治理體系趨完善　決定香港命運的改革需要提速

2023年區議會選舉被治港者視為完善選舉制度、落實地區治理架構的「最後一公里」，雖然此次選舉投票率不高，但與當局預期目標相差不遠。處在當前特殊歷史階段，這已相當不容易，最重要的是讓區議會回歸地區「服務」和「諮詢」組織定位。



除卻2019年，區議會選舉並不是政治目的性很強的選舉活動。放在今天就會更加清晰，這是「完善治理體系」的一部分。國家主席習近平主席在香港回歸祖國25周年的講話中，對香港提出「四點希望」，包括「着力提高治理水準」，他要求香港「完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能」。

從實施《香港國安法》到完善兩場選舉制度的改革等等，都屬於「完善治理體系」範疇，但「提高治理能力、增強治理效能」才是決定香港柳暗花明的大本大宗。「治理問題從未像今天一樣在世界範圍內受到關注」， 知名的研究中國問題專家李成在香港大學創立「中國與世界研究中心」的簡介中就這樣寫道，「今日的香港與以往任何時候相比，都更適合成為研究中國與世界治理問題的國際樞紐」。

經過十多年澎湃激烈的政治熱情，以及2019年的社會大動盪，香港不可能再固守其成。原教旨資本主義高牆、極端失衡的財富分配、高昂的生活成本惡循等都決定了香港要動大手術，治理必須成為香港起死回生的簡明要義。

港澳辦主任夏寶龍在今年4月份的國安教育日中直言不諱地指出：「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕『軟對抗』暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港。」這說明中央非常清晰香港的根本問題依舊嚴重並沒有根本性扭轉，治理體系的完善只是把港人衝天怨氣的火焰壓在井蓋下面，井下暗流湧動依舊活躍。

目前建制派已經贏得選委會和立法會、區議會的絕對多數，全面掌控了香港的管治。這個管治群體最近幾年強調更多的是「愛國愛港」，而很少談及改革和治理方略。就如同正確認識一國兩制——「一國」是基礎和前提，「兩制」決定了香港高度自治權和特殊性，「愛國者治港」亦然，不能只停留在「愛國者」狹隘的理解中。

從歷史看，香港的治理與發展一直由特區政府與建制派掌握，雖然有泛民主派的掣肘，但並未喪失政治主導權。香港之所以深層次矛盾不斷惡化，恰恰是香港的治理出現了重大問題，建制派需要承擔主要責任。

從現實看，目前的建制派系並未因2019年的「反修例風波」而作出實質性的檢討與內部革新，區議會選舉的投票率也能說明，騷亂四年後建制派並沒有從過往支持「泛民主派」的群體那裏贏得多少認可。可以說，建制派只是借助選舉制度改革在不斷固化政治利益，固化利益藩籬。香港的結構性矛盾問題仍未得到處理，反而要面對經濟持續下行的新壓力。香港人周末蜂擁到深圳等地消費娛樂，就是香港經濟出現重大問題的一個信號。

12月10日舉行的區議會選舉是改制後「完善治理體系」最後一步，但決定香港未來命運的是治港機構、建制派系能否展現強烈的革新意識、堅定的改革魄力與堅實的治理能力。治港的新框架搭好了，治港者有能力解決問題嗎？能夠解決深層次矛盾，破除利益固化藩籬嗎？能夠通過改革融合不同政治立場的人群，重構新發展利益格局，而不是讓香港人又再掉入另一個深井嗎？這是一個全新的開始，也是真正的挑戰。