什麼，只有興趣而沒有專業能力，就如同盲人摸象，會面臨很多困難，亦會在競爭中面臨淘汰的風險；

最後，僅通過興趣與專業度找工作，只完成了80%。還有最重要的一步，就是了解市場需要什麼，將自己的興趣和專業能力，與市場的需求相結合，才能最大程度發揮自己的價值，成為行業的中流砥柱。

如果您對ESG領域感興趣，可以通過社交媒體瞭解各種ESG相關的資訊、參加相關研討會、成為志願者等，為未來的求職做好充分的準備。打破資訊差，可以讓你領先一步，跑贏大部分求職者。

我們建議企業增設專門從事ESG工作的職位（而不僅僅要求其他團隊兼顧該職能）。在這個相對新興的領域，期待候選人具備豐富的工作經驗可能是一種奢求，因此企業應該以更加開放的心態尋找真正對ESG感興趣的人才。

讓ESG行業穩步發展，筆者認為政府及社會各界應加強合作，提升公眾對ESG的認識：透過宣傳活動，締造一個對ESG人才友好的社會環境。另外，教育方面，在中學或大學的商業和經濟課程中加入ESG的內容或開設專門的ESG課程。此外，亦可提供ESG專業培訓，以提高在職人員的ESG知識和技能。再者，也可加強國際合作，給予交流機會，政府亦都可以考慮透過政策，鼓勵並創造更多的ESG相關職位，提供就業指導，幫助ESG人才找到合適的工作，從而吸引更多人才加入此行列。

作者歐陽梓熒是米高蒲志國際（香港）有限公司招聘顧問經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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