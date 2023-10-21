來稿．香港地方志中心｜氣候變化與我何干？

今年夏天大家都說香港愈來愈熱，但是感覺因人而異，讓我們看看數字。



來稿作者：林超英



香港天文台的齊全氣溫紀錄始於1885年，至1900年的十六年間平均氣溫為攝氏22.0度，可以視為工業革命未有顯著影響氣候時的香港氣溫參考值，此後百多年的香港年平均氣溫總體呈現上升趨勢。

香港天文台2011年至2020年十年平均氣溫為攝氏23.77度，相對這個參考值上升了攝氏1.77度，根據聯合國國際氣候變化專責委員會，同期全球平均氣溫比工業革命前水平上升了攝氏1.09度，兩個數字差距是攝氏0.68度，即是香港的暖化程度比全球平均高出六成多，這個額外增幅主要源自香港城市化，尤其是第二次大戰後七十多年間，經濟蓬勃，人口增加，樓宇林立，通風不暢，現代建築物料如石屎，晚間又散發日間吸收的太陽熱量，造成熱島效應。

以上說得有點複雜，其實歲數稍長的市民，都能感覺到數十年間熱夜難眠的日子愈來愈多，1950年代最低氣溫高於28度的「熱夜」每年不超過3天，最熱的幾晚大家睡到天台、街邊或屋內的「冷巷」，微風吹拂下也就將就過去，但是1970年代數字升至10天水平，2010年前後徘徊在20天水平，隨後十年急增，2020年高達50天，2021年更刷新紀錄至61天，反映暖化步伐急據加速，此外熱島效應下，天台和街邊都再避不了熱，一般住宅又少了通風，基層市民每年整整兩個月徹夜難眠，氣候變化不只是數字，而是生活艱難，對於我輩戰後嬰兒，更彷彿去到了另外一個世界。

氣候變化不是幻象，是衝擊我們生活的實況。

作者林超英是前香港天文台台、香港鄉郊基金主席、香港觀鳥會榮譽會長。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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