楊莉珊｜習主席新年賀詞對港澳寄希望　「家超哥」2024提三承諾

新的一年，人們總有新的希望。來到2024年，國家主席習近平在12月31日晚上7時，通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二四年新年賀詞，也提出他對港澳特區的期望。習主席表明國家將會繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。與此同時，媒體暱稱「家超哥」的行政長官李家超也於《紫荊》雜誌撰文表達新年願望，並承諾2024年將全力實現拼經濟、加速謀發展、積極惠民生這三大目標，以此回應國家主席對香港的希望。



來稿作者：楊莉珊



如果特區政府團隊可以實現行政長官承諾的三大目標，既可以提升全民生活素質，又可以在國家發展大局當中發揮不可取代的關鍵作用。那2024年將是香港落實「良政善治」的關鍵一年，也是送給國家75華誕的最好禮物。

回首2023年，這是走出疫情，推動復甦的一年。雖然疫情仍未完全撲滅，但幸好已經沒有對正常社會活動造成影響，特別是恢復與內地、與世界的人口流通，對帶動經濟與舒緩社會情緒有關鍵作用，旅遊業首當其衝受益。回首香港，李家超形容2023年是疫後全面復常、急起直追的一年。我們見到社會經濟雖然疲憊，市民生活壓力仍大，但特區政府在管制建構的建設上做了很多工作，立法會回復理性運作，亦將「愛國者治港」原則落實到地區治理，社會大致穩定。

但筆者相信「大致穩定」絕不是國家與特區政府對香港的期許。國家主席在新年賀詞中也談及港澳，表示要繼續支持香港澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。港澳台一併提及，說明國家仍希望香港與澳門作為「一國兩制」先試先行的示範區，可以發揮繼續優化「一國兩制」的積極作用，為兩岸統一貢獻積極因素。

然而更重要的是，香港要發揮自身優勢以貢獻國家，中央時常公開肯定香港在國家未來的發展藍圖當中，具有不可替代的地位，也就是說需要香港發揮獨特的作用，助力國家發展。2024年的香港，需要在「大致穩定」的基礎上更進一步謀發展。

香港是亞太區最重要的國際金融中心，是貿易、航運、資訊和服務的樞紐。這些是小學生都耳熟能詳的香港傳統優勢，但更重要的是香港的國際化社會硬件，包括敏銳的商業觸覺、先進的基礎設施、靈活的金融系統、嚴謹的法律制度、自由開放的政策、廉潔有效的公務員隊伍、簡單的低稅制、人才薈萃以及高度國際化等有利條件，這讓我們可以成為中國與世界貿易的強大平台與助手。

儘管外部國際環境發生重大變化，歐美對中國及香港並不友善，但在國家積極開拓「一帶一路」新視野後，只要香港保持與時並進，不要故步自封，充分發揮優勢，不斷開拓創新，香港的優勢和角色決不會被亞太區內任何城市所取代。

習近平主席表明2024年將繼續抓緊經濟發展的工作，這為香港擺脫困境和振興經濟，提供了難得的歷史性機遇。香港的方向和定位十分明確，就是要背靠內地，面向世界，繼續穩定亞洲國際都會的區域定位，鞏固和持續發展香港的國際金融中心、工商專業服務、強化信息、物流和旅遊等支柱行業。但眼前的困境讓我們知道不能「吃老本」，還需要運用新知識、新技術，注重人才投資，加快服務業的提升，強化與內地的經濟關係，持續對國際市場高度開放，提供高增值服務，推動新的增長，才可以讓香港這顆東方之珠持續綻放光明。

習主席在講話中提到政府的施政目標「很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。」筆者認為，若「家超哥」可以在今年內完成年初所承諾的三大目標，也就可以向中央政府交出滿意的答卷了。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港(地區)商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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