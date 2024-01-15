台灣大選｜選舉過後　生活照舊？

2016年蔡英文贏得台灣大選，得票是689萬（得票率56%）。2020年蔡英文打敗韓國瑜順利連任，獲得破紀錄的817萬票（57%）。在剛過去的星期六（1月13日），代表民進黨披甲的賴清德雖然勝選，但559萬票卻是過去二十年、最近六次大選的當選者中最低，40%的得票率亦只比2000年陳水扁的高不足1個百分點。



從數字上來說，民進黨這次的確寫下了台灣歷史，打破了政黨八年輪替的規律，能夠連續三屆奪得總統大位。但另一個數字是，民進黨在短短四年間流失三分之一、200多萬選民支持，這又何嘗不是另一種紀錄？

須知道2000年國民黨分裂，連戰和宋楚瑜各自出選，嚴格來說仍未打破藍綠。直到今次柯文哲出師斬獲369萬票（得票率26%），可謂才真正締造出「三腳督」局面。這個紀錄，更值得民進黨（以及國民黨）深刻反思。

——顯然，蔡英文的「抗中保台」論述在逐漸失去光環。

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常說台灣新一代「天然獨」。但如果是「天然獨」，為什麼首投族不是支持民進黨，而是投給柯文哲？柯文哲的抗中色彩從來不及民進黨的鮮明，自言會務實應對大陸。但選前之夜的凱德格蘭大道卻猶如年輕人的派對，不少人戴上飾物，甚至說是像搖滾區般也不為過。

放回宏觀脈絡來看，對傳統兩黨的厭倦並非台灣獨有。這是為什麼非主流的特朗普能夠在美國異軍突起，即使過去八年醜聞不絕，現在仍有捲土重來之勢。也是為什麼英國在轟轟烈烈的脫歐之後，工黨和保守黨只是陷入「兩弱相爭」的尷尬局面。社交媒體並沒有拉近民眾與政治的距離，空洞的政治口號、意識形態的爭拗卻令人對政治冷感，年輕人不投票在多個地方可謂普遍現象。

沒有人知道柯P的聲勢能否再待四年。政治一天也嫌長，沒有水晶球能估計四年後當選的會否真的既非藍、亦非綠。但賴清德得票僅四成、民進黨在立法院議席不過半的事實，已說明了民進黨操弄「抗中」議題必然行之不遠。在大選落幕後不到兩天，太平洋島國瑙魯隨即宣布與台灣「斷交」，更加說明了「抗中」、「台獨」只是偽命題。

歸根結柢，選舉雖然是政治，但政治的關鍵還在於「治」——那是管治的治，治理的治。五年前一句「貨出得去，人進得來，高雄發大財」口號而掀起的熱潮，背後反映的是同一個道理。要實現良政善治，不能只得政治口號，也不說好故事就可以。日出而作、日入而息、周末希望享樂一下的每一個人，希望的始終都是生活變得更好，房子住得更寬，創業機會更多，也可以培養興趣，發展所長。