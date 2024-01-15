來稿｜促進人寵共融　檢討寵物出行限制

早前羽田機場發生撞機事件造成5死，與海上保安廳相撞的客機則有15人受傷。這次事件除了出現人命傷亡外，其實客機上的行李艙內亦有兩隻寵物在意外中被燒死。有日本群眾就發起聯署，主張禁止寵物待在行李艙，並得到1萬4千多人的聯署支持。筆者認為要徹底禁止寵物寄艙託運或許未必實際，但讓部分乘客攜帶寵物進入客艙卻早有先例。經民聯青委副主席林顥伊早前就提出香港應參考海外不同航空公司的成功例子，推動「寵物友好登機政策」。同時，香港的其他公共交通工具在「動物友善」方面仍有很大的進步空間，亦值得一併研究。



來稿作者：李超宇



海南航空多年前就推出「寵物客艙關愛服務」，容許寵物進入客艙。當然要使用以上服務是要滿足一定條件的。例如每個航班最多可帶入兩至四隻寵物，每位乘客只可攜帶一隻寵物，對寵物的年齡品種和健康狀況亦有限制，但以上的條件相信大部分的寵物都可以輕易滿足。反觀香港，現時本港的航空公司是不允許除了服務犬（如導盲犬）外的寵物進入客艙的。這方面香港的航空公司明顯落後於內地同業。既然有先例可以參考，本地航空公司亦應研究是否應提供類似服務。

當然，有人或會質疑這是否會影響其他不喜歡動物或對貓狗敏感的人乘搭飛機，這其實亦不難解決，海航在每航班對寵物數量的限制本身就已經大大減低了寵物對其他乘客的影響，航空公司亦可以把某些航班註明為「寵物友好班機」，這樣就可以讓乘客在購買機票時已清楚了解情況。這樣既照顧到寵物及其主人的需要，又讓不喜歡寵物的乘客有選擇權，減少乘客間的衝突。

正如上文提到，香港的其他公共交通工具在寵物友善方面仍有很大的進步空間。現時在香港除了渡輪明文容許飼主帶同寵物乘搭外，絕大部分的公共交通工具都不容許飼主帶同寵物乘搭。反觀不少國家地區在這方面都比香港進步。倫敦地鐵不止容許服務犬進入，亦容許普通犬隻進入。而紐約地鐵則比倫敦地鐵稍嚴，寵物必須被放置於寵物包或籠內方能與主人同行。至於巴士方面，倫敦巴士容許寵物登車，但不能乘坐於座位上。香港方面，不論是港鐵還是巴士都不允許寵物登車，違者或會因觸犯《香港鐵路附例》及《公共巴士服務規例》被罰款。

香港市民對動物福利的意識日漸提高，港府或許可考慮逐步放寬寵物使用公共交通工具的安排。例如推動港鐵在非繁忙時段設置「寵物友善車廂」，同時參考紐約做法規定寵物必須被放置在包內或籠內，這樣起碼寵物主人可帶同寵物出行。至於巴士方面，同樣可採取較溫和的方式提升動物福利，如規定寵物必須被放置在包內籠內的同時，限制每部巴士可上車的寵物數量，如果一部巴士已達上限那麼其他攜帶寵物的乘客就要等待下一班車等。相信以上的這些安排亦不會招致普羅市民的反感。

香港作為一個國際都會，一直強調社會的共融性，而人寵共融、動物福利等概念早就已經是世界的大潮流。縱使香港不可能一夜間變成「動物友善」城市，但最起碼我們應踏出第一步，而放寬各類交通公具對寵物的限制，逐步滿足寵物的出行相信將會是正確的一步。

作者李超宇是九龍城區議員、動物福利諮詢小組成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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