拆局｜夏寶龍重要講話　香港沒聽懂？（附發言全文）

中共中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在北京發表重要講話，在本港觀看線上直播的香港政界會後普遍側重於愛國者治港新制度下，各界要以大局為重、區議員未來要幹實事和盡快進行《基本法》23條立法工作之上；但在北京現場的全國港澳研究會會長、國務院港澳辦前副主任鄧中華的解讀，是夏寶龍是對本港各界包括每位市民提出非常明確和針對性希望，更指各界要有實際行動、新表現，不能再只是口頭講。兩地的解讀在深度和維度上有明顯差異，到底誰更貼近夏寶龍的原意呢？



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夏寶龍在北京發表重要講話。（港澳辦圖片）

全國港澳研究會成立十周年在北京舉行連串活動，昨日早上（22日）的研討會上，夏寶龍發表以《以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章》為題的演辭，港府在早上九時半至十一時半於政總舉行線上直播，邀請全體候任區議員和主席出席觀看。港澳辦中午過後發出夏寶龍發言重點稿，晚上再發出演辭全文。

夏寶龍演辭中具體觸及區議員工作、23條立法篇幅相對較少，反而論述本港愛國愛港力量過去鬥爭的歷程佔有較大篇幅，他肯定大部分港人堅定愛國，繼而談及回歸竹後的發展、修例風波帶來的衝擊，再至如今已踏入由治及興，落實了愛國者治港的新階段，並以相當大的段落逐一囑咐不同階層，包括政府及管治團隊、公務員、立法會、司法機構、社團政團、工商界、區議會、及每一位市民在新形勢下各自肩負的責任，當中政府及管治團隊更負有主體責任。夏寶龍清晰表明，治港愛國者有一道時代課題要回答。

前些天，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌着香港新選舉制度全面付諸實施。這對於全面落實「愛國者治港」、完善地區治理體系、提升基層治理效能具有重要意義。現在，全面落實「愛國者治港」已經有了堅實的制度保障。在新形勢下，如何把愛國愛港的滿腔熱情轉化爲實際行動、把「愛國者治港」的制度優勢轉化爲治理效能，這是「一國兩制」實踐行穩致遠必須要回答好的時代課題。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

全國港澳研究會會長鄧中華。（全國港澳研究會圖片）

從演辭的鋪墊，鄧中華指夏寶龍演辭是對香港不同階層各自提出非常明確和針對性希望，更各界能否做到愛國愛港的衡量標準，鄧更指本港各界要有實實在在的行動，不是停留在口頭上，方為夏寶龍演辭中心思想。鄧的解讀無論深度和維度，絕不止於本地側重的區議會和23條立法。

重點在於新制度下如何展現治港能力

據悉，北京負責港澳事務的官員在夏寶龍講話後，一直留意香港各界的反應和解讀，對部份回應未能觸及重點有點意外。消息指，夏寶龍講話的重點在於區議會選舉塵埃落定，「愛國者治港」的政治制度已成形和有堅實保障後，接下來要看愛國者們在新形勢下如何展現治港能力。夏寶龍把各治港體系皆叮囑一遍，強調各方也要擔負起責任來，以實際行動應考，做出成績。

要用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港。各階層、各界别、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢赢的優良傳統，全力支持行政長官和特别行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變爲生動現實。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

鄧中華昨天的解讀，也恰恰是本港要繼續弘揚愛國愛港的優良傳統，不同界別要有新的表現，關鍵在於要有實實在在的行動去答題。

不過，本港部份官員、政黨以至候任區議員們，事後的公開回應與解讀，與鄧中華及消息人士的解讀有明顯偏差，即使他們也有談到愛國者治港等字眼，卻未有把重點放在本港各階層，尤其政府與管治團隊的新階段新責任，反而只是主力大談區議員責任，或23條立法，未知有否聽懂北京的真正訊息?

