楊莉珊｜如何恢復廟街繁榮？

為配合「香港夜繽紛」活動，旅發局12月15日起與油麻地商戶合作推廣「廟街夜市」，為期半年。除增設32 個美食攤檔，亦設置多個主題打卡位，冀望提升旅客與本地市民到訪的興趣。



旅發局主席彭耀佳表示，廟街是香港其中一個標誌性的夜間旅遊景點。為響應「香港夜繽紛」，旅發局與廟街商戶聯手為廟街注入新動力，除介紹廟街原有獨特體驗及人情風貌外，進一步推廣區內美食，為街道增添具藝術特色的裝飾，啟動廟街夜市的熱鬧氣氛，讓旅客及本地市民體會最有情懷的香港味道。他希望業界日後推出廟街相關的旅遊產品，讓更多旅客細味香港獨特風味。



來稿作者：楊莉珊



油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，廟街不只熱鬧，還有很多不同體驗，當中的新舊文化融合，各式美食以及濃厚人情味，猶如寶藏一樣，很適合旅客或市民深入發掘香港的不同面貌。他說，今次集合廟街及附近地區的店舖推出多個美食攤檔，期望旅客及市民可以先一站式淺嘗廟街美食，再留步深探廟街。

香港特區政府高層在不同場合多次提到「搞活夜市」， 構思甫一提出，隨即引發香港社會各界的關注和討論，重新打造「不夜城」的呼聲此起彼伏。特首李家超說在短期方面，特別要「搞活夜市」，達致經濟效益，政府會積極推動相關活動。

香港夜市曾經非常火爆，桂林街夜市、中環夜市在吸引遊客的同時，也有大量本土居民前往，組成香港夜生活重要的一部分。不過，疫情期間香港市民夜間生活習慣的轉變和餐飲夜市人手短缺，是導致現在夜經濟還未恢復的主要原因。

香港的廟街是香港草根文化的大熔爐，滿載幾代香港人的集體回憶，從上世紀六十年代開始已是「平民夜總會」，每晚夜夜笙歌，匯聚不同港式小食、經典流行曲，日間更有中學生成群結隊惠顧街邊檔做平價校服，甚至幫襯無牌牙醫補牙，廟街日與夜總是繚繞著紅塵氤氳，惟昔日的紙醉金迷漸褪色。

龍蛇混雜的廟街是香港最富特色的社區，昔日是市民流連忘返的樂園，由朝玩到夜，絕無悶場。由於廟街及女人街等，已有知名度及交通配套完善，短期內應先活化，後再考慮在其他地方設新夜市。廟街夜市應突顯香港地道的生活文化為主，例如販售特色小吃、糖水、本土特產，或安排街頭表演節目，吸引內地年輕人打卡。

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮指，希望廟街成為又有美食，又有購物，又有文化藝術的一個夜市，可以打造成好似臺北的士林夜市一樣，遊客來香港都必定去廟街夜市。他表示，美食街將設於廟街佐敦道至南京街一段，他們會在街道兩旁放置攤檔，除了售賣地道小食，亦會邀請少數族裔人士，例如巴基斯坦，土耳其，印度等售賣不同國家的美食。

士林夜市為臺北市最具規模的夜市之一，以陽明戲院及慈誠宮為中心，包含了文林路、大東路、大南路等熱鬧街市集結而成，其中士林市場早在西元1910年即已興建，以各種傳統小吃聞名國內外，許多觀光客皆慕名而來，像是大餅包小餅、石頭火鍋或是士林大香腸等，更是已經成為美食地標，無人不曉。士林夜市所含範圍極廣，在曲折巷弄內行走，常有柳暗花明又一村的驚喜，週末假日時前往，更是人山人海，擠得水洩不通，常見一家大小提著大包小包剛採買的日用品，嘴裡還塞著美味小吃，滿足之情溢於言表。

就廟街發展，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指廟街一直有其特色，有睇掌、有表演等，希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色。他呼籲商戶及居民「一人行一步」。他又提到現時攤檔不需要租金，長遠如夜市會持續運作會再商討租金問題，最理想是每日都持續舉行，因遊客都不會在週末才到香港旅遊，「撞唔啱就錯過。」

目前「廟街夜市」結合美食與藝術兩大元素。其中，設在佐敦廟街牌坊的「食聚廟街」會新增22 個美食攤位及近10個懷舊小食流動攤檔，提供煎釀三寶、碗仔翅、魚蛋燒賣、牛雜、蛇羹、缽仔糕、龍鬚糖等街頭小食，以及烤羊架、串燒、煎蠔餅、土耳其咖啡等風味美食，營業時間為每日下午2 時至晚上11時。

至於「藝綴廟街」方面，旅發局邀請了本地建築師蕭國健，沿廟街設置具有老香港及廟街元素的發光打卡藝術裝置、特色路標及投影裝飾等，營造五光十色的感覺，讓晚上的廟街更顯璀璨。其中，區內放置11 個具廟街特色的發光裝置，包括發財字樣、「蝠鼠吊金錢」圖案、小鳥、魚蛋、涼茶舖葫蘆及辣蟹等，並融入舊鐵閘等老香港特色圖案。同時，區內不同位置亦會出現特色投影，包括燈籠、小鳥、「福」字等。

廟街是香港夜市的一個縮影，打造廟街對振興香港夜經濟有象徵性意義。重開的廟街夜市開了一個好頭，政府和業界要繼續開動腦筋、集思廣益，與時俱進、推陳出新，在保留傳統特色的基礎上展現新思維，開發更多有特色和賣點的夜市消費產品和服務。只要政府和業界群策群力，找準特色，必定可以推動夜市經濟的長遠可持續發展，重塑熱鬧繁華的夜香港。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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