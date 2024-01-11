來稿｜18區日夜都繽紛　香港竟忘了自己的品牌、故事、情感

半年前，「黃鴨」展覽結束，筆者曾撰文指「黃鴨」就是一個過客，與香港無涉。它承載不了香港的故事、情感，成不了香港的品牌。香港需要自己的品牌（《黃鴨去後——香港需要自己的品牌、故事、情感》）。



半年後，便發生了元旦內地旅客滯留事件。本港再次就內地客旅遊模式改變、港人北上消費的現象引起激烈討論。然而，在討論中，香港好像亂了方寸，人們給出的建議，或是本末倒置、自相矛盾，或是各自為戰、散亂不成系統。今天看到「18區日夜都繽紛」活動介紹時，筆者竟發覺香港似乎忘記了自己的品牌、故事和情感。



來稿作者：蔡誠



發展大勢，國策所指，別想着走回頭路「食老本」

有人提出設立陸路離境稅，而不是增加本地的吸引力，來留住香港人的消費力。這不是變相強迫消費、本末倒置嗎？按此邏輯，難道將來香港要因為「貿易逆差」向內地發起「貿易戰」？這不就是短視的地方主義嗎？

回顧通關一週年，港人習慣北上消費，形成山姆經濟圈，內地客多感受「港風」文化，少了留港過夜和購物團，這已是大勢所趨。而這大勢，正是城市化的正常現象。都市之間隨着發展，逐漸靠攏連接，然後形成一個巨大的都會區。人們在區內頻繁的自由流動，按自己的需要和消費力，自然調整消費形態。這亦是大灣區「一小時生活圈」日見成熟，港深融合愈見緊密的正面現象。那又為何要制止呢？這不是和連結大灣區的方針自相矛盾嗎？

大勢已成，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡，這是自然規律。香港融入國家發展大局，亦是國策所指。過去的已經過去，若香港抱殘守缺，只想「食老本」，那麼被淘汰亦是應有之義。

就像迪士尼一樣，香港也需要全球上也要是獨一無二的品牌/IP

「黃鴨」可以去別的地方展覽；別處的匯價和物價，也能抵消加大免稅額建議的優勢；「18區日夜夜繽紛」活動很難說有甚麼全球性的獨特：動漫迷朝聖會去日本；內地遊客去鴨寮街喜歡到「中古小店」尋寶買復古相機、DV；參與潑水節不如去泰國；林村許願樹景點，則欠缺週邊配套及深厚宗教及情感內涵。

其實「黃鴨」、「加大免稅額」、「18區日夜都繽紛」等建議不是沒幫助，而是在沒有全盤計劃下，效用有限。有人指出，旅遊界的競爭是全球性的，而且必須追求獨特性、差異性。別人沒有的，你有；別人有的，你更好；你有好的，我更有一系列、且別具特色的好。

然而，若香港能有一個品牌，串連起眾多故事，盛載着豐富的情感，在全港範圍內，由政府各部門連同一眾業界，一起發起不同但相關連系列的項目，便能帶動、連結並昇華了整個宣傳香港的企劃層次。

現代消費者消費時，除了單純的物品價值外，更會追求附加價值，而能夠造創獨特性和豐富其內涵的，便能賺大錢。就像一杯麥當勞（McDonald’s）咖啡和星巴克（Starbucks）咖啡的分別。

任何從事公共關係、市場推廣的人，都知道若能掌握一個獨特有內涵的品牌/IP的價值、利益和文化紅利有多大。只要看迪士尼 (Disney) 便知道了，動畫、電影、樂園、餐飲酒店、周邊產品等等，帶動了龐大產業。把只要印有米奇老鼠的杯子，馬上升價十倍。一套又一套有故事、有感情、有回憶的動畫和電影，一同構成了迪士尼的品牌/IP。同樣道理，我們也能像迪士尼一樣好好經營香港的品牌/IP。香港若能把握自己的品牌、故事和情感，也能有自己生金蛋的雞。然而，近日香港人竟然好像忘記了自己的品牌、故事、情感。

立體、豐富、多層次的「港風」絕代芳華

好吧！忘記了不要緊，網上有答案，而且可以抄。負責官員或機構企業只需要打開「小紅書」，看看有關香港旅遊的帖子，看看人們#標記了甚麼便知內地旅客喜歡甚麼了。

小紅書用家會以「#港風」 標記香港的文化形象。這個「港」字，不代表連雲港、南通港、紹興港等中國港口，就只代表香港這彈丸之地，可見香港的文化形象價值和影響力有多大。