研討會邀請函致先入為主？

出現如此偏差，其中一個原因也許在於今次在本港直播北京現場實況的邀請函上。據悉，邀請函是由特區政府發出，註明是邀請第七屆區議會主席和候任區議員們到政總的分會會場出席收看線上研討會，且特別聲明：「研討會是一項非常重要的活動，請各位候任區議員務必出席。」昨日(22日）本港會場所見，除了高層官員，與會者以候任區議員和區議會主席為主，未見行政、立法會議員這兩個特區管治團隊的另一重要組成部分。

加上，區議會選舉剛結束，即迎來一項以候任區議員為主要邀請對象的重要活動，有建制中人在研討會舉行前也只預計，夏寶龍的演辭對象主要是候任區議員，未有預想到原來如此針對面廣泛的重磅訊息。結果，是不排除造成先入為主的觀感，以致大家誤把焦點放在候任區議員身上，反而對本港更重要的期許被忽略？

維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。相信特别行政區政府一定會敢于擔當、善作善成，把有爲政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

香港有課題尚未交答卷？

值得注意的是夏寶龍有關「破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題」的說法，是在重申國家主席習近平去年七月一日的重要講話，如今「舊事重提」是否某程度反映香港過去一年在這方面的工作欠寸進？北京要再次提醒香港是時候開動？

放眼未來，如何正確解讀來自北京的訊息，固然是重要課題。而作為負上主體責任的政府及管治團隊，如何帶領香港前行，展現愛國愛港治理者的真正實力，在新階段下「趕考」為重要的時代課題給出亮麗的答卷，讓中央和港人滿意，更是令人期待。

夏寶龍指香港各界要有大局觀（港澳辦網站圖片）

《以實際行動诠釋愛國愛港 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章》全文

各位嘉賓、各位朋友：

大家上午好！很高興參加全國港澳研究會成立十周年慶祝大會。首先，我代表中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室，對全國港澳研究會成立十周年表示祝賀。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥對此高度重視，專門作出批示，充分肯定全國港澳研究會成立十年來取得的成績，對進一步做好港澳研究工作提出了殷切希望，我們要認真貫徹落實。

全國港澳研究會是隨着新時代「一國兩制」事業發展應運而生的。成立十年來，全國港澳研究會從小到大，蓬勃發展，彙聚了内地、香港、澳門三地的港澳研究精英力量，已成爲港澳研究領域規模最大、最具影響力的民間智庫機構。十年來，全國港澳研究會組織力量，深入學習研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想特别是習近平主席關于港澳工作的重要論述，形成了一大批高質量的理論成果，爲豐富發展「一國兩制」理論體系發揮了積極作用；圍繞中央涉港澳重大方針政策深入開展研究，舉辦高規格學術研討會、專題研討會、國際論壇等活動，爲解決「一國兩制」實踐中的問題提供了決策參考；推動内地與港澳及海外學術界加強聯繫、開展交流，成爲宣介「一國兩制」方針、凝聚支持「一國兩制」共識的重要平台。特别是近年來，在制定實施《香港國安法》、修改完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則、推進粵港澳大灣區建設等重大涉港澳工作中，全國港澳研究會積極建言獻策、對外發聲、出智出力，爲「一國兩制」成功實踐作出了重要貢獻。

12月18日，習近平主席在聽取香港特别行政區行政長官李家超述職報告時指出，中央全面準确、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全面落實「愛國者治港」原則，全力支持行政長官和特别行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的曆史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，“一國兩制”的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心。習近平主席的重要講話再次宣示了中央長期堅持「一國兩制」方針的堅定立場，飽含着對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了香港特别行政區政府和香港同胞推進香港由治及興、共創香港更加美好未來的信心和決心，爲全面落實「愛國者治港」，推動香港在強國建設、民族複興中更好發揮作用、實現更好發展指明了前進方向。前些天，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌着香港新選舉制度全面付諸實施。這對於全面落實「愛國者治港」、完善地區治理體系、提升基層治理效能具有重要意義。現在，全面落實「愛國者治港」已經有了堅實的制度保障。在新形勢下，如何把愛國愛港的滿腔熱情轉化爲實際行動、把「愛國者治港」的制度優勢轉化爲治理效能，這是「一國兩制」實踐行穩致遠必須要回答好的時代課題。下面，我談幾點意見，和大家交流。

一、愛國愛港歷來是香港同胞的光榮傳統，是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎

回望歷史，香港同胞的愛國愛港傳統源遠流長，深深鐫刻在香港與祖國同呼吸、共命運的史冊裏。特别是近代以來，香港同胞與祖國人民心連心、手牽手，拳拳赤子心、殷殷愛國情始終不渝。

在鴉片戰争後，廣大香港同胞積極投身民族獨立、救亡圖存的愛國運動，展現出「天下興亡、匹夫有責」的家國情懷。無論是反抗英國殖民統治的「新界六日戰」，還是反抗帝國主義在華勢力的「香港海員大罷工」；無論是支援上海人民反帝鬥争的「省港大罷工」，還是支援抗日戰争、救助難民的「一碗飯運動」；無論是組織全港學生積極開展抗日活動的香港學生赈濟會，還是百餘次痛擊日寇的港九獨立大隊等等。所有這些都在向世人昭告：香港，是中國的香港，香港同胞誓與祖國人民共禦外敵。

