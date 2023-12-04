來稿｜香港施政報告對大馬的經濟機會

近日，行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》，政策內容包括「搶企業」、發展「總部經濟」和「吸引公司遷冊來港」、讓 外國在港公司人員可「一簽多行」至內地等。 香港《施政報告》發表的同時，馬來西亞首相兼財政部長安華亦提呈現主題為「改革經濟，強化人民」的《2024年馬來西亞財政預算案》，當中亦有不少措施「吸引跨國企業及策略外資」等。筆者認為中國香港的一些措施有助於馬來西亞企業到中國香港和大陸發展，並拉深彼此的經貿關係。



來稿作者：劉健宇



首先，過去十多年大吉隆坡地區已發展成為一些全球最大、領先的全球服務中心，投資吉隆坡機構（InvestKL）總執行長拿督莫哈末阿茲（Muhammad Azmi Zulkifli）於2022年稱，該機構 過去十年於大吉隆坡地區設立了116個全球服務中心，並集中在上游策略管理活動（例如指揮和控制、研發、融資和資助活動等）和中游營運管理（例如資料分析、網路安全 、數碼轉型和數碼化等）的產業。

這些投資總額超過180億令吉，創造超過1.6萬個行政職位。《2024年馬來西亞財政預算案》遂提出深化大馬作為全球服務中心（Global Services Hub）的定位，並透過為進駐設立全球服務中心的企業提供優惠稅率5%或10%（最長期限10年） ，吸引更多企業進入大馬。

《2023年施政報告》亦提出多項吸引企業進駐的措施。 首先是現任特首自履職後便提出的「搶企業」，特別是吸引與中央政府在「十四五規劃」給予香港「八大中心」定位相關的企業，包括國際金融中心、國際創新科技中心 、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域智慧財產權貿易中心。

港府亦將引入「公司遷冊機制」，港府投資推廣署及香港交易及結算所有限公司（港交所）將重點以亞太區為業務核心的企業，主動接觸在外地註冊的香港主要上市公司，鼓勵其遷冊到香港。馬來西亞相關的企業可考慮到香港開設分部，掌握香港發展「八大中心」的機會。

此外，港府將發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部╱分部業務，為香港引進優質企業，開拓中國國內國際雙循環所帶來的龐大機遇，協助外國企業「引進」 和內地企業「走出去」。中國香港與馬來西亞在全球產業鏈上可以有所分工，藉此成為分別連結中國與東南亞兩大市場的樞紐。

最後，港府為吸引更多外國公司來港成立，便利其人員到中國內地洽談商務，將加快處理香港註冊公司的外國人員在港向中國簽證申請服務中心申請兩年或以上的「一簽多行」簽證到內地；此外，為了吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才到香港，港府去年提出的高端人才通行證計劃的「全球百強大學綜合名單」已包括馬來亞大學（Universiti Malaya），在馬大畢業的優秀人才亦可到香港尋求發展機會。

作者劉健宇是香港青年聯會會董、香港政策試驗組創辦人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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