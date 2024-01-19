來稿｜香港應遠瞻中東及伊斯蘭世界　突破短淺視野再求策略思考

最近有建議中學生學習阿拉伯文，同時提倡香港全面發展伊斯蘭市場，成為伊斯蘭金融中心或引入中東資金振興經濟和股票市場。雖然這些建議看似切實且有遠見，但很多提議者卻忽略了伊斯蘭世界的多元、複雜、多極政治、文化和精神等方面，對伊斯蘭世界及中東國家缺乏全面的認識。



來稿作者：鄺卓睿



伊斯蘭世界不僅僅限於阿拉伯文或中東地區，中東也並非只有伊斯蘭教。在伊斯蘭世界中，阿拉伯地區固然扮演關鍵角色，特別是沙特阿拉伯和阿聯酋。然而，伊斯蘭世界還包括印尼、馬來西亞、菲律賓南部、土耳其、巴基斯坦、中亞、阿塞拜疆、西非、北非和東非等國家。其中，印尼、馬來西亞、土耳其、巴基斯坦、摩洛哥、埃及、卡塔爾、阿曼和伊拉克等國擁有眾多發展機遇。然而，香港目前僅專注於沙特阿拉伯和阿聯酋，並天真地認為這兩國是遍地黃金，忽略了潛在風險。

沙特和阿聯酋之間的競爭日趨激烈，雖然香港和港資企業目前尚無需選擇陣營，但此一日或將不遠。屆時，香港將如何因應？值得關注的是，這兩國的安全憂慮和地緣政治風險眾多，包括伊朗、也門內戰、東部地區的什葉派對遜尼派政權的不滿、卡塔爾與巴林之間的角力、阿曼與阿聯酋的糾紛等，都可能隨時影響地區的穩定和和平。

沙特國內近年興起的沙特主義正影響並重新塑造沙特的經貿發展和外交關係。企業和政府部門主張在未來五年內在技術和管理層面儘量聘用本國民，以減少對外來人才的依賴，而阿聯酋也是如此。阿聯酋的經濟仍以杜拜為中心，但隨著阿布扎比的發展，成為真正的政治及經貿中心的意圖使「杜拜中心」的前景成為一大疑問。

社會各界應明白這些國家政策轉變難以預測，政治因素可能隨時影響經貿法規的發展。未充分了解的情況下，貿然主張發展沙特和阿聯酋市場可能是自掘墳墓。香港政府和社會人士在這方面似乎未有全面認識和了解風險，阿聯酋商界友人更對香港政府缺乏支援，包括營商環境、地緣政治、網絡拓展等表示憂慮。此外，來自阿聯酋和沙特阿拉伯的人員指出，國際金融中心眾多，而中東實際有大量資金的國家和企業更偏向紐約和倫敦，亞洲選擇新加坡、日本、韓國，甚至內地，為何選擇香港？甚至有伊斯蘭學者表示對香港的了解不足，連伊斯蘭教和相關法規與習俗都不甚瞭解，伊斯蘭金融發展多年來只聞樓梯響，難以吸引虔誠的穆斯林信徒和企業來港，而他們更傾向於吉隆坡、新加坡或留在本土如杜拜、伊斯坦堡或利雅德。

正如前文所提，伊斯蘭世界並非僅限於沙特阿拉伯，中東地區也並非只有沙特和阿聯酋。事實上，土耳其、卡塔爾、阿曼、埃及和摩洛哥的發展程度、機遇及資源要比沙特和阿聯酋更為多元。印尼、馬來西亞、阿塞拜疆等非中東地區的伊斯蘭國家同樣充滿商機。深入觀察，若以人口紅利計算，土耳其和埃及絕對是值得發展的市場。預計到2050年，土耳其總人口將達到9350萬人，埃及更將達到1.6億人。這些發展中市場的深度和幅度絕對值得香港學習。

然而，這些國家間的地緣角力和複雜外交關係需要港商關注，政治穩定和貨幣政策的轉變值得港府深入研究。總括來說，香港各界應投資並花時間在國際關係、地區研究、伊斯蘭研究、戰略研究和地緣政治研究等貌似短期沒有太大回報的工作上。

特區政府也須明白解決當下困局除了恢復投資者和市民信心外，他們更需制定全面且前瞻性的戰略，深入了解中東、南高加索、北非及整個伊斯蘭世界的多元複雜環境和未來發展機會。特區政府和社會各界不能再以目光短淺的方式，企圖用不存在的捷徑來延續或創造不存在的虛構繁華。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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