在新中國成立初期，廣大香港同胞與内地同胞一起筚路藍縷、風雨同舟，積極參與新中國建設。在新中國成立前夕，有20多批次350多位民主人士從香港北上，參與協商建國。1949年12月14日，愛國企業家莊世平創辦的南洋商業銀行在香港開業，他不懼港英當局施壓，毅然升起了全香港第一面五星紅旗。抗美援朝時期，香港愛國人士組織船隊向祖國輸送了汽油、橡膠、藥品、棉花等戰略物資，打破西方國家對我國的全面禁運。當時，還有一群香港培僑中學的校友毅然回到祖國、報名加入抗美援朝志願軍隊伍，香港有多批戰地記者奔赴朝鮮前線報道、以筆伐敵。香港同胞在爲新中國的建立作出特殊貢獻的同時，也強烈感受到來自祖國的關懷。上個世紀60年代初，香港數百萬居民用水困難，水荒嚴重，當時國家也遭遇嚴重自然災害，但中央毫不猶豫投入巨大人力、物力、财力興建東深供水工程，解決了香港「三天一桶水」的嚴重困難。源源不斷的東江水，正是祖國人民與香港同胞血肉相連的歷史見證。

在改革開放後，廣大香港同胞敢爲天下先、敢做弄潮兒，在國家改革開放進程中發揮了不可替代的作用。香港一批又一批優秀的愛國企業家積極投身到改革開放的洪流中，不僅爲國家發展帶來了寶貴的資本，更帶來了優秀人才、先進的技術和管理經驗，以及聯通世界的渠道。40多年來，我國實際使用外資中，港資一直佔據半壁江山。香港是全球最大的人民币離岸業務中心，去年全球60%的離岸人民币存款、76%的離岸人民币清算、84%的離岸人民幣債券發行都在香港。廣大香港同胞心繫内地，在救災、濟困、慈善、環保以及教科文衛體等領域捐款捐物，充分展現了守望相助、血濃於水的骨肉深情。

在回歸過渡期，廣大香港同胞心向祖國、盼望統一，堅決支持國家恢複對香港行使主權。面對風雲變幻的國際局勢，香港同胞盼望回歸祖國的赤子之心從沒有動搖。1984年《中英聯合聲明》簽署的當年，香港大學學生會不懼被港英政府打壓發表《香港前途宣言》，堅稱香港主權屬於中國，香港必須回歸祖國。在起草香港《基本》期間，基本法起草委員會香港委員與内地委員親密合作、群策群力，香港還成立《基本法》諮詢委員會，充分吸納社會各界的意見建議。1997年7月1日零時，當中國人民解放軍跨過深圳河踏上香港這片國土時，香港同胞冒着大雨夾道歡迎，高唱國歌歡呼「香港回家了」，向全世界展示了香港同胞的愛國愛港情。

在回歸祖國後，廣大香港同胞以主人翁的意識迎難而上、愛國護港，推動「一國兩制」實踐在戰勝各種風雨挑戰中穩步前行。回歸後香港同胞當家作主，香港重新納入國家治理體系，走上了同祖國内地優勢互補、共同發展的寬廣道路，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功。不管是面對金融危機、疫情等沖擊，還是一些劇烈的社會動蕩，在中央的強有力支持下，香港同胞發揚獅子山精神，自強不息、奮勇拼搏，香港一次次化險爲夷，保持穩定發展的良好態勢。特别是在「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，廣大香港同胞勇敢地站出來與暴徒進行鬥争、守護家園：香港紀律部隊忍辱負重、無懼無畏，有的被暴徒潑硫酸、有的被咬斷手指、有的被弓箭射穿小腿，依然堅守在止暴制亂的第一線；許多市民自發舉行愛國護港反暴力集會，高舉五星紅旗撐出了一片「紅色的海洋」；近300萬市民以街站和網上聯署的方式參與「撐國安立法」簽名行動，表達對維護國家安全的堅定支持。正是有這種愛國愛港精神，香港才一次又一次戰勝各種天災人禍、艱難險阻，實現鳳凰涅槃、浴火重生。

