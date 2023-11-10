來稿｜打造機場快線2.0　構建大灣區空鐵聯運網絡

新一份《施政報告》聚焦建設多個高質量發展新引擎，特別是落實「基建先行，創造容量」的施政理念，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，為香港持續發展注入「興」的動能。展望未來，政府須繼續加強交通基建區域性建設，幫助香港在大灣區「一小時生活圈」的大格局下，擁有更廣闊的發展空間，促進人流和物流發展，推動經濟發展及地區合作。



來稿作者：駱俊偉



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確指出，要提升大灣區聯通水平，並以香港、深圳、廣州三大機場為核心，建設世界級機場群。要達至效益最大化，建設聯通三地的軌道交通網絡必不可少。目前廣深政府已積極規劃「廣深第二高鐵」工程，接駁兩地機場，並聯通穗深城際至深圳前海，而深圳至香港段，則會通過港深西部鐵路，連接前海、洪水橋／廈村新發展區、交椅洲人工島、港島西等地，但並未規劃接駁香港國際機場的鐵路線。

香港國際機場航點多，班次頻密的優勢，過去吸引不少內地旅客來港轉飛。根據入境處資料，疫情前的2019年，出入境旅客中有約4成是內地旅客，而今年暑假期間香港機場日均有近一萬名內地旅客出入境，即使旅遊淡季亦有日均5000名。香港國際機場的三跑工程預計在2024年竣工，屆時中轉旅客出行需求將數以倍增，除了現有海天中轉大樓的「空海聯運快船服務」外，政府必須研究其他「多式聯運」產品，打造多元化直達通勤圈。

就此，立法會「A4聯盟」提出「打造機場快線2.0」倡議，建設「前海-香港國際機場」支線，聯通深圳機場、前海和深圳灣，打造空鐵聯運網絡，提升兩地機場競爭力。「前海-香港國際機場」支線分為深圳段與香港段。深圳段設有深圳機場站、前海站和深圳灣站，香港段則由洪水橋站途徑欣澳站至香港國際機場站，沿線口岸實施「一地兩檢」、及「合作查驗、一次放行」的創新通關模式。預計25分鐘可由香港國際機場直達深圳灣口岸，35分鐘直達前海CBD，45分鐘到達深圳機場，廣深港三地機場將形成1.5小時直達通勤圈。

筆者認為，「打造機場快線2.0」倡議可行性高，有三大實際效益。一是港府政府正研究興建「港深西部鐵路」洪水橋至前海段及「港島西至洪水橋鐵路」，政府可善用現有的機場快線鐵路，同步打造一條聯通前海、深圳灣、及香港國際機場的支線，釋放欣澳至機場路段未被用盡的列車運力；二是相比海運，軌道交通在應對惡劣天氣方面有一定優勢，相對穩定和安全，載客量亦更多，更有效疏導惡劣天下機場滯留的旅客；三是「機場快線2.0」開通後，市民和旅客不單能夠快速往返三地機場，還能通過前海樞紐四通八達的鐵路網，前往其他大灣區城市工作和旅遊，更好的助力大灣區協同發展。

筆者期望政府能夠認真考慮相關倡議，不斷完善大灣區「空鐵聯運」網絡，進一步強化香港國際航空樞紐的地位，建設世界級機場群，為全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區發揮戰略性、基礎性作用。

作者駱俊偉是公共政策研究員、城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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