仲點論政｜不要讓分歧遮掩共同利益

現在世界的局勢不是太好，這是不可否認的。雖然新冠疫情已告一段落，但全球經濟的下行壓力相當大，這邊廂中東重燃戰火，那一邊廂俄烏戰事沒有了斷的跡象。在這充滿著不穩定性和不確定性的時候，如果世界兩個最大的經濟體竟然大打出手，我們還承受得起嗎？



來稿作者：劉仲恒



新聞報憂不報喜是可以理解的，衝突的場面當然更容易吸引世人的眼球。所謂「一樣米養百樣人」，中美是兩個歷史、制度、文化、國情都截然不同的國家，雙方有分歧相當自然，也可以理解。反過來説，要兩國完全沒有分歧才是新奇的事。但是，分歧並不是問題的全貌。如果只看到分歧而忽略了共同利益，那叫做以偏概全。如果只注重分歧而認為分歧比共同利益更重要，或者覺得任由分歧滋長才是常態，那叫做不理智和不負責任。既然是世界上兩個最大的經濟體，中美之間的供應鏈其實比大家之前意識到的更加緊密，全球企業、貿易和依賴兩者生存的普羅大衆心裏真正盼望的不是分歧，而是中美雙邊關係的緩解，以好讓全球貿易可以更穩定和自由地發展，滋潤更多民衆的生活。

一個獵人沒有戰勝猛獸的能力，兩個獵人互相毆鬥只會兩敗俱傷，只有兩人合作才能抓住猛獸，讓家裏的妻女老幼不至於餓死。不錯，「弱肉強食」是動物世界裏一套歷久不衰的叢林法則。但人類的遠祖早已清楚地告訴我們，衷誠合作才能抓到獵物。兩個獵人很可能有分歧，一個喜歡白天捕獵和用刀，另一個喜歡晚上捕獵和挖陷阱。如果為了這麽點分歧就寧可不出去打獵而餓死，那不是荒天下之大謬嗎？同樣的道理也適用於中美關係上，兩國絕對不應該搞「新冷戰」，你輸我贏、你死我活和贏者通吃的零和博弈思維方式已經不合時宜了。有分歧不可怕，但如果因為有分歧就不考慮合作，那就比上面那兩個寧可餓死的獵人更愚蠢了。

無論如何，中美雙方都不可因分歧而把大門關上。官方關係並不很差，自今年6月以來，美方已派出四名高級官員訪問北京，包括國務卿布林肯、財政部長耶倫、氣候特使克里和商務部長雷蒙多。民間關係就更好了，現在中美的客運航班已經增長到每星期70班。雙方希望重建穩定的關係，而民間的期盼更是相當熾熱的，這是非常明顯的。要中美說他們之間沒有分歧是不切實際，目前雙方的目標應該是在承認存在分歧的基礎上，共同努力尋求相對穩定的關係，同時保持順暢的對話和溝通，千萬不可把門關上。有分歧可以接受，但如果把分歧看得比共同利益更大，那就太遺憾了。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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