來稿｜渣馬有否潛力成為凝聚香港力量的一項盛事？

昨日（1月21日）是一年一度的渣打馬拉松，作為打氣人員，我在早上五時坐上提早開出的港鐵列車。在總站上車時，大部份人都已穿著今年渣馬派發的粉藍色跑衫。而原本只有十多人的車廂內，隨著經過愈來愈多的車站，漸漸站滿了人。有的跑手在掛號碼布，有的在檢查裝備，也有和伙伴一起興奮地討論即將舉行的賽事。他們做的事情或許不一樣，但他們都是鬥志昂揚的，期待著即將參加的賽事。他們就像涓涓細流聚成江流一樣，在到達維園時，已成匯集成為一股充滿積極朝氣的大軍，向著起點進發。



來稿作者：蔡誠



看著那麼多人，一點點從全港各地匯聚起來，一起來到維園，一起向著同一個目標出發。身為其中的一份子，我感到莫名的興奮和感動。自從疫情和眾多變故發生之後，我是首次感受到香港人這一刻的同心、同步、同行。

「渣打香港馬拉松」不只是一個旅遊項目

特首李家超在主持起步禮時表示，希望能吸引海外旅客來港，振興本港經濟，展現香港盛事之都的魅力。

律政司司長林定國參加了10K賽事，並表示比賽人山人海，恢復到疫情前的盛況，可以與眾同樂。

又有參與10K賽事的吳小姐表示「比賽都係一個氣氛同盛事，香港都好少好大型嘅嘢，有得參與都好開心。」

除了特首李家超指出渣馬能帶來旅遊業的好處外，渣馬作為香港其中一項最大型盛事之一，是能夠直接和輻射影響到整個香港的氣氛和市民的情緒。律政司司長林定國作為跑手之一，也親身感受到這刻市民大眾共同的歡樂情緒。而吳小姐的感受，正反映大型盛事能大大改善社會氣氛和提振市民的心情。

作為對香港社會氣氛有著那麼大影響力的盛事，作為能夠吸引眾多香港人注意的項目，渣馬絕對有潛力成為凝聚香港力量的一項盛事，能夠引導、凝聚、團結香港的力量去同心達成一些正面的目標。

「渣打香港馬拉松慈善計劃」

為社會帶來了非常正面的影響

本年渣馬首次推出「渣打香港馬拉松慈善計劃」，邀請服務涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」其中一個範疇的慈善機構參加。今年共有28間慈善機構獲選，獲選機構可申請渣馬的慈善名額，為其服務和項目籌款，以支援有需要人士。

慈善機構除了可義賣有關慈善名額為其服務籌款外，更可利用這次全港注目的盛事推廣其服務及理念，爭取社會上更多支持，更是給與受助人一個非常特殊的機會。

就以其中一間受惠機構「兒童癌病基金」為例，義賣善款將撥入「兒童癌病康復者潛能發展項目」，為12歲或以上兒童癌病青年康復者提供社交網絡、日常及校園生活調適、運動復康、潛能發展等支援。同時又另外組成了一隊「同行跑步隊」，成員包括癌病康復者，以及透過香港青年協會招募的青年跑手，年齡介乎16至29歲，在賽前接受近三個月的專業訓練。一方面透過長跑堅持不放棄的精神，鼓勵仍在和癌病戰鬥的病童，另一方面宣揚同行共融的訊息，希望能減少學校及社會上，病童因為受到化療及病情影響後造成身體不便的歧視。

香港知名運動員葉雅傑為「同行跑步隊」擔任了義務教練。因為化療等因素大大影響了癌病康復者的體能，當我在訓練初期去運動場為隊員打氣時，看到葉教練一臉憂心忡忡。然而經過連續三個月的訓練後，慢慢地他們從擔心未能完成賽事要「上巴士」，到人人都有信心完成，甚至部份希望能爭取更好的成績。而癌病康復者和來自青協的隊員也漸漸熟悉起來，並會互相鼓勵支持，做到真正的「同行+跑步」。葉雅傑教練也從擔心，變成為隊員的改轉感到欣慰，還安慰我說他有信心他們都能完成賽事。

而我那麼早起床，便是為了給隊員打氣。看著他們出發前的興奮雀躍，到完成賽事後表現的開心滿足，還笑說因為在賽道上因為等候上厠所花了太長時間，給「掃尾巴士」追趕，要拼命的跑，我也感到十分欣慰。

隊員們透過完成渣馬賽事，證明了他們再一次戰勝癌病帶給他們的傷害，宣揚積極正面的訊息，還鼓勵了還在和癌病奮戰的病童。

把握機會，凝聚人心

將運動活力轉化為正能量

有說「生命影響生命」，跑步可以改善人的身心健康，而作為全港體育盛事的渣馬，更是一個重要的平台，凝聚全港眾多充滿活力的生命，將運動的正能量，散發出去，影響更多的人，並集合轉化為令香港社會更美好的力量。

固然渣馬在籌備上有疏漏和不足之處，但只要虛心聆聽市民的意見，認真檢討，那些問題都能很快改善，作為香港其中一項最重要的品牌盛事，絕對是瑕不掩瑜。

希望政府部門能繼續大力支持渣馬賽事的籌辦，其他商業機構也能積極贊助支持眾多慈善機構的籌款活動。政府更可牽頭聯絡社會各行各業，積極參與及支持，把渣馬變成一個全城參與的盛事。

在疫情和眾多變故後，希望大家能把握機會，凝聚人心，將運動中的活力和朝氣轉化為令香港變得更美好的正能量。

作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年，是帷幄顧問有限公司的創辦人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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