筆者還揀選了其他比較常見的#標記，並加以分類編排列出如下：

#香港生活 #香港探店 #香港中古店 #香港美食 #香港購物

#香港打卡 #香港網紅打卡 #小眾旅行地 #香港小眾景點 #一張圖證明你去過香港

#香港看海 #香港行山

#香港拍照 #港風寫真 #港風攝影 #復古dv

#復古港風 #復古穿搭 #港星 #港星女神 #90年代的港星女神 #港星穿搭

#氛圍感 #電影感 ##香港電影 #香港電影拍攝地 #經典港片 #致敬港片經典 #電影拍攝地

#香港漫步指南 #citywalk

當中包含了眾多香港獨有的元素，例如：

小輪、纜車、電車、紅的、紅Van、富豪雪糕車、地鐵站名、街名牌、霓虹燈招牌；油麻地警署、旺角天橋、花園街、尖沙咀星光大道、大館、中上環壁畫街、赤柱、昂坪360、太平山頂、紅香爐峰下絕美的港九兩岸夜景；電車的「叮叮」聲、吃雲吞麵的「斯斯」聲、紅綠燈的「滴滴」聲；李小龍、張國榮、梅豔芳等人在香港絕代芳華的足跡；《槍火》、《古惑仔》、《逃學威龍》、《國產凌凌漆》、《胭脂扣》、《花樣年華》、《2046》等電影的拍攝場地；還有謝安琪《喜帖街》、陳奕迅《歲月如歌》、林子祥《敢愛敢做》等粵語歌曲在小紅書中成為「港風」影片的配樂。

每一個類別和元素，都可以辦一系列的市場推廣或是旅遊大企劃，舉辦不同的主題系列活動和嘉年華，配上電影/港劇巡遊，衣著穿搭、化妝、衣飾等售賣推廣，配以城市漫步，品嘗港式美食，角色扮演，享受沉浸式的「港風」體驗，同時也配上國際品牌、飲食或文化交流活動。

由港府牽頭，眾多業界合力重塑全新「港風」品牌企劃及系列活動

有云：「百貨應百客」，只要品牌/IP建立起來，吸引人流了，自然能針對不同消費群、不同喜好的旅客製作不同的消貴方案及套餐，能有效避免業界擔心只旺丁不旺財的問題。

然而以上提及的元素，單一列出來都未能發掘出其最大的潛力，惟有將其串連起來，才能發揮出其最大的價值和吸引力，也才能令旅客感受到香港在全球上也是獨一無二的難忘體驗。這就需要由港府牽頭，來收集、整理、強化，同時持續創新來重塑香港品牌/IP元素和內涵，就像迪士尼如何營運管理他自己的品牌/IP一樣。

政府同時應統籌協調文化體育及旅遊局、商務及經濟發展局、保安局和運輸及物流局，提供行政上的便利，以及合適的支援和空間，並聯同旅遊、飲食、零售、酒店、運輸、演藝文化等業界，合力打造全新「港風」品牌/IP企劃及系列活動。

可以是不同特色景點設立說明及拍照道具；不同景點及路線，又有不同的打卡蓋章位置，又可以收集蓋章換取飲食購物優惠；又可以如京都遊客試穿和服一樣，有「港風」穿搭、化妝、拍攝一條龍服務；香港明星可以隨機到其拍攝作電影劇集的景點和遊客互動，香港歌手可以快閃到尖沙咀海旁表演，和遊客一起Jam歌。甚至可以在小紅書上徵集用家們(內地旅客)推薦的特色景點、路線、玩法，甚至是任何他們想嘗試的奇思妙想旅遊推廣計劃或沉浸式體驗，得奬者則可獲邀來港免費嘗試該體驗。

無論是想入住《國產凌凌漆》的「麗晶大賓館」；或是在拍攝《行運一條龍》的鴻運冰廳餅店食蛋撻，再寫情信給「蛋撻王子水哥」；到電視城嘗試像《新聞女主》一樣做主播；或是縱使「天氣不似如期」，但仍在可香港國際機場，跟隨着《衝上雲宵》中Sam哥、Belle、Zoe的腳步，扮演體驗一下機場人員的工作等等。

以「港風」品牌/IP豐富如寶山的內涵，還有更多未被開發的價值等着我們發掘，整個香港也可以成為「港風」主題園區！以香港服務業的實力，沒有我們做不到，只有我們未想到的。

此刻正是重振香港形象、重塑「港風」品牌的關鍵時刻

其實政務司司長陳國基也在小紅書上落了戶，但宣傳手法還是比較生硬，留言中則有些是投訴過關不便、國泰航空和服務員態度等。其宣傳效果，可能還比不上某小紅書旅遊帳戶，剛找了現在火熱的《新聞女王》女主角余詩曼在銅鑼灣拍了一系列宣傳到香港旅遊，仿如「港片」的旅遊相片。

旅客走了，便不會再回頭，還會持續影響香港的口碑，像元旦內地旅客滯留事件應盡力避免再次發生。現今香港卻正處於疫後要重振香港形象和旅遊業、重塑「港風」品牌/IP，並由治及興的關鍵時刻。

如果政府能放下官僚包袱，提供行政上的便利，提供合適的支援和空間，專注於統籌協調各業界；而各業界能避免自身業界的局限，能和其他界別衷心合作；而品牌/IP重塑、統整及營運，則交由專業人士及演藝文化界來負責，把整個香港當作一個品牌/IP來經營。而作為曾經在亞洲，甚至全球都佔一重要席位的香港文化形象，筆者相信當香港「港風」品牌/IP的重生時，必定會更勝從前！

作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年，是帷幄顧問有限公司的創辦人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。