二、在香港由亂到治走向由治及興的新階段，愛國愛港一定會展現出新氣象新風貌

在不同歷史時期，愛國愛港的本質是一樣的，但其具體内涵、表現形式會有所不同，具有鮮明的時代要求、時代印記。愛國愛港者的客觀標準和要求主要包括三個方面：一是必然真心維護國家主權、安全、發展利益；二是必然尊重和維護國家的根本制度和特别行政區的憲制秩序；三是必然全力維護香港的繁榮穩定。愛國愛港是具體的，不是抽象的；是實實在在的，不是虛無的。在戰争年代，抛頭顱灑熱血、争取民族獨立和人民解放，就是愛國愛港；在回歸前，支持香港回歸祖國、推動祖國統一，就是愛國愛港；在回歸後，擁護「一國兩制」、與一切破壞香港繁榮穩定的言行作鬥争，就是愛國愛港。當前，我國已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興的新征程，香港已進入從由亂到治走向由治及興的新階段，這是「愛國者治港」大有可爲、大有作爲的時代。在新征程新階段，愛國愛港應當展現新氣象新風貌，這是全社會都應該深入思考、身體力行的。

——特别行政區政府及管治團隊承擔着治理香港的主體責任，應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。行政長官和特别行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，肩負着推動香港由治及興的時代使命，中央政府寄予厚望，廣大香港市民充滿期待。李家超行政長官帶領整個管治團隊以結果爲目標，推動香港走出疫情、全面複常，拼經濟、拼發展，搶企業、搶人才，千方百計增強發展動能，努力爲市民辦實事，展現出強烈的使命感、責任感、緊迫感。相信特别行政區政府一定會不斷展現出敢于擔當、善作善成的新風尚，把有爲政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。香港18萬公務員是特别行政區政府的骨幹力量，應當牢記誓言，爲港履職、爲民盡責，全力支持行政長官依法施政，以實際工作成效來踐行愛國愛港。立法會議員是管治團隊的重要組成部分，不是「局外人」，應認清新形勢新任務新要求，加強自我管理、自我監督、自我完善，積極擔當作爲，深入聽取市民意見，與特别行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，爲香港良政善治更好發揮作用。司法機關作爲香港法治的守護者，面對各種攻擊抹黑和制裁威脅，不屈不撓、無畏無懼，依法獨立行使審判權，展現出捍衛法治、維護公平正義的良好形象。相信司法機關一定會以嚴格公正司法之行動，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把香港法治這塊“金字招牌「發揚光大」。

——政團社團是參與社會事務、守護香港的重要力量，應以全力支持行政長官和特别行政區政府依法施政、凝聚各方力量共建香港的實際行動展現愛國愛港新氣象。香港數量衆多的政團社團，是社會各界參與特區治理的重要平台。各政團社團代表着不同的階層、界别和群體，有不同利益訴求是正常的，但大家應該有一個共同的追求，就是爲了「一國兩制」，爲了香港的繁榮穩定。現在香港由亂到治了，絕不允許任何個人私利影響香港大局、影響香港「治」的局面。在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。隻有國家好、香港好，政團社團才會有更大的幹事創業舞台、更廣闊的發展空間。愛國愛港是要幹實事的，不是打卡作秀，更不是搞政治表演。在新形勢下，政團社團都應以香港和國家的整體利益爲重，全力支持行政長官和特别行政區政府依法施政，全力同反中亂港分子作鬥争，全力動員各自的成員和所聯系的界别群衆一起撐香港、建香港。

——區議會作爲參與香港基層治理的重要組成部分，應以紮根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象。新一屆區議會剛剛産生，470名區議員都是愛國愛港者，這是在重塑香港選舉制度後産生的完全符合基本法的區議會。這次區議會選舉充分展現出良性競争新氣象，候選人背景多元、職業分布十分廣泛，「五光十色」「色彩繽紛」；在競選中，大家各抒己見、彼此尊重，不博眼球、不搞人身攻擊，用自己的真情實意和紮實的政綱赢得選民的支持。在這次區議會選舉中，還湧現出很多感人的事跡：有位年逾花甲的長者，身患癌症仍坐着輪椅去街站，呼籲街坊在投票日投票，用實際行動支持新選制；有一位在香港生活了幾十年的外國籍選民，爲了這次投票提前一個月從國外回到香港，他說「因爲這是你的家，你必須熱愛它，你要願意留在這裏，參與和享受香港的經濟發展」，他認爲「愛國者治港」原則是必須且重要的，期待新選出的區議員多做對香港好的事。有2萬多名學生參與「區選齊投票」比賽活動，用自己的方式表達對區議會選舉的關心支持。廣大居民投出的是選票，更是希望和未來。全新的區議會，要有一個全新的開始，香港需要一個真正爲香港市民服務的區議會。470名區議員作爲特别行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特别行政區政府和居民之間的橋樑紐帶作用。要把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常入戶維修、運動健身、陪護看診、兒童托管、衛生檢查、垃圾處理等實際問題，讓街巷更加幹淨、出行更加便利、鄰裏更加和諧，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。

