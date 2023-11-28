紫荊黨｜「受外圍因素影響……」

政府10月31日和11月10日披露的三季度GDP預估與修訂數字確實讓政府官員和市場分析師「大失所望」，但卻在筆者的預料之中。筆者在今年1月份、5月份和9月份先後發表四篇文章，表達對香港疫後經濟復甦的擔憂，指出在服務輸入強勁增長的拖累下，私人消費和服務輸出的增⾧不足於支撐政府樂觀的經濟預測。今年三季度的表現可謂再次給了政府一記響亮的耳光：私人消費開支同比增長由一季度的13.0%、二季度的7.7%進一步放緩至6.3%，私人消費金額按季則下降2.5%，超過去年同期按季2.0%的降幅；雖然服務輸出的同比增長由二季度的22.8%提升至23.9%，但服務輸入的同比增⾧則由二季度的25.4%加速至28.3%，導致服務順差逐季持續下降。上述的趨勢正正如筆者在之前文章中所預期的那般，而同樣的趨勢相信還將進一步延伸到第四季度。



來稿作者：周小稞



在三季度GDP數據公佈後，政府的反應恰恰也在筆者的預期之內。政府經濟顧問將全年的GDP增⾧預測由8月11日的4.0%至5.0%下調至3.2%，而下調的理由除了今年前三季度經濟的疲弱表現外，就是「困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓」。言下之意：香港經濟的疲弱表現主要是受累於糟糕的外圍環境，政府也沒辦法；而且現在離2023年底也就剩一個多月，政府還能做什麼呢？只能下調經濟預測而已。筆者在今年5月份的文章結尾曾指出：「讓我們靜待香港二季度的GDP數據。如果經濟增⾧的態勢不幸為本文所言中，希望政府不是簡單地下調經濟預測區間而躺平……」。筆者不希望看到的場景最終還是被應驗了，一句「受外圍因素影響……」讓政府瀟灑地下了台階。

事實上，今年二季度的經濟數據已經相當清晰地透露出香港經濟的頹勢，但令人不解的是，政府在數據披露後不僅沒有下調、反而將經濟預測的下限增長由3.5%調高至4.0%。不知道政府是真的「後知後覺」還是「裝聾扮傻」，反正當發覺預測數字實在撐不下去了，時間已近年關，生米也煮成了熟飯。不過指責政府對經濟頹勢的反應遲緩也並不全對，政府也意識到香港經濟存在的問題，也確實在大張旗鼓地推動香港的夜市經濟，而特首李家超還在他的第二份施政報告中明確將「拼經濟」列為下一年度政府的首要工作。問題是，政府的應對措施真的擊中了香港經濟的痛點嗎？

香港經濟當前最大的痛點與挑戰就是構成本地經濟絕對主體的服務業，無論是高端的金融、貿易、專業服務，還是大眾的餐飲、零售、旅遊服務，其競爭力都呈現出越來越明顯的頹勢。剛剛有經民聯的立法會議員指責內地網民抹黑香港，妄稱香港正成為「金融中心遺址」。內地網民的說法難免有調侃的成分，但香港金融市場當前的「囧態」卻也是不爭的事實：今年前三季度香港僅錄得44宗IPO，募資金額僅246億港元，排在全球證券交易所的第八位；而港交所2,600餘只股票中近一半的日成交額不足5萬港元，四分之一的日成交額更為零。與此同時，長期以來作為中國內地轉口貿易中心的地位也是岌岌可危，今年前三季度內地出口至香港的貨值佔內地總出口額的比重已由疫情前的10.7%降至7.4%，內地自香港進口的貨值佔內地總進口額的比重則由疫情前的13.4%降至11.2%。受此影響，香港港口貨櫃吞吐量今年將正式跌出全球榜單的前十名。

當然令民眾最有感的還是通關後一浪高過一浪的北上消費浪潮。筆者就親身感受到重陽連假返港時的通關人潮，仿佛回到二十餘年前週末的羅湖口岸。在高性價比的推動下，港人在深圳的消費已經從最初的吃喝玩樂擴展到越來越多的領域：深圳的超市如山姆店、盒馬等已被港人淪陷，「跨境買菜」成為新時尚；配眼鏡、看牙醫也在悄然興起，以香港十分之一的價格就能得到不輸香港的服務質素，何樂而不為呢？不僅如此，隨著越來越多的車輛經港珠澳大橋北上，相信本地的汽車維修與美容服務也將受到明顯的衝擊；而深圳越來越完善的醫療服務業也會吸引越來越多的港人北上體檢、看病。香港曾經引以為傲的各類專業服務正在面臨來自深圳的全面挑戰。

面對洶湧的北上消費浪潮，港府力谷「夜繽紛」救市，但在筆者看來，這樣的應對更像是一種噱頭，談不上對症下藥，也沒有切中痛點，因為港人北上逛的根本就不是當地的夜市，而北上消費的領域也早已超越了所謂的「小吃小喝」。港府對北上消費的認識不能停留在媒體或自媒體的報道層次，需要聘請專業的機構對北上消費做全方位的調查研究，了解深圳在受港人歡迎的各消費領域跑贏的背後原因，並藉此推出針對性的因應措施。譬如說，既然有那麼多深圳品牌受到港人鍾情，何不吸引這些商家來港拓展業務？可不可以利用新界北閒置的農地、棕地等開發大規模的、租金相對低廉的商業設施吸引內地品牌入住？

當前香港經濟面臨的挑戰是清晰而現實的，政府面臨的壓力也是明顯而急迫的。港府需要改變一直以來對經濟發展秉持的「放任」態度，不能再以「外圍因素」作為擋箭牌而任憑香港的經濟自由滑落。港府也需要丟棄過往的舊思維與老套路，虛心學習深圳等內地城市的發展思路，善於聽取不同背景人士的建言獻策，採取迅速而果斷、有針對性且具體的措施以重塑香港各項服務業的競爭力，幫助香港早日走出當前的經濟困境。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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