霍啟山｜內地熱爆貴州「村超」訪港　足球作媒宣揚民族文化

貴州榕江村超聯隊（下稱貴州「村超」）是榕江和美鄉村足球超級聯賽，今個夏天在內地廣受熱捧，據筆者了解，貴州「村超」稍後更有機會與英超交流，打入國際市場，威力勢不可擋。貴州「村超」沒有華麗的球場、獎勵，球員來自不同背景，包括小販、司機、學生和木工等、不同民族，組成球隊，帶動了足球熱潮，早前更應邀來港與香港明星足球隊作交流，以足球作媒介，為我們帶來了貴州文化，促進相互交流。相信今次與貴州「村超」的足球邀請賽只是起點，未來將會迎來與內地省市更多交流機會，以至國際足球界合作，以足球作為橋樑，說好中國故事。



來稿作者：霍啟山



爆紅非偶然 足球運動早在榕江引入

貴州「村超」是今夏內地討論度最高的體育賽事，抖音共開播19個媒體直播間，包括鳳凰衛視、央視網、新華社、新新華網、Hi貴州（貴州衛視）、中國新聞社等，直播間總曝光次數超過1.2億，觀看人數累計達1701萬；今次來港比賽更創紀錄達3.5億人次觀看直播，抖音站內播放超過100億次。據官方媒體報道指，為期三個月的足球賽事，每一場比賽都能吸引數以萬計觀眾入場觀賞，被當地稱作「超級星期六足球之夜」的比賽日，高峰觀眾人數據稱達5萬人。

不過，貴州「村超」突然爆紅並非偶然，是整個縣城多年來對足球運動的投入、熱愛和支持，才成就今天。據報道，早在90年代足球運動傳入榕江村， 當地先後舉辦過不同的足球賽，每逢有足球賽事整個縣城都萬人空巷，鑼鼓喧天，全村上下一同參與的樂事，足球員來自不同職業、不同民族，有極廣泛的群眾基礎，加上當地的文化特色，令這鄉村超級聯賽更受到廣泛關注。今年8月份更香港明星足球隊亦走進榕江，與當地村民作友誼賽，繼而促成了今次在香港的邀請賽。

今次在香港大球場舉行的邀請賽整項活動也別具特色，賽事開場，來自榕江的120位表演者身穿民族服飾為球迷們帶來《苗族蘆笙舞》和侗族琵琶歌《心心相印》，為現場兩隊球員加油打氣，球賽同時成為貴州「村超」舞台，在香港展示貴州多姿多彩的民族文化，真正做到以足球為媒、宣揚文化。

貴州「村超」踢出文化特色成旅遊熱點

貴州「村超」的快樂足球文化感染所有人，總決賽的話題登上各大平台熱搜榜單，決賽中，車江一村隊險勝忠誠村隊，拿下冠軍，獎品是一頭小黃牛，全村為其喝采、各地網民及球迷也為其歡呼。這種簡單、快樂、全村投入的足球文化，使其賽事收視率超越中超，甚至有國家級的球評員包括賀煒和韓喬生等聚首為賽事作出旁述，足見「村超」風頭一時無兩。

另外，榕江的旅遊數據亦因此有火箭式增長，據報道，僅端午假期，榕江縣共接待遊客35.89萬人次，同比增長345.84%，實現旅遊綜合收入4.44億元，同比增長404.55%，自村超爆紅以來，當地累計接待的旅客超過250萬人次。同時，也令各地網民重新關注國家足壇發展，似乎對足球運動又重燃興趣及希望。

貴州「村超」模式具參考價值，至於香港能否完全復刻，還需結合實際情況。 現今社會，足球不單是足球，還需要不同元素配合，「球迷體驗」是推動足球發展的重要一環，令觀賞賽事成為家庭甚至是「拍拖」活動，有助提升入座率，帶動市民投入足球氣氛。相信隨着與內地省市有更多交流機會，加上香港的國際經驗，未來將能夠攜手走出去，說好中國的足球故事。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、東亞足球協會副會長、亞洲足球協會執行委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。