——工商界作爲推動香港經濟發展的主力軍，應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。在香港波瀾壯闊的發展史上，湧現出一大批世界知名的企業和企業家，用實幹興港、實業報國書寫了愛國愛港的生動畫卷，也成就了讓人津津樂道的商業傳奇。當前，香港正處在由治及興的關鍵時期，香港經濟發展既面臨難得的機遇，也面臨一些複雜挑戰。在這個時候，更需要工商界繼承發揚老一輩的優良傳統，用實實在在的行動來建設香港，自覺把個人的事業發展和香港的繁榮穩定、國家的前途命運緊密地聯系在一起，將個人的小我融入到香港的大我、祖國的大我之中。當有人惡意唱衰香港、鼓動外資撤離制造恐慌的時候，工商界更應堅定對香港的信心，從人力、物力、財力各個方面支持香港；當外部環境不明朗、香港經濟發展遇到困難的時候，工商界更應把企業發展同香港經濟緊密結合起來，努力尋找新的突破口和增長點，共克時艱、共渡難關；當香港民生難題需要破解的時候，工商界更應積極行動起來，切實履行社會責任，同特别行政區政府一道排解民生憂難。這些都是用行動展示愛國愛港。希望大家厚植家國情懷，相信自己、相信香港、相信國家，勇敢擔負起推動香港繁榮發展的時代責任，做到「富而有責、富而有義、富而有愛」，在香港由治及興中發揮更大作用。

——每位居民都是香港這個美好家園的持份者、建設者、受益者，應以爲香港發展出一份力、發一份光的實際行動展現愛國愛港新氣象。把香港這個家園守護好、建設好、發展好，是每位香港居民義不容辭的責任與義務。每位香港居民都應當真心愛護香港，擁護“一國兩制”，爲香港這個美好家園添磚加瓦、增光添彩。隻要每位居民都行動起來，從我做起，從現在做起，從身邊的點點滴滴做起，聚沙成塔、集腋成裘，必將彙聚成建設香港的磅礴偉力。香港這個家園，是全體香港居民付出心血和汗水創造的，能任人唱衰、任人破壞嗎？絕對不能。對處心積慮、不擇手段、沒有底線破壞香港、詆毀香港、搞亂香港的外部敵對勢力及其在香港的代理人和反中亂港分子，我們一定要同仇敵忾。大家要認清反中亂港分子的反動本性，堅決同破壞香港的言行作鬥争。每位香港居民都應發揚愛國愛港光榮傳統，各盡其責、各盡所能，共同把香港這個家園建設好。

——廣大青年是香港的未來和希望，應以投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生的實際行動展現愛國愛港新氣象。習近平主席對青年一代寄予極大的希望。青年是香港社會最富活力、最具創造力的群體，是推動「一國兩制」實踐行穩致遠的生力軍。在前不久結束的杭州亞運會上，香港青年運動健兒奮力拼搏，奮勇争先，奪得53枚獎牌，香港足球隊踢進亞洲四強，創造了香港曆史上最佳成績，展現了香港青年人的風采，令人感到自豪。新時代新征程，青年人有更多的機會和更廣闊的舞台，更應該展現出新擔當、新作爲、新氣象，爲自己、爲家庭、爲香港、爲國家貢獻力量。愛國是青春最鮮亮的底色，奮鬥是青春最美麗的注腳。新時代香港青年，要加強對國家和民族曆史的學習，積極融入國家發展大局，用實際行動展示家國情懷。要珍惜大好年華，勇當弄潮兒，追逐夢想、努力打拼，把火熱的青春揮灑在香港發展的新賽道上，用愛國愛港的實際行動綻放絢麗青春的紫荊花。

三、用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港

習近平主席說「人民對美好生活的響往，就是我們的奮鬥目標」。建設更加美好的香港、過上更加美好的生活，這是全體香港人民的共同心願，是香港社會的最大共識。大家要團結起來，付出辛勞和汗水，以實實在在的愛國愛港行動努力去實現。

