仲點論政｜察覺學童自殺訊號　避免悲劇發生

生命可貴。然而，查看香港撒瑪利亞防止自殺會的資料便會發現，在2012年有20名19歲或以下的青少年自殺身亡。到了2022年，這個數字跳升接近一倍到39人。另一方面，光是今年7月到10月底，便已有大約18名學生自殺死亡或企圖自殺，情況叫人既心痛又憂慮。



來稿作者：劉仲恒



自殺不是買棵蔥那樣的小事，是件大事。所以，想自殺的青少年一般會經歷一段相當長的考慮時間，也自然會在那段時間內發出不少痛苦的訊號。如果我們及早發現這些訊號並提供援助，便很有可能避免悲劇的發生。筆者想說的是，自殺其實是可以預防的。在學童身邊的家長、老師和同輩朋友身處的位置非常關鍵。一旦他們察覺到任何危險的自殺訊號，便絕不可掉以輕心，更不可承諾要保守秘密，而應該馬上尋求協助。當學校和社區裡所有的成年人和同輩學童都提高警覺，把自殺訊號當作優先事項處理並採取適當的行動時，我們就可以有效地改善目前讓人擔憂的學童自殺問題。

自殺個案很少是事前毫無徵兆的，大多數有自殺傾向的青少年都會表現出某些相當明顯的行為，這些行為顯示了他們想自殺的想法，這些便是筆者所說的危險訊號。有些學童揚言要自殺，會說「我想死了算了」、「我希望能睡著，再也不用醒來」這類的話。有青少年會把自殺的計劃寫下來，現在通訊發達，他們也可能會把計劃在線上貼文或者告訴朋友。還有，如果你發現身邊的學童在行為、衣著外表、思想等方面有明顯的變化時，又或者發現他們注重對身後事的安排，例如寫遺囑和贈送財產時，就要馬上提高警惕，避免他們做出任何不可逆轉的行為。還有，以往有自殺行為「前科」的，也算是高危人士。

無可否認，有些有自殺傾向的青少年可能不願意直接接受協助。但是，身邊的家長、教師和同輩仍然必須在察覺危險訊號後，立刻採取行動以確保學童的人身安全。身邊的人發現自殺訊號後，先要保持冷靜，要對發出訊號的人表示關心，而不是要指責他們。我們要細心聆聽，叫他放心，告訴他身邊願意幫助他的人很多。讓他知道，引發想自殺的那些痛苦感覺只是短暫的，遲早都會散去，不會是永遠的。

有一點非常重要，就是千萬不要同意為青少年的自殺想法保密。發出訊號的學童可能叫你不要告訴別人，但是我們應該盡快向老師、學校社工、心理健康專業人員或家長尋求協助，這樣做才能避免悲劇的發生。

在學校方面，在識別有較高自殺風險或者有精神健康需要的學生後，要優先為他們提供及時和適當的介入。如果由學校轉介給醫院或心理健康專業人員，他們也應該優先處理。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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