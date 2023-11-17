來稿｜全球矚目的中美元首峰會意義重大影響深遠

全球矚目的中美元首峰會11月15日在美國三藩市費羅麗莊園登場，國家主席習近平與美國總統拜登在會晤期間，就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題，以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。這次峰會是拜登和習近平在一年內首次會談，也是習近平主席自2017年以來首次訪問美國。



來稿作者：楊華勇



習近平主席指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界安全和繁榮。另一種是抱持零和思維，挑動陣營對立，讓世界走向動盪和分裂。兩個選擇代表兩個方向，將決定人類前途和地球未來。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在這個大背景下思考與規劃。中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。大國競爭解決不了中美兩國和世介面臨的問題。這個地球容得下中美兩國。中美各自的成功是彼此的機會。

中美出現了近年鮮見的「求同」苗頭，中美關係是全世界最重要的雙邊關係，兩國和世界都無法承受雙方誤判、對抗衝突之重。中美關係崩壞是美國打壓中國的結果，而中美關係回暖是美國階段性調整對華政策的結果，也是雙方互釋善意、良性互動的結果。

中美關係過去幾年遭遇嚴重困難，陷入建交以來最低谷，但雙方其後啟動一系列交流合作，出現止跌回穩跡象。從六月份布林肯訪問中國開始，拜登已經先後安排了國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多、總統氣候代表克里、參議院多數黨領袖舒默，以及加州州長紐森等六位要員訪問中國。臨近亞太經合組織（APEC）峰會前的一個多星期，中美互動更為頻密，中美還舉行首輪海洋事務磋商、氣候變化會談、軍控與防核擴散磋商、查找美軍戰俘與失蹤人員遺骸工作視訊會議，還在香港舉行了中美論壇2023，讓人目不暇接。

中美隻方都認為中美保持對話是有益且必要的，都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。中美關係的分歧不能壓倒中美兩國的根本利益。習主席此次訪美，釋放出中國對於管控分歧、處理分歧的主動性和善意，讓兩國關係能夠止跌企穩，開啟發展新階段。

剛剛爆發的以巴衝突，中美雖然在支持以色列還是同情巴勒斯坦問題上有明顯分歧，但在一些根本問題，比如反對任何針對平民的襲擊、以巴應該努力返回「兩國方案」等問題上，卻有著難得的共識。事實上，中美兩國在諸多領域都有著廣泛的合作空間，並且在眾多全球性議題上承擔重大責任。中美有多個合作領域，從高科技產業，到「碳中和」技術交流和投資。歷史已證明，中美攜手可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。習主席此次訪美，用事實向世界宣告，對抗和脫鉤不符合中美兩國利益，加強交流和與溝通才是雙方合作共贏的希望。

美國商務部長雷蒙多表示，美中都「渴望穩定雙邊關係」，全球也期待兩國「負起責任並管理雙邊關係」。中美元首峰會受到各方歡迎，香港社會各界和中美各界、國際社會一樣，期待此次中美元首舊金山會晤取得積極成果，引領中美關係重回健康發展、互利共贏的正軌。中美貿易摩擦有望迎來緩和視窗，有利於外貿出口行業增加新的動能。中美關係回暖，外部環境穩定，更有利於香港充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，把握世界變局下的巨大機遇，進一步提升香港競爭力。

行政長官李家超在香港中美論壇致辭時指，特區政府一直致力協助中美關係回暖，認為香港與美國「和而不同」，應該求同存異。李家超表示：「如果拋開所有本地政治利益，很明顯香港和美國之間有很大的加強經貿關係的潛力，香港繼續在加強區域合作上扮演重要角色，因此香港必定會出席下周在三藩市舉行的APEC領導人非正式會議，我相信陳茂波能替我，出色地完成工作。」

習主席是應美國總統拜登的邀約而赴會，當中有求的是美國。中美分歧下引發的逆全球化，已經直接損害美國的經濟民生，美國遏制中國戰略不但得不到任何成果，反而自損其身。

中美關係應向前看，從相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，提供走好中美關係未來之路的行動指南。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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