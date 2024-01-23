來稿｜臺灣政黨輪替未果，兩岸洶湧止步於戰

2024年1月13日，臺灣「總統」大選結果不出意外，由民主進步黨候選人賴清德以超過40%得票率奪魁。民主進步黨打破「8年政黨輪替魔咒」，執政3任總統，創下歷史紀錄，預示該黨政治路線將持續成為未來方針。臺灣大選直接影響兩岸關係的發展導向，中國大陸作為地緣位置上最接近臺灣的「鄰居」，往往「一怒而諸侯懼」。縱使洶湧暗流無盡，但兩岸博弈始終受國際局勢左右，實際軍事行動未必如擔憂般上演，取而代之的是其他領域的合縱連橫。



臺灣或續不卑不亢，適距中國求援國際

臺灣夾在中國大陸和美國的狹縫生存，面對「鄰居」會繼續保持適當的政治距離。賴清德在2017年擔任行政院院長時，曾自稱是「務實的台獨主義者」，中國大陸至今毫無懸念將其視為追求獨立的「分裂分子」和「麻煩製造者」，但卻迎合臺灣綠營支持者的口味。面對中國大陸的戰爭「警告」，臺灣主流民意仍然選擇民主進步黨，臺灣政治現實似乎未對中國大陸堅決且強硬的姿態作出妥協。同時，臺灣民眾冀望既能維持自主，又能顧及兩岸穩定的所謂「雙贏」局面，但卻難以避免在中國大陸的紅線上「遊走」，況且紅線正逐漸收窄。賴清德當選後，提出「用交流取代圍堵、對話取代對抗」，願意維持臺海和平，強調展開對話的希望，措辭謹慎；但在中國大陸眼中，這只是一份「白卷」，並不會作出善意的回應。當然，口頭上的交流和對話，實際上仍會伴隨繼續增強防禦能力，作為現實政治的回應。賴清德承諾延續蔡英文的美國、中國大陸與臺灣的關係政策，一方面默契區分臺灣與中國大陸，保持距離，一方面積極尋求與民主國家的協作，實行「遠交近距」的策略，以空間換取時間——爭取臺灣在國際上的生存空間和支持。雖然臺灣客觀上是獨特的政治實體，但賴清德就職後面對軍事實力強大的中國大陸，避免發表兩極化的言論是其最佳的選擇，否則增加中國大陸對其「亮劍」的機率。因此，臺灣面對中國大陸應再謹慎展現外交姿態，即便是空頭承諾，避免逾越戰爭的紅線。

臺灣與中國大陸保持距離，但實際上仍延續依靠國際的方針。臺灣大機會在不宣佈正式獨立的情況下，對中國大陸仍然堅持「九二共識」和「一個中國原則」，換取中國大陸緩和的姿態，為臺灣贏得時間推動國際戰略，即同時儘力提高自身的國際地位和影響力，大多以經濟、環保、人權等名義的非官方性質管道，擴大與其他國家和國際組織的實際關係，如在氣候變化、海洋法和民主議題與國際達成一致。值得注意的是，縱然臺灣可能面對中國大陸的經濟制裁，包括暫停臺灣產品出口至中國大陸，但卻間接減少臺灣對中國大陸市場的依賴，轉而擁抱東南亞等市場，臺灣於2023年對中國大陸的出口由43.9%下降至35.2%，美國更於2022年取代首次取代中國大陸成為台灣農產品的最大買家，突顯臺灣正逐步尋求更多新興市場，以經濟獨立謀求更寬廣的政治生存空間。是故，臺灣目前的政治方針將表面迎合與中國大陸曾有共識的政治主張，同時謀求國際的實際援助，對內應付「距中但不反中」的主流民意。

兩岸共識背道而馳，中國投鼠忌器避戰

民主進步黨第三次贏得大選，證明中國大陸與臺灣的政治距離於短期內無法拉近。中國大陸視臺灣為自古以來不可分割的領土，宣稱統一是歷史的必然。民主進步黨的連續第三次贏得「總統」大選，使中國大陸再次失望卻不感意外，為未來四年任期內對臺灣的敵意奠定基調。兩岸關係從過去到短期，最少12年基本處於不信任的狀態，臺灣作為民主政體與中國大陸統一大業的距離更加遙不可及。臺灣民眾選擇民主進步黨作為執政黨，顯示主流民意仍然更傾向維持現狀，減少與中國大陸的政治聯動。同時，分隔兩岸的歷史冤家——臺灣島內的中國國民黨與中國大陸的中國共產黨，在統一議題上的政治磋商無法達致有效的共識，遑論付諸實行於「總統」選舉。種種跡象均表明，中國大陸對對臺灣無法騰出更多彈性空間，妥協的藝術正逐步被抹殺。

