來稿｜黃鴨去後——香港需要自己的品牌、故事、情感

由荷蘭藝術家設計的兩隻巨型黃色橡皮鴨終於在父親節結束了9天的展覽，深受港人和旅客的喜愛。然而縱有百般的好，這黃鴨始終是別人的。它就是一個過客，來香港展出過，被打了卡，但卻與香港無涉。它承載不了香港的故事、情感，成不了香港的品牌。香港需要自己的品牌。



來稿作者：蔡誠



就以黃鴨做例子，看著它會想起甚麼？可愛、有趣？由中國製造的小黃鴨因風暴，在海上漂流幾萬里，最後成了荷蘭藝術家設計的靈感？但我想到的卻是香港在70年代奮發圖強的年代，曾是全球最大的玩具出口地，享有「玩具王國」的美譽，「香港製造」也成了國際知名的品牌。可惜，現在小黃鴨已和香港沒有關係。

一個能代表著一個城市的品牌，承載著百萬人大大小小的故事，最後變成一個有性格、有故事、有悲有喜、有血有肉的形象，成為它所代表的人群的品牌。這樣的品牌，才能和人們共情，有著共同回憶，一起成長，携手向前。這才是有生命力的品牌，有未完的故事，有持續累積的感情。

若香港再籌辦像黃鴨巡遊的大型活動，可否代一個能夠代表香港的品牌形象呢？一個可以承載香港故事的形象，可反映出香港的精神，例如：勤奮、靈活、奮進等，又可以有點小性格：善良，但也會有計較，口硬但心軟？它的故事內又能反映香港的人文情懷？香港十八區，區區有故事？

以本地原創「麥兜」作例子，可以在十八區巡迴舉行活動，例如：麥兜在長洲和李麗珊一齊在海上玩風帆、搶包山；在牛頭角和牛下女車神李慧詩一起練車(健身單車)；和體院同學一起在沙田划龍舟；在西貢香港的「馬爾代夫」，麥太和麥兜一起去度假；在大嶼山麥太帶著麥兜坐昂坪纜車到寶蓮寺拜拜；在油麻地廟地，麥太和麥兜一起到大排檔食煲仔飯；和春田花花幼稚園的同學一起去天水圍濕地公園旅行、在中西區走著孫中山史蹟徑、到九龍城去看九龍寨城衙門等等。又例如：麥太代表著單親媽媽的堅毅和母愛，可以和婦女團體合作舉辦活動；麥兜愛吃大包，可以和飲食業酒樓合作；茶餐廳可以有菠蘿油王子品牌菠蘿油，和麥兜的「快餐、常餐、特餐」等等。

麥兜的故事未完，香港的故事也會繼續寫下去。有了回憶的承載，才能凝聚人心，有了腳踏實地的回憶，知何處來，才會知將來何處去，才能在風浪不斷的旅途中走下去。

香港自唐代建立的屯門、宋代的採珠和宋王臺、明代時盛產香木、抗擊葡萄牙入侵、清代被英國強佔、《南京條約》、《北京條約》、日本入侵，亞洲四小龍、九七回歸、亞洲金融危機、沙士、反修例事件、新冠疫情、大灣區發展，到今天的由亂及治、由治及興。

香港一路走過，絕不是一帆風順。回歸後更因為眾多原因，大家都好像失去了方向和焦點。無論是旅遊、經濟或是政治上，香港需要一個品牌，一個可盛載著香港回憶、百萬人大大小小的故事，凝聚我們對這港灣眷戀的情懷，並繼續成長、奮發和前進，就如過去走過百年的路，蛻變成更好的香港。

作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年，是帷幄顧問有限公司的創辦人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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