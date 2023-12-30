霍啟山｜足球盛事新氣象　全力推進足球文化

踏入2024年，香港將會一連多場足球好戲碼在大球場上演，當中包括1月舉辦的「世界足球傳奇盃2024」、2月美職聯球隊國際邁亞密訪港及賀歲盃，其中國際邁亞密訪港的球賽門票更被搶購一空。而連場大型足球賽事引起本地球迷及鄰近地區球迷關注及入場觀賞意欲，令香港舉辦的足球賽事再次成為大家的熱話，成功營造了新氣象，有利於吸引贊助商青睞，開拓資源，持續推進本地足球文化發展。



來稿作者：霍啟山



體育項目要引起市民關注，筆者認為必須將其盛事化、多元化，盛事化顧名思義如中國香港足球總會籌備的多個大型賽事，邀請名宿及國際球星來港作賽，引起球迷注目；多元化所指是將體育項目中加入非球迷可參與的元素，讓項目不僅球迷獨樂樂，營造好氛圍，吸引商界投入資源，帶動足球產業及文化發展。

盛事帶動市民投入足球氣氛

多個賽事近來引起香港及內地球迷關注，其中國際邁亞密訪港對香港隊，該賽事門票價格較一般在本港舉辦的賽事門票高，不過於公開發售後一個多小時已火速售罄，可見本港並非沒有球迷，只待較高觀賞值的足球「戲碼」才入場觀看，而透過與國際球員作賽，也有助香港球員與之技術交流。

球賽注視度增加，相對也提高了贊助商的興趣，有助港足更容易開拓新資源支持球隊、球員發展。最近筆者持續連結商界資源，成功覓得日清食品成為中國香港足球代表隊「獨家食品夥伴」及官方贊助商，支持球隊參加2024年1月中在卡塔爾舉辦的亞洲盃決賽周和2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽。贊助商會推出印有港足主教練安達臣跟港隊成員肖像的薯片，而杯麵則印有主力葉鴻輝、安永佳、黃威及孫銘謙的肖像，以加強外圍賽舉行時市民的投入度及持續關注。同時，贊助足總本地足球發展，及向出戰亞洲盃決賽周的最終23名大軍球員派發「特別津貼」。

今次合作證明香港足球有其價值，是本地足球產業化的開端，未來更重要是準確地掌握項目、時間及受眾。以國際邁亞密球隊訪港為例，合適的時間、合適的事，就將足球運動的價值突顯現出來，吸引商界的投資和以跨界別的手法推展項目，震撼球迷以及廣大市民，促進運動產業化的發展。

賽事多料娛樂成就更大舞台

體育項目要吸引更多市民參與，確實要加入其他元素，吸引入場及觀賞，並帶動其他經濟收益。以美國的美式足球盛事一年一度的超級盃（Super Bowl）為例，全球觀眾熱切期待，除了是有關賽事，更關注中場表演由那位國際巨星擔任嘉賓「炒熱」氣氛。由於這是矚目的巨大舞台，大部分巨星不計酬勞，而根據美國亞利桑那州超級盃主辦委員會早前公布，第57屆超級盃總體為亞利桑那州帶來了13億美元的總經濟活動或總產出，實在是將體育項目產業化的模範。

事實上，香港足球或體育項目要達至上述的產業規模實在是遙不可及，但箇中值得深思的是如何將體育項目加入更多觀眾可參與的元素。現時的足球賽事需要向康文署租場舉行，惟當中有不少限制以至未能將賽事加入其他元素，筆者一直向康文署反映，爭取放寬樂器音響限制、助興表演項目可在球場中心位置進行、招待球迷和贊助商的活動範圍能擴大等等，期望有助提升入場看球的體驗。隨著啟德體育園即將落成，本港有更大更完善的體育場地，筆者也盼望這些規限有望逐步放寬，讓足球產業化道路的發展更為順遂。

除了數場有國際球星參與的球賽外，農曆新年檔期還有向來廣受本地球迷歡迎的高級組銀牌決賽，及疫情後首度復辦的省港盃，相信新的一年市民投入足球的氣氛會更熱烈，在此筆者也祝讀者及球迷新年快樂，新一年球場見。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、亞洲足球協會執委、東亞足球協會副會長。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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