中國大陸對兩岸關係方針的考慮，包含外部與內部因素。從外部而言，美國無論在表述上還是實際操作，均會延續「亞太再平衡」戰略，壓制中國的崛起，包含臺灣在內的第一島鏈為美國在地緣政治上圍堵中國大陸，故美國是兩岸關係影響力最大的因素，而中國大陸目前希望維持與美國的穩定關係，於短期內對臺灣不會採取極端措施，免得「牽一髮動全身」；從內部而言，中國大陸正面對薪酬水平停滯、失業率上升、居住成本上漲、房地產泡沫、老年化等經濟和社會困境，對社會結構均帶來隱憂，故中國大陸至少在數年內不可能對臺灣進行實際軍事行動，因為民眾對國家將境內矛盾轉移至境外視線的策略已經逐漸免疫。因而，中國大陸對臺灣的基本策略，應可以排除實際軍事行動的可能性。

中國制裁不絕於耳，全面領域施壓臺灣

中國大陸面對越走越遠的臺灣，將持續以非實際軍事行動向其施壓。在政治宣傳上，中國大陸將持續在官方聲明和民間評論，將民主進步黨和賴清德描繪成阻礙民族統一大業的反派，將綠營妖魔化，將其曾經對統一大業不利因素的言論進行「鞭屍」，甚至以此為日後圍繞臺灣進行軍事演習的理由；在經濟上，中國將慣性地「以商促統」。佩洛西匆訪臺灣後，中國大陸隨即對臺灣實施經濟制裁措施，包括暫停對臺灣出口天然砂、水果、農漁產品、保健品、茶葉、餅乾等超過100家食品企業的2066項產品進口。過往數年，中國大陸屢見不鮮以各種理由「制裁」臺灣產品進口，在國際間已被視為常態，日後對臺灣在貿易領域的封鎖將更趨嚴厲，最直接的方法就是限制進口和取消關稅優惠；在軍事上，中國大陸將以非實際行動回應臺灣的政治選擇，其中擴大軍事演習的規模最為常見，包括以戰鬥機持續無間斷圍繞臺灣、以無人機騷擾領空、以艦艇巡航等等，步步逼近臺灣。在佩洛西匆訪臺灣後，中國大陸隨即進行軍事演訓，組織實彈射擊，封控花蓮、臺東、高雄3個軍事基地、巴士海峽和基隆港，如韁繩般在西南打結，形同封鎖臺灣，旨在宣示中國大陸擁有臺灣的主權。早在2021年，中國大陸軍機進入臺灣共計961架次，而且還有更多無人隱形戰機尚未被發現。中國大陸將更恆常化踰越「臺灣海峽中線」，進行軍事演習、軍艦進出，兩岸的緩衝地將形容虛設，兩岸模糊的安全關係現狀已被打破；在外交上，臺灣在「總統」大選後，諾魯隨即在2天後與之斷交，轉而準備與中國大陸建交，時間的吻合讓人不難猜測中國大陸在當中發揮的作用。目前臺灣剩下12個邦交國，「一個中國」成為國際間最起碼在表述上遵守的原則。中國大陸將持續在國際施壓，銳意抹殺臺灣的邦交國，爭取在國際上完全孤立臺灣。可見，中國大陸對臺灣最少加強宣傳、經濟、軍事和外交上圍堵臺灣，以非實際軍事手段剝削其生存空間。

由是觀之，臺灣由民主進步黨執政下，對中國大陸在表面上將採取開放對話的態度，實際上繼續尋求國際間的非官方援助。對於臺灣而言，面對中國大陸俯瞰的姿態，無論是輕視挑釁、卑躬屈膝，還是不亢不卑，都無法改變日益狹窄的生存空間，國際都不願意開罪日漸崛起的中國大陸，換取潛在威脅，引火燒身；對於中國大陸而言，雖然和平統一臺灣的「歷史進程」不意外地受阻，但武力統一臺灣面臨的內憂外患的代價卻是無法估量。撇除國內民族主義狂熱分子的無知宣戰言論，中國大陸理性務實以全方面制裁圍堵臺灣，代替實際軍事行動，務求緊縮臺灣咽喉，以溫水煮蛙取代輕率險躁，統一的天秤似乎沒有改變方向，只是改變速度。中國大陸在臺灣議題上屢屢「一怒而諸侯懼」，震懾作用無可否認，惟兩岸之強弱此消彼長，終固不在戰，而在戰之外。

作者潘俊恩是城市智庫研究員、香港中文大學社會科學碩士，曾任職立法會議員助理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。