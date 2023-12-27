來稿｜夏寶龍冬至講話，政界應如何解讀？

普羅百姓都趁著年終幾天假期，收拾心情到大灣區走走，出外旅遊，或是在家休息。作為主理港澳事務及特區政府、以至一眾候任區議員不像以前，而是加緊步伐準備好籌劃明年工作和施政。



來稿作者：張景宜



京城迎來祥冬，而夏寶龍主任藉著全國港澳研究會十周年發表講話，認真細看的話，他把過去香港各界如何參與國家發展、建設和香港人在內地事務的投入，以及密不可分的感情詳述，也許這些事對於上一代人很耳熟能詳，但是年輕一代卻未必全然了解。這點比起所有本地事務及問題來得具體和重要，就是文體旅局及教育局在未來十年的主要核心工作，如何在年輕人和新生代，構建國家和民族情懷，讓國家歷史走進課本和日常教程之中。

及後，主任提到如何破除利益固化藩籬，筆者頗認同立法會議員張欣宇的分享，未來國家看重香港各界如何團結一心，為社會問題提出具體可行的政策。過去二十多年，社會各界精力大多花了是意識形態的對抗，不同政團過分聚焦在主觀政治偏向，而少了投放在政策和解決民生事務上。同時，舊有制度也容許不少既有機制和程序不變，凌駕了香港整體發展需求和市民大眾的利益。

在創科領域上，新政府上任後逐漸改變了以前的做法，而是大力闊斧推動內地、海外引資，房屋領域上，也漸見公私營和非政府組織合作推動簡約公屋等，這些都是在於跨界別和不同夥伴願意拿出資源和想法去一起改變。但是，一些工程、公共服務、資訊科技系統等，以及基層醫療、私營醫院與公營醫院的合作等，依然未有全盤解決方案，造成不少資源上的浪費。

而新屆區議員的使命和責任，絕對非舊日的體制可相比。不論在地區服務時間，深度和廣度，其實不下於一個立法會議員，他們也猶如新加坡人民行動黨的地區領袖，協助部長、議員去推動政府施政。主任和國家領導們已經把新政制的目標說得明白，未來特區政府、立法會、區議會及社會主要界別，都要朝著同一個新方向一起進發，就是以民為本，以民為先。當社會得到全面發展，各行各業成長，市民安居就業，這樣自然能夠產生幸福感和歸屬感，而不是整天對罵，互相指責，恰恰這也是公務員、傳統建制和非建制，以至香港主要參與者值得一起努力和深思的點。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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