第一，全力支持行政長官和特别行政區政府把施政藍圖變爲生動現實。新一屆特别行政區政府上任以來，李家超行政長官先後發表了兩份施政報告，系統闡述了施政理念、發展願景和政策措施，繪就了香港發展的美好藍圖。特别是今年10月發表的第二份施政報告，以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」爲主題，涵蓋六大範疇640項政策措施，内容非常豐富。特别行政區政府還公布了北部都會區、創新科技、現代物流發展、青年發展、基層醫療健康等多個行動綱領。把這些施政藍圖變爲現實，不僅是特别行政區政府的事情，也是香港全社會共同的責任。各階層、各界别、各方面都要充分發揮各自的資源優勢，全力支持行政長官和特别行政區政府把一項項目標任務落到實處，确保取得實實在在的效果。大家要心往一塊想、勁往一處使，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢赢的優良傳統，支持特别行政區政府敢做事、能做事、做成事，共同把美好藍圖變爲生動現實。

第二，勠力同心破解發展難題，爲香港的繁榮發展開拓新空間、增添新動能。發展是香港的立身之本，是爲香港居民創造更加美好生活的根本所在。現在香港發展遇到了一些困難，這是暫時的，沒有任何困難能夠阻擋香港發展的步伐。患難才能見真情。上下同欲者勝，風雨同舟者興。在這個時候，愛國愛港就是要直面發展難題，群策群力，多出主意、多想辦法，敢於攻堅克難、啃硬骨頭，用實實在在的舉措提振市場信心，多措并舉促進經濟增長。要加強國際交往合作，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設香港國際創新科技中心，不斷提升香港國際競争力。要抓住國家新一輪改革開放帶來的曆史機遇，全面對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高質量發展等國家戰略，同内地實現優勢互補、共同發展。大家支持香港，就是要看好香港、選擇香港、投資香港，把好的資源留在香港，把優秀的人才吸引到香港，一起爲香港的繁榮發展注入更多活水，激發更多動能。「衆人拾柴火焰高」，大家在力所能及的情況下，都應爲增進民生福祉出一份力、作一份貢獻，努力讓廣大居民有實實在在的獲得感幸福感安全感。特别是爲廣大青年創造更好的教育、工作、生活環境，爲他們幹事創業多搭台、多架梯、多鋪路。

第三，堅定維護國家安全和香港社會穩定。經歷了香港由亂到治的重大轉折，大家都深切感受到香港不能亂，也亂不起。正如有香港市民所說，現在想起2019年「黑暴」場景仍心有餘悸，唯恐那種暴亂的日子再來，希望永遠不要暴力、不要紛争。我在今年香港「全民國家安全教育日」曾講過，「修例風波」是懸在我們頭上時時敲響的一口警鍾，每時每刻都在警醒着我們！當前，維護國家安全就是要進一步築牢安全穩定的屏障，确保香港由治及興進程不被中斷，使香港更安全、更穩定、更開放、更包容。要支持配合特區政府完成香港《基本法》第23條本地立法，這是特别行政區的憲制責任。維護國家安全是對香港居民根本利益的最大保護，制定實施《香港國安法》就是最好的證明。全體香港居民應當與特别行政區政府站在一起，以坐言起行的實際行動，齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊「短板」盡快補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展，也讓越來越多的外來投資者在香港這塊福地安心投資創業，成就新夢想、創造新傳奇。

第四，在愛國愛港旗幟下實現大團結大聯合。習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會上指出，香港是全體居民的共同家園，家和萬事興，希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港爲核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，強調要共同維護和諧穩定。建設更加美好的香港，需要香港上下團結一緻、共同奮鬥。只有團結奮鬥，香港才能鞏固由亂到治，才能實現由治及興，才能戰勝前進道路上的一切艱難險阻。建設更加美好的香港，首先愛國愛港力量要實現大團結，大家要海納百川，抛開「門戶之見」，善於團結協作，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，容人、容言、容事。要以愛國愛港力量的團結帶動香港全社會的大團結，在愛國愛港旗幟下畫出「一國兩制」事業發展的最大同心圓。要以香港全社會的大團結形成強大合力，講好「一國兩制」成功實踐的故事，構建更廣泛的國内外支持 「一國兩制」的統一戰線。

各位嘉賓、各位朋友，愛國愛港是香港的主旋律，是香港最鮮明的底色。我們堅信，有偉大祖國作堅強後盾，有全體香港居民的團結實幹，香港的明天一定會更加美好，「一國兩制」一定會越走越穩、越走越好。

謝謝大家！