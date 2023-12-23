張美雄｜夏寶龍主任講話，強調了新任區議員作官民橋樑的重要性

已經一段時間沒有在這裡投稿了！剛忙過區議會選舉，筆者有幸繼續連任區議員，在放下心頭大石之後，日後會加緊在工餘時間投稿議政，為協助政府施政暢順、貢獻社會出一分力。



來稿作者：張美雄



區議會選舉過後，政府為了讓部分新任議員更能熟悉區議會運作，進行了不同的培訓及籌備會議。其中，我們一眾候任區議員亦十分榮幸獲邀出席全國港澳研究會成立十周年研討會，透過視像直播聽取港澳辦主任夏寶龍發表重要講話。

夏主任在講話中用了不少篇幅提及到新一屆區議會，除了指出區議會是基層治理重要組成部分外，也表達了在完善選舉制度後，所有區議員都是愛國者，符合基本法的所有規定。而更重要的是，夏主任寄望區議員能做好服務市民的工作，做到「上情下達、下情上報」的溝通橋樑，以進一步排解民生憂難，推動香港市民大團結，才能堅守「一國兩制」、「愛國者治港」的既定方針，建設繁榮安定的香港。

區議員需要更著重「大局觀」

除了寄語區議員實事求事外，夏主任的講話亦語重心長的呼籲香港要有大局觀，囑咐社會各界，不論是政黨、社團、工商界還是獨立人士，必須擁有廣闊的視野，應著重整體利益，大局為重，不要過於在意個人利益，而是要將廣大市民、香港和國家的整體利益放在首位。

事實上，筆者由2016年開始擔任西貢區議員，目睹了過往區議會的極端，當時不少區議員為爭逐更大的政黨利益及政治本錢，把市民的福祉拋在腦後。舉個實際例子，以往不同的區議員為了「成功爭取」，盲目要求巴士線在其選區都增加一個上落車點，導致區內很多的巴士線過於迂迴冗長，犧牲了整區市民的利益。然而，新一屆區議會將選區合併，雖然區議員可能會較奔波勞碌，但會令他們更有「大局觀」，比以往著重思考整體社會的利益。

政府與新一屆區議會重建了互信，加強合作後地區工作更到位

從前，區議會上二元對立，分門別類，極端份子為捕捉傳媒鎂光燈，高度政治化不同民生議題，不單怠慢了地區工作，更導致政府部門與區議會之前出現相互猜疑及提防的情況，最後除了苦了市民，也阻礙了地區及經濟發展。

在完善地區治理後，新一屆區議會重回正軌。正如夏主任所言，新的候任區議員與特區政府均是愛國愛港的同路人，同樣為著地區議題實事求事。的而且確，在區議會選舉後與政府官員的數次會晤當中，筆者充分感受到區議員與官員之間少了過往般的隔膜，多了一份信任及真誠。我期望新一屆區議會能貫徹夏主任「上情下達，下情上報」的目標，擔當好官民橋樑的角色，協助政府日後「會幹事、能幹事、幹成事」的施政方針，使政府政策更能落實到地區層面，讓「一國兩制」愈走愈穩、愈走愈好。

作者張